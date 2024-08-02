Вагон будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня с 8 августа. Он был спроектирован по инициативе Укрзализныци вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и при финансовой поддержке бельгийского правительства.

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До конца 2024 года планируют запустить еще 7 детских вагонов

Этот уникальный вагон модернизировали в Украине – на Киевском электровагоноремонтном заводе. Работы над ним продолжались примерно полгода.

Рейс, в который отправится поезд, пройдет символическим маршрутом, который объединяет Восток и Запад Украины. В Укрзализныце добавили, что им регулярно ездят группы детей из Харьковщины на отдых в горах.

"Уже третий год с началом полномасштабной войны семьи с детьми вынуждены гораздо чаще ездить по всей стране. Благодаря этой инновационной совместной с Укрзализныцей инициативе и финансовой поддержке Бельгии маленькие путешественники в Украине смогут использовать время в путешествии для обучения через игру и получить базовую психосоциальную поддержку от работников, когда и если это будет необходимо", – сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Вагон будет оснащен разнообразными развлекательно-познавательными материалами, детскими манежами, а также пеленальными столиками в туалете.

До конца этого года планируем запустить еще 7 таких вагонов,

– добавил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Билеты на вагон можно будет приобрести только через мобильное приложение Укрзализныци. Вагон в приложении имеет маркировку "Детский". Стоимость – аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде, впрочем в Укрзализныце напомнили, что дети до 5 лет могут путешествовать поездами бесплатно и без отдельного билета.