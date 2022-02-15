Что же с этим делать, как успокоиться, а главное – для чего? Сайт 24 канала собрал советы, как минимально минимизировать страхи от "неизбежного" (это выражение уже запретили, кстати) дальнейшего вторжения России.

Важно Что делать, если "кроет" на фоне угрозы войны: важное интервью с психотерапевтом

Почему нам тревожно

Украинцы буквально поделили свои деловые календари на "до 16 февраля" и "дальше как Бог даст". Современное инфополе делает все для того, чтобы мы паниковали. Не хочется это называть "нагнетанием Запада" и использовать классические инструменты Кремля, но где-то так оно чувствуется. Людям тревожно от того, чем перенасыщено инфопространство.

На прошлой неделе о тревоге мы говорили с членом Украинского союза психотерапевтов Владимиром Чуприным. Он охарактеризовал, что нынешняя тревога украинцев может свидетельствовать о разных потребностях: например, потребности в безопасности, в заботе, внимании, любви. Выходит, что кто-то сомневается в себе, окружении или тех, кто должен нас защищать – военных.

Когда читаем новости, каждому человеку может быть тревожно по разной причине. Тем, кто живет ближе к границе – для них это о безопасности, для кого-то это может быть о финансовой подушке.

– рассказал Владимир Чуприн.

Поймите о чем ваша тревога. Главная задача – не расслабить, а стимулировать стать сильнее, чтобы ее преодолеть. Чтобы ее уменьшить, нужно по меньшей мере убрать триггеры.

Как минимизировать панику и тревожность: советы

Отпишитесь от "тревожной рассылки" и помоек

Перестаньте получать апокалиптические сообщения от СМИ "Срочно", "Важно" с красными картинками. Одно дело, когда присылается что-то действительно важное, принятое, осуществленное. Другое – материалы иностранных СМИ, где кто-то неназванный предсказывает нападение, закрытие авиапространства, эвакуацию всех американцев. Такие пуш-уведомления только дезориентируют и, конечно, нагнетают.

Читайте СМИ, которые обращаются за официальными комментариями в государственные структуры Украины. Да, скромно намекаем на наш сайт. К примеру, 14 февраля мы не распространили фейк, что мужчинам призывного возраста из России запретили въезд в Украину.

Подробнее Украина не запрещала въезд россиянам призывного возраста

Относительно "помоек" – отпишитесь от телеграм-каналов, радующихся отъезду дипломатов и ненавязчиво напоминающих, что Россия – наш друг и брат, а вот США нас бросают. Это российские нарративы, которыми жили уже закрытые телеканалы. Видите сообщение, что "Россия не нападет, а Лукашенко вообще один из поддерживающих Независимость" – знайте, что это пропаганда. Не друзья нам те, кто собрал возле границы более чем 100-тысячную армию.

"Когда пахнет войной, говори со мной"

Не оставайтесь наедине с тревожными мыслями. Поговорите с кем-нибудь, кто сохраняет положительноый настрой. Поговорите с теми, кто был или сейчас на фронте. Они ведь точно не те, кто репостят тревожные новости про "16 февраля".

Посмотрите, как другие готовятся к встрече противника на занятиях по теробороне. Это вдохновляет. Запишитесь в тероборону, наконец.

Например, посмотрите, как проходят учения по теробороне в Винницкой области

Читайте военных и смотрите их видео

Каждый день в официальных соцсетях ВСУ и Минобороны появляются сообщения о военных с фронта. Это те же люди, которые с оружием ждут врага каждый день, видят врага каждый день. Они записывают для нас, людей, которые не на передовой, успокаивающие видео, рассказывают свои фронтовые истории. "Личный состав чувствует себя хорошо и стойко", – говорят в ООС.

В День Святого Валентина военные и вообще решили саркастически "приветствовать" врага. Как, например, на этом видео.

"Отлюбим вас из всех калибров": видео нацгвардейца на 14 февраля

Паника на руку врагу

Заезженная фраза, вы уж точно ее видели, но: "Мы не должны паниковать и бояться". Это классический прием психологического воздействия – боящийся и показывающий слабость, непременно проигрывает. А кто показывает настоящую, искреннюю силу, выиграет. Вспомните сцену с перетягиванием канатов в фильме "Игра в кальмара". Так вот наша сила – единство и стойкость. И это не о "браваде, грудью на амбразуру". Это о щите, которым мы закрываем грудь.

Инструкция от Минкульта

Министерство культуры и информационной политики (ныне очень важно вспоминать эту вторую часть названия) на днях выдало то, чего так ожидали фейсбучные эксперты – поэтапную инструкцию. Здесь есть официальные советы от власти, что следует упаковать в тревожный чемоданчик, как действовать, если начались боевые действия или завыла сирена.



Еще в инструкции красивые иллюстрации от Александра Грехова / Скриншот

Инструкция насчитывает 14 страниц, на которых рассказывается самое главное об армии и эвакуации. Советуем хотя бы быстро пробежаться глазами. Она по этой ссылке. Наличие плана – отсутствие хаоса, как говорится.

ВСУ и Минобороны, президент и МВД советуют успокоиться

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников просят украинцев успокоиться. Они уверяют, что украинская армия готова дать отпор России, если та решится на дальнейшее вторжение.

Залужный отметил, что нельзя заглянуть в голову Путину, чтобы спрогнозировать его действия. Однако Украина просчитывает все сценарии развития. Насчет захвата городов, о которых панически пишут западные СМИ – силовики говорят, что ни сантиметра им не удастся отрезать.

Повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город,

– заверил Резников.

Больше об этом Повторения 2014 года не будет, – Резников и Залужный успокоили украинцев

Глава Министерства внутренних дел вообще записал позитивное видео, где пообещал расстрелять всяких "гиркиных", которые полезут захватывать госздания.

Мы в МВД не допустим никаких сепаратистских проявлений типа весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке,

– заверил министр.

И, конечно, президент тоже советует успокоиться. 16 февраля он уже назначил Днем единства. Таким образом президент хочет консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.

Обращение Зеленского из-за "возможного вторжения 16 февраля", о котором пишут СМИ

Напоследок – немного от себя

Каждый день как выпускной редактор я пропускаю через себя много новостей. Я их сортирую, ранжирую, даю в работу. Вечером в пятницу, 11 февраля, у меня буквально закончились негативные эмоции. Тогда начались массовые "советуем уехать, забираем дипломатов". Знаете, тогда не проснулась паника "нашу страну разрушат". Тогда появилась легкая паника – у нас просто не хватает рук, чтобы написать про все происходящее.

Умолчать о действиях западных партнеров в такой ситуации тоже не вариант. Поэтому на нашем сайте вы все же найдете новости об "отъездах, эвакуациях и советах покинуть Украину". Но мы решили минимизировать панические заголовки и материалы, в которых следует ссылаться на "неизвестные источники СМИ США". На данный момент мы больше верим ВСУ.

В общем, мы уверены в нашей армии, даже если будет "большой бабах и нападение", наши Герои выстоят. И мы будем помогать им в этом. В частности – будем фильтровать "все пропало", "враг оккупирует половину Украины".

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И еще один мини-совет – чувствуете тревогу, включите суперпопулярную сейчас песню, где есть слова "Весь мир будет обниматься, когда в России умрет один человек". Она така легкая и смешная, что затирает отрицательный фон.