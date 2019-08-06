Дональд Трамп хочет казнить террористов
На фоне массовых расстрелов в США президент государства Дональд Трамп придумал способ, который, по его мнению, должен предупреждать терроризм. Американский лидер требует смертную казнь за массовые расстрелы и другие преступления на почве ненависти.
Соответствующий законопроект поручено разработать Министерству юстиции США, рассказал Дональд Трамп в своем Twitter.
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Он также отмечает, что приговоры должны выполняться быстро и без годов "ненужных ожиданий".
Почему Дональд Трамп заговорил о терроризме?
4 августа 2019 Соединенные Штаты и весь мир всколыхнули жуткие новости – за одни сутки в США состоялись сразу же три массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки людей.
Так, в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.
Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия случилась в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения.
До конца суток в США случилась еще одна стрельба. Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб.