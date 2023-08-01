Такую информацию предоставляет Министерство социальной политики. Домашнее насилие – это не только физические или сексуальные повреждения, например побои или изнасилование. Это и психологическое давление – оскорбления и унижения, игнорирование чувств личности, экономическое притеснение – запрет на работу или контроль семейного бюджета.

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24 Канал рассказывает историю женщины, разорвавшей токсичные отношения с мужчиной, который ранил ее на протяжении длительного времени – оказывал моральное и психологическое давление. А также о тех, кто помогает пострадавшим от домашнего насилия – мобильные бригады социально-психологической помощи.

Хотела не себе мужа, а ребенку отца

Оксана (имя изменено из соображений безопасности героини) живет в Ивано-Франковске одна с двумя маленькими детьми. Она уже знает, как справиться одной с малышами, но все еще тревожится из-за своего бывшего мужа. Сначала он был любящим мужчиной, который был готов ради своей любимой на все, но впоследствии превратил жизнь девушки в ад.



Оксана (имя изменено) общается с журналистами анонимно из соображений безопасности / Фото 24 Канал

Оксана передает свою семимесячную дочь находящемуся с нами психологу Юлии и начинает свою историю.

Начинались наши отношения… Это был 2018 год. Мы с ним просто познакомились как парень и девушка. Что-то будто екнуло внутри. Будто. К тому времени. И он предложил мне встречаться. Мы начали,

– вспоминает Оксана.

После этого она поехала на работу в Польшу. И уже тогда начались первые тревожные звоночки – в прямом и переносном смысле.

"Когда я уехала, он очень сильно морально меня добивал. Постоянно звонил по телефону, постоянно думал, что я где-то там гуляю, почему я трубку не беру, почему я не отвечаю на звонки. Для меня это было немного дико, неприемлемо. Я молодая девушка и не привыкла, что меня так контролируют – хоть я и ничего такого не делала. И я ему сказала по телефону, что мы с тобой расходимся, я не вижу с тобой отношений. Он начал звонить моей маме – "Поговорите с дочерью, если вы с ней не поговорите, я что-то сделаю с собой", – рассказывает девушка.

Все же со своим преследователем она разошлась, познакомилась с другим парнем и позже забеременела от него. Но отношения с этим мужчиной не удались. Оксана вернулась домой.

"Приезжая уже в Украину, я была беременна на второй неделе, а мой мужчина дальше звонил, звонил, захотел встретиться, поговорить. Я согласилась. Мы встретились, я рассказала ему, что беременна – две недели уже было. Он начал как-то так красиво говорить… Не то, что я начала любить его, а доверилась ему. Поверила. Была надежда", – добавляет Оксана.

В первую очередь женщина думала не о себе – пыталась позаботиться о будущем ребенке. Считала, что тяжело женщине одной растить малыша. К тому времени Оксане было 25 лет.

Он красиво говорил

Оксана вспоминает, как мужчина прибегал к романтическим оборотам: "Я тебя люблю", "Не смотрю на то, что у тебя ребенок от другого, меня это не волнует", "Я принял этого ребенка как своего", "Стану для него отцом" , "Все будет хорошо, не переживай". Он всячески убеждал женщину, что станет ее опорой.

Они начали вместе жить, а потом расписались, когда Оксана была на 8 месяце беременности: "Начали планировать семью, у меня к нему начали проявляться не просто дружеские чувства – как парень и девушка, симпатия; начали проявляться чувства к человеку. Я действительно понимала, что я его люблю, что это не просто симпатия".

Но через некоторое время отношения начали ухудшаться – особенно после рождения ребенка. Оксана говорит: по-видимому, он все же осознал, что ребенок не его и совершенно на него не похож. Тогда у мужчины и проявилась тяга к алкоголю.

"Каждый день было пиво – водка – пиво, он человек с очень сложным характером. Вот я сказал – значит, так должно быть. Если я сказал, что ребенок должен молчать, значит, он должен молчать. Если я сказал закрыть рот – значит, закрой рот. Я этого не хотела терпеть. Я и так это все долгое время слушала, терпела, сейчас я не понимаю, почему. Вот эти его постоянно крики, ссоры, матерные слова, я его просила просто, умоляла: есть ребенок! Не хочу, чтобы ребенок это видел, не хочу, чтобы ребенок это слышал", – заключает Оксана.

Когда женщина ждала дочь – второго ребенка, общего с мужчиной – на восьмом месяце беременности мужчина ее в ярости толкнул.

Просто тогда у меня было какое-то такое состояние – психологическое и моральное, и он очень сильно начал со старшим сыном "матом" общаться. Вел себя так, как хочет – не считался с тем, что есть жена, есть ребенок, есть семья. Было пиво – и все, ему больше ничего не нужно,

– добавляет Оксана.

Она вызвала полицию, и правоохранители выдали мужчине ограничительное предписание. Он не решается приходить, но не дает женщине жить спокойно: "Все тянется по сей день. По 200 – 300 пропущенных звонков в день, когда ты слышишь – "ты никто", "я тебя ненавижу", "твой сын такой-то", и начинает о ребенка говорить разные такие слова…"

Все время истории Оксаны психолог Юлия держит дочь женщины, и, кажется, успокаивает ее своим присутствием.

У Юлии есть опыт общения с пострадавшими от домашнего насилия – она ведь координирует одну из мобильных бригад социально-психологической помощи UNFPA в Ивано-Франковске.

Юлия и Оксана договариваются о еще одной психологической консультации позже.

"Это работа по призванию"

Юлия Еремейчук начала работу в бригаде социально-психологической помощи UNFPA осенью прошлого года. Она встречает нас в "Вільній" – дружественном к женщинам и девушкам пространстве.



Юлия – психолог мобильной бригады, за работой / Фото 24 Канал



Юлия – психолог мобильной бригады за работой / Фото 24 Канал

Мы работаем с лицами, пострадавшими от домашнего насилия, гендерно обусловленного насилия. В частности, и с внутренне перемещенными лицами. В основном это женщины. Предоставляем психологическую помощь, ориентируем в правах и возможностях получения помощи – медицинской, юридической, психологической, социальной. Ведем просветительскую деятельность, взаимодействуем со службами, проводим адвокационные встречи, групповые мероприятия для женщин,

– начинает рассказ Юлия.

В среднем одна бригада получает от четырех до восьми сообщений еженедельно. Это может быть как самообращение, так и сообщение от других служб, например, от полиции. Также мобильные бригады могут выявлять случаи домашнего насилия на мероприятиях, когда ведут просветительскую деятельность среди сообществ.

Так выглядит офис мобильной бригады / Фото 24 Канал

"Также выезжаем в районы. Сотрудничаем с ЦПАУ, где тоже размещена информация о нас и наших контактах", – рассказывает Юлия. Она добавляет: "Это работа по призванию. Я искренне люблю людей и хочу им помогать".

Юлия – переселенка из Запорожской области.

"Семь месяцев мы жили под обстрелами, и, скажу честно, к этому привыкаешь. В ночь с 9-го на 10 октября было попадание в девятиэтажку и разрушили целый подъезд. На утро мы узнали о том, что в этом доме погибла семья наших знакомых. Родители и малолетний ребенок. И тогда мы решили с мужем переехать в другой город, – становится опечаленной Юля. – В то время меня в телефонном разговоре поддерживала моя знакомая – Виктория. И она очень просила, чтобы я не возвращалась в Запорожье, потому что это опасно. Приглашала к себе. Говорит, приезжай. Пока устроишься, будешь у меня.

Переехав в Ивано-Франковск, дня через три удалось найти квартиру для аренды. И меня пригласили на работу в мобильную бригаду", – вспоминает Юлия Еремейчук.

Выбитые зубы, сломанные ребра

Работа бригады обычно состоит в том, чтобы вдохновить потерпевшую разорвать круг отношений "жертва – насильник". Часто случаются тяжелые случаи – особенно когда о них сообщает полиция.

Был случай, когда мы приехали – такая история… Это был дачный участок, мы на машине долго ехали и искали этот дом. Нумерации на постройках не было. Пошли искать – спрашивали по соседям, есть ли такая семья. Одна из соседок нас направила. Сложность заключалась в том, что ты не понимаешь, почему человек терпит. Когда это длится годами. Побои. У женщины были выбитые зубы. Сломанные ребра. Она каждый раз думала, что будет примирение и что-то изменится к лучшему,

– рассказывает Юлия.

В этих случаях вмешиваются полиция и социальные службы. Мобильная бригада проговаривает план безопасности, предлагает переехать к родственникам, а если вообще у женщины никого нет, могут переселить ее в приют (шелтер). То есть выход из тяжелого положения найдется для каждой – стоит лишь решиться обратиться за помощью.

"Мы предоставляем психологические консультации. Они могут быть от психолога мобильной бригады до 5 раз примерно. Тогда мы подыскиваем специалиста, который мог бы проводить работу на постоянной основе", – говорит психолог.

Чувство стыда и стереотипы

У пространства "Вільна" стоит красная машина – она могла бы принадлежать кому-то из горожан, но внимание сразу привлекают наклейки. Это автомобиль мобильной бригады. Водитель Василий готов ехать на вызов.

Автомобиль бригады. Сотрудники бригады – Юлия, Лилия и Василий собираются ехать на вызов / Фото 24 Канал

У бригады есть три выездных дня, когда мы едем и реагируем на случаи насилия. В сотрудничестве с полицией и социальной службой,

– рассказывает Юлия.

Пока очередной выезд готовится, специалисты мобильной бригады проводят небольшое совещание. Они обсуждают текущие случаи и способы помощи. Сложно, когда пострадавшими от насилия становятся дети.



Совещание команды / Фото 24 Канал

"Если свидетелями насилия были дети, они автоматически пострадали от этого насилия. К нам присоединяется служба по делам детей. В домашнем насилии в каждой второй семье есть дети. Если ребенок видит агрессивное поведение взрослого, значимого человека, то он может чувствовать вину. "Может думать: происходящее является его виной. Это может вызвать у детей состояния тревоги, депрессивные состояния, сложности в регуляции эмоционального поведения, сложности в обучении", – объясняет Юлия.

Иногда женщины, несмотря на страх за закрытыми дверями дома, еще больше боятся выйти из токсичных отношений.



В пути на вызов / Фото 24 Канал

И причины могут быть разные. Чувство стыда, может влиять окружение, какие-то стереотипы, выученная беспомощность. Много таких случаев, когда женщина финансово зависима от мужчины, она никогда нигде не работала. В таких ситуациях важно говорить с потерпевшей о том, что она имеет право на защиту, безопасность, психолог может помочь разобраться в целом в чем причина этого насилия. Важна поддержка для того, чтобы решиться все-таки разорвать этот круг насилия,

– объясняет психолог.

В разговоре с потерпевшей или потерпевшим, добавляет Юлия, очень важно внимательно слушать и не перебивать. Потому что человек испытывает стыд, переживает за безопасность и свою жизнь. Важно вызвать у него доверие. Веру в то, что ему могут и должны помочь. Несмотря на обстоятельства вокруг.

К примеру, в первые месяцы полномасштабной войны Российской Федерации против Украины фиксированных случаев и обращений о домашнем насилии стало гораздо меньше, утверждает Юлия Еремейчук. Но это не значит, что насилия стало меньше.

"Это больше говорит о том, что люди меньше обращаются за помощью. Считая, что этот вопрос сейчас несвоевременный, что сейчас более актуальные потребности, как безопасность, жилье, дети. Новая среда. Новое окружение. Многие люди остались на оккупированных территориях. Есть люди, которые переселились и должны начинать жизнь сначала. Поэтому да, можно сказать, что фиксированных случаев меньше, но я не думаю, что насилия стало меньше", – констатирует Юлия.

Свободны в "Вільній"

В Ивано-Франковске, в одном из помещений на Южном Бульваре, сейчас шумно. Сюда как раз сходятся горожанки. Для них организуют семинар "Гендерное равенство в профессиональной сфере". На событии женщинам рассказывают, как устроиться на работу, как отвечать на неудобные вопросы на собеседовании и как развивать мягкие навыки (soft skills).

Тренинг для женщин и девушек в пространстве "Вільна" / Фото 24 Канал

"Мы сейчас находимся с вами в пространстве "Вільна" – это пространство, дружественное к женщинам и девушкам, созданное при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в партнерстве с благотворительным фондом "Butterfly" и при финансовой поддержке правительства США, Бюро USAID по вопросам гуманитарной помощи ", – проводит экскурсию Юлия.

Целевой аудиторией являются женщины. Также женщины, пострадавшие от насилия, гендерно обусловленного насилия, женщины-ВПЛ. У нас проводятся различные мастер-классы, это и йога, и фитнес, приглашаются разного плана специалисты,

– добавляет психолог и подчеркивает: это пространство выполняет роль безопасной среды для женщин. Нужно только желание и регистрация на понравившееся событие.

Здесь можно чувствовать себя свободно. От стереотипов, предубеждений. Здесь можно набраться сил на решение.

Трудное решение

Психолог Юлия Еремейчук говорит, что пострадавшей от домашнего насилия женщине трудно принять решение о разрыве токсичных отношений.

Поэтому мобильная бригада встречается с пострадавшей до 5 раз. После этого могут подобрать психолога для дальнейшей работы.

"У каждого, знаете, есть привычная его жизнь. Вот как мы научились жить, так мы и живем. Решиться на какие-то изменения – это очень сложно. Особенно когда человек находится в таких отношениях, находится в тревоге. Переживает за свою жизнь. Каждый день – это выбор. Мы можем выбирать жить так, как мы живем. А можем решиться и попробовать по-другому. У "попробовать по-другому" есть много поддержки. Есть много организаций, которые оказывают помощь психологическую, социальную, могут поддержать", – говорит Юлия.



Оксана – одна из тех, кто после работы с мобильной бригадой решилась принять именно это тяжелое решение.

Я очень благодарна мобильным бригадам. Потому что впервые, когда они приехали, они мне рассказали, как правильно, как неправильно, что есть такая правовая помощь безвозмездная, что они могут помочь,

– рассказывает Оксана.

Во время первой встречи с бригадой она не отважилась обратиться к психологу. Женщина говорит: был огромный страх, потому что муж ее морально и психологически добивал – истощал и тревожил. Когда дети засыпали, она ходила по дому и ужасно волновалась, что он может ворваться в квартиру – бить в дверь, кричать.

"А сейчас я уже пообщалась с психологом – с Юлечкой, я ей выговорилась, выплакалась, высказала все, что только могла и не могла. Я очень благодарна, что есть такие люди. С которыми можно просто поговорить по душам, открыться. Потому что есть друзья, есть родители, есть родные, но ты им этого не можешь рассказать… За свои 29 лет я никогда в жизни не думала, что у меня сложится так жизнь… Никогда… Я никогда такого не хотела и никогда такого никому просто не пожелаю. И говорю: большое спасибо, очень большое спасибо, потому что мне так стало легко на душе, и я в дальнейшем буду также обращаться, буду в дальнейшем общаться. С одной стороны, я благодарна своему мужу. Благодарна за то, что он мне дал такой урок в жизни и опыт. Потому что если бы не он – я бы не была такой сильной, какой я являюсь сейчас. Потому что раньше я такой не была. Сейчас, общаясь с психологом, общаясь со своими родными, у меня появился такой, знаете, стимул. Что я смогу. Я буду делать все возможное и невозможное, только чтобы моим детям, в первую очередь детям, было хорошо", – взволнованно рассказывает Оксана.

На эту веру во "все будет хорошо" своей улыбкой вдохновляет психолог Юлия, которая держит маленькую дочурку Оксаны на руках.

Все это время, пока мы разговаривали, малышка мечтательно улыбалась.

Обратите внимание! Если вам нужна поддержка мобильной бригады социально-психологической помощи UNFPA в Ивано-Франковске, обращайтесь по телефонам: 067 887 33 27 или 066 689 60 59. Контакты дружественного к женщинам и девушкам пространства "Вільна" в Ивано-Франковске: 096 694 15 89.

Этот материал подготовлен в рамках Программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).