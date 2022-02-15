Що ж із цим робити, як заспокоїтися, а головне – для чого? Сайт 24 каналу зібрав поради, як принаймні мінімізувати страхи не "неминучого" (цей вислів уже заборонили, до речі) подальшого вторгнення Росії.

Важливе Що робити, якщо "криє" на тлі загрози війни: важливе інтерв'ю з психотерапевтом

Чому нам тривожно

Українці буквально поділили свої ділові календарі на "до 16 лютого" і "далі, як Бог дасть". Сучасне інфополе робить усе для того, щоб ми панікували. Не хочеться це називати "нагнітанням Заходу" і використовувати класичні інструменти Кремля, але десь так воно відчувається. Людям тривожно від того, чим перенасичений інфопростір.

Минулого тижня про тривогу ми говорили із членом Української спілки психотерапевтів Володимиром Чупріним. Він схарактеризував нам, що теперішня тривога українців може свідчити про різні потреби: наприклад, потребу в безпеці, у турботі, увазі, любові. Виходить, що хтось сумнівається у собі, оточенні чи тих, хто має нас захищати – військових.

Коли читаємо новини, кожній людині може бути тривожно з різної причини. Тим, хто живе ближче до кордону – для них це про безпеку, для когось це може бути про фінансову подушку,

– розповів Володимир Чупрін. Зрозумійте, про що ваша тривога. Головне її завдання – не розслабити, а стимулювати стати сильнішими, щоб її подолати. Щоб її зменшити, потрібно щонайменше прибрати тригери.

Як мінімізувати паніку і тривожність: поради

Відпишіться від "тривожної розсилки" і помийок

Перестаньте отримувати апокаліптичні повідомлення від ЗМІ "Терміново", "Важливо" із червоними картинками. Одна річ, коли надсилається щось справді важливе, ухвалене, здійснене. Інше – матеріали іноземних ЗМІ, де хтось неназваний пророкує напад, закриття авіапростору, евакуацію усіх американців. Такі пуш-сповіщення лише дезорієнтують і, звісно, нагнітають.

Читайте ЗМІ, які звертаються по офіційні коментарі у державні структури України. Так, скромно натякаємо на наш сайт. Наприклад, 14 лютого ми не поширили фейк, що чоловікам призовного віку з Росії заборонили в'їзд в Україну.

Детальніше Україна не забороняла в'їзду росіянам призовного віку

Щодо "помийок" – відпишіться від телеграм-каналів, які тішаться від'їзду дипломатів, і ненав'язливо нагадують, що Росія – наш друг і брат, а ось США нас залишають. Це російські наративи, якими жили телеканали, які вже позакривали. Бачите повідомлення, що "Росія не нападе, Лукашенко і взагалі один із підтримувачів Незалежності" – знайте, що це пропаганда. Не друзі нам ті, хто зібрали біля кордону понад 100-тисячну армію.

"Коли навколо пахне війною, говори зі мною"

Не лишайтеся наодинці із тривожними думками. Поговоріть із кимось, хто зберігає позитивний настрій. Поговоріть із тими, хто був чи зараз є на фронті. Вони ж точно не ті, хто репостять тривожні новини про "16 лютого".

Подивіться, як інші готуються до зустрічі ворога на заняттях із тероборони. Це надихає. Запишіться у тероборону, зрештою.

Наприклад, погляньте, як відбуваються навчання з тероборони на Вінниччині

Читайте військових і дивіться їхні відео

Кожного дня в офіційних соцмережах ЗСУ і Міноборони з'являються повідомлення про військових з фронту. Це ті самі люди, які зі зброєю чекають на ворога кожен день, бачать ворога кожен день. Вони записують до нас, людей, які не на передовій, заспокійливі відео, розповідають свої фронтові історії. "Особовий склад почуває себе добре і стійко", – кажуть в ООС.

На День Святого Валентина військові і взагалі вирішили саркастично "вітати" ворога. Як, наприклад, у цьому відео.

"Відкохаємо вас з усіх калібрів": відео Нацгвардійця на 14 лютого

Паніка на руку ворогу

Заїжджена фраза, ви вже точно її бачили, але: "Ми не повинні панікувати і боятися". Це класичний прийом психологічного впливу – хто боїться і показує слабкість, неодмінно програє. А хто показує справжню, непоказну силу, виграє. Згадайте сцену із перетягуванням канатів у "Грі в кальмара". Так от наша сила – єдність і стійкість. І це не про "браваду, грудьми на амбразуру". Це про щит, яким ми закриваємо груди.

Інструкція від Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики (нині дуже важливо згадувати оцю другу частину назви) днями видало те, чого так чекали фейсбучні експерти – поетапну інструкцію. Тут є офіційні поради від влади, що варто спакувати у тривожну валізку, як діяти, якщо почалися бойові дії чи заволала сирена.



Ще інструкція має красиві ілюстрації від Олександра Грехова / Скриншот

Інструкція налічує 14 сторінок, на яких розповідає найголовніше про військо і евакуацію. Радимо хоча б швидко пробігтися нею очима. Вона за цим посиланням. Наявність плану – відсутність хаосу, як то кажуть.

ЗСУ і Міноборони, президент і МВС радять заспокоїтися

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков просять українців заспокоїтися. Вони запевняють, що українська армія готова дати відсіч Росії, якщо та наважиться на подальше вторгнення.

Залужний зазначив, що не можна зазирнути в голову Путіну, аби спрогнозувати його дії. Однак Україна прораховує всі сценарії розвитку. Щодо захоплення міст, про які панічно пишуть західні ЗМІ – силовики кажуть, що ні сантиметра їм не вдасться відкраяти.

Повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто,

– запевнив Резніков.

Більше про це Повторення 2014 року не буде, – Резніков та Залужний заспокоїли українців

Очільник Міністерства внутрішніх справ взагалі записав позитивне відео, де пообіцяв розстріляти всяких "гіркінів", які полізуть захоплювати держбудівлі.

Ми у МВС не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку,

– запевнив міністр.

І звісно, президент теж радить заспокоїтися. 16 лютого він вже визначив Днем єднання. У такий спосіб президент хоче консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

Звернення Зеленського через "ймовірне вторгнення 16 лютого", про яке пишуть ЗМІ

Наостанок – трохи від себе

Кожного дня як випускова редакторка я пропускаю через себе багато новин. Я їх сортую, ранжую, даю у роботу. Увечері у п'ятницю 11 лютого у мене буквально закінчилися негативні емоції. Тоді почалися масові "радимо виїхати, забираємо дипломатів". Знаєте, тоді не прокинулася паніка "нашу країну зруйнують". Тоді з'явилася легка паніка – у нас просто не вистачає рук, аби написати про все це, що відбувається.

Змовчати про дії західних партнерів у такій ситуації – теж не варіант. Тому на нашому сайті ви все ж знайдете новини про "від'їзди, евакуації та поради залишити Україну". Але ми вирішили мінімізувати панічні заголовки і матеріали, в яких треба посилатися на "невідомі джерела ЗМІ США". Наразі ми більше віримо ЗСУ.

Загалом ми впевнені у нашому війську, навіть, якщо буде "великий бабах і напад", наші Герої вистоять. І ми допомагатимемо їм у цьому. Зокрема – фільтруватимемо "все пропало", "ворог окупує половину України".

До речі Гібридне вторгнення: які фейки та панічні новини грають на руку Кремлю

І ще одна міні-порада – відчуваєте тривогу, увімкніть суперпопулярну нині пісню, де є слова "Весь світ буде обійматись, коли в Росії помре одна людина". Вона така легка і смішна, що затирає негативне тло.