Дональд Трамп хочет казнить террористов

На фоне массовых расстрелов в США президент государства Дональд Трамп придумал способ, который, по его мнению, должен предупреждать терроризм. Американский лидер требует смертную казнь за массовые расстрелы и другие преступления на почве ненависти.

Соответствующий законопроект поручено разработать Министерству юстиции США, рассказал Дональд Трамп в своем Twitter.

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Он также отмечает, что приговоры должны выполняться быстро и без годов "ненужных ожиданий".

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Почему Дональд Трамп заговорил о терроризме?

4 августа 2019 Соединенные Штаты и весь мир всколыхнули жуткие новости – за одни сутки в США состоялись сразу же три массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки людей.

Так, в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия случилась в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения.

До конца суток в США случилась еще одна стрельба. Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб.