Сегодня эта "диета" – речь идет о средиземноморской – доступна большинству людей в мире. Поэтому ученые рассматривают ее как основную меру профилактики болезней старости.
Внимание Что такое бета-глюкан и почему он нужен каждому из нас
Полезное исследование: детали
Исследование проводила команда из Барселонского университета. В течение 20 лет они наблюдали за 642 мужчинами и женщинами в возрасте от 65 лет, проживающими в итальянской Тоскане.
Их работа позволила создать индекс связи диетических биомаркеров (в крови и моче) на основе продуктов средиземноморской диеты и смертности. Так, ученые оценивали уровень полифенолов, ревсератрола, каратоноидов, селена, витамина В12, жирных кислот и их соотношение в организме.
Наблюдения показали: средиземноморская диета вместе с активным образом жизни, была связана с наименьшим риском смертности от любых причин, связанных со здоровьем.
Что такое средиземноморская диета
Это план правильного питания. Из предыдущих исследований известно, что такая диета замедляет старение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарного диабета. Кроме этого, является хорошей профилактикой главной болезни старости – деменции (даже при генетической предрасположенности), а также полезна при других заболеваниях.
Средиземноморская диета богата:
- фрукты;
- овощи;
- рыбу;
- цельнозерновые продукты;
- зелень;
- орехи;
- бобовые;
- морепродукты;
- оливковое масло.
Красное мясо и насыщенные жиры должны быть сведены к минимуму.