Сегодня эта "диета" – речь идет о средиземноморской – доступна большинству людей в мире. Поэтому ученые рассматривают ее как основную меру профилактики болезней старости.

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Полезное исследование: детали

Исследование проводила команда из Барселонского университета. В течение 20 лет они наблюдали за 642 мужчинами и женщинами в возрасте от 65 лет, проживающими в итальянской Тоскане.

Их работа позволила создать индекс связи диетических биомаркеров (в крови и моче) на основе продуктов средиземноморской диеты и смертности. Так, ученые оценивали уровень полифенолов, ревсератрола, каратоноидов, селена, витамина В12, жирных кислот и их соотношение в организме.

Наблюдения показали: средиземноморская диета вместе с активным образом жизни, была связана с наименьшим риском смертности от любых причин, связанных со здоровьем.

Что такое средиземноморская диета

Это план правильного питания. Из предыдущих исследований известно, что такая диета замедляет старение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарного диабета. Кроме этого, является хорошей профилактикой главной болезни старости – деменции (даже при генетической предрасположенности), а также полезна при других заболеваниях.

Средиземноморская диета богата:

  • фрукты;
  • овощи;
  • рыбу;
  • цельнозерновые продукты;
  • зелень;
  • орехи;
  • бобовые;
  • морепродукты;
  • оливковое масло.

Красное мясо и насыщенные жиры должны быть сведены к минимуму.