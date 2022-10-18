Рана Фурхара на страницах Financial Times выдвинула интересную тему для размышлений о перестройке мирового подхода к торговле, где описала основные проблемы свободного рынка, а также причины того, почему эту ситуацию следует изменить.

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"Две страны, в которых работает МакДональдз, не пойдут войной друг на друга" – почему это миф?

В США партии демократов и республиканцев пересматривают подход к торговой политике страны, исходя из текущих геополитических вызовов. Путь к глобализации и единству мира через свободный рынок и торговлю оказался не таким уж действенным, а настоящее показывает, что это не может уберечь мир от конфронтации и войн.

Идеи Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" и теории "Золотых арок" Томаса Фридмана не стали реальностью. Глобализация, в том смысле, как видели эти авторы, не сработала, а мир вошел в новую эру глобального противостояния,

– замечает автор.

Обратите внимание! Работа Фукуямы "конец истории" рассказывает о том, что благодаря распространению либеральной демократии и мощной экономической связи между государствами, удастся завершить эпоху войн, революций и споров для достижения общего расцвета. Под "концом истории" подразумевается конец искусства и философии, где в основе главной идеи должен быть заложен определенный конфликт.



Теория "Золотых арок" Фридмана отсылает в логотип МакДональдз, как аллюзию на глобализацию. Автор утверждает, что две страны, в которых работает МакДональдз, никогда не пойдут войной друг на друга. Как мы можем видеть сегодня, это не соответствует действительности, просто МакДональдз, как и абсолютное большинство транснациональных корпораций, уходит с рынка страны-агрессора.

Свободная торговля не делает автоматически страны свободными

Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд очень красноречиво объяснила недейственность этих теорий. Фриланд призвала отказаться от представлений, что якобы свободная торговля автоматически делает страны свободными. Она призвала к более трезвому подходу к глобальному капиталу и дипломатии после войны в Украине и поддержки России Китаем.

Работники в наших демократических странах давно поняли, что глобальная торговля без правил, основанных на регулирующих ее ценностях, сделала наших людей беднее, а наши страны – более уязвимыми. Они давно знают, что она обогащает плутократов, но не народ,

– заявила Христя Фриланд.

Политика не уверяет, что неолиберальная глобализация действительно дала толчок к увеличению богатства в мировом масштабе, однако главными бенефициарами этого стали транснациональные корпорации и китайское государство. В то время как в мире резко возрос уровень социального неравенства, что является отрицательным аспектом такого подхода.

В то же время страны, которые не согласны играть по правилам, используют либеральный подход к свободной торговле как геополитическое оружие. Фриланд упоминает назначение Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти", в качестве такой же части военного планирования со стороны России, как и любое обучение ее армии на полигонах.

Следует отметить, что именно на принципах свободной торговли настаивала Ангела Меркель, когда долгое время заявляла о том, что "Северный Поток-2" – это сугубо экономический проект, не имеющий никакого отношения к политике.



Естественно, ее слова подхватывал Кремль и акцентировал на этом внимание. Со временем, когда Россия во всю запустила свой газовый шантаж в сторону Европы, и вред, и политика Меркель, вогнавшая Европу в зависимость от России, стали совершенно очевидными.

Как Китай использует либеральную экономику

Китай также использует торговлю для давления на другие страны:

Вспомним хотя бы ограничения на экспорт норвежской рыбы со стороны Пекина, в ответ на присуждение Нобелевской премии китайскому правозащитнику Лю Сяобо.

В то же время Китай прекратил импорт свинины из Канады, когда эта страна передала США финдиректора Huawei, соблюдая договор об экстрадициях. Ее подозревали в нарушении санкций против Ирана.

Следует упомянуть, что Китай также применил торговые ограничения против Австралии, в ответ на подпись под запросом о расследовании происхождения коронавируса в Китае. Это нанесло очень жесткий удар по ВВП Австралии, а Китай в очередной раз обвинили в экономическом давлении на другие страны, ради достижения политических целей.

Можно ли обвинить в этих проблемах именно Запад, ведь поддержка американцами присоединения Китая к Всемирной торговой организации была скорее обусловлена мощным лоббизмом со стороны Пекина, а также мгновенными выгодами. Есть большие сомнения, что кто-то в американском истеблишменте действительно верил в положительные политические изменения в Китае на фоне открытия для него своих рынков.

Автор отмечает, что мир нуждается в изменениях, которые будут сопровождаться многими сложностями. Однако следует учитывать, что проблемы возникнут только в начале, а в долгосрочной перспективе это приведет к укреплению западных экономик и демократий.

Договор между Китаем и США о "дешевом капитале в обмен на дешевую рабочую силу" будет завершен. Сначала это увеличит инфляцию, что будет очень ощутимо в обществе, однако впоследствии позволит создавать больше рабочих мест для поддержки "друзей". То есть именно демократические страны, которые согласны играть по правилам.

При этом следует отметить необходимость зеленой политики, то есть перехода к производству, с учетом климатических изменений. США, Канада и Мексика имеют множество стартапов по теме экологически чистых аккумуляторов. Объединение усилий по использованию совместных производственных мощностей даст существенный толчок как в развитии экономики, так и сохранении планеты.

Именно "поддержка друзей" может стать основополагающим принципом будущей эры. Хотя и с определенными проблемами, это поможет усилить друг друга и убрать зависимость от автократов, их ресурсов и капитала.

Интересно, что с подобной целью, хоть и сугубо политической, президент США Джо Байден организовал "Саммит за демократию", прошедший 9 – 10 декабря 2021 года. Там были представлены демократические страны со всего мира, а также ряд стран, которые по мнению Белого Дома, готовы полноценно осуществить этот переход.