Сегодня эта "диета" – речь идет о средиземноморской – доступна большинству людей в мире. Поэтому ученые рассматривают ее как основную меру профилактики болезней старости.

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Полезное исследование: детали

Исследование проводила команда из Барселонского университета. В течение 20 лет они наблюдали за 642 мужчинами и женщинами в возрасте от 65 лет, проживающими в итальянской Тоскане.

Их работа позволила создать индекс связи диетических биомаркеров (в крови и моче) на основе продуктов средиземноморской диеты и смертности. Так, ученые оценивали уровень полифенолов, ревсератрола, каратоноидов, селена, витамина В12, жирных кислот и их соотношение в организме.

Наблюдения показали: средиземноморская диета вместе с активным образом жизни, была связана с наименьшим риском смертности от любых причин, связанных со здоровьем.

Справка. За время эксперимента было зарегистрировано 425 смертей, в том числе 139 случаев сердечно-сосудистых и 89 случаев онкологических заболеваний.

Эти и другие данные позволяют врачам рассматривать такой тип питания как ведущий мера профилактики старения, убеждены ученые.

Что такое средиземноморская диета

Это план правильного питания. Из предыдущих исследований известно, что такая диета замедляет старение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарного диабета. Кроме этого, является хорошей профилактикой главной болезни старости – деменции (даже при генетической предрасположенности), а также полезна при других заболеваниях.

Средиземноморская диета богата:

фрукты;

овощи;

рыбу;

цельнозерновые продукты;

зелень;

орехи;

бобовые;

морепродукты;

оливковое масло.

Красное мясо и насыщенные жиры должны быть сведены к минимуму.