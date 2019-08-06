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      Дональд Трамп хочет казнить террористов

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      Президент США Трамп требует смертельной казни для террористов
      Президент США Трамп требует смертельной казни для террористов / kp.ua

      На фоне массовых расстрелов в США президент государства Дональд Трамп придумал способ, который, по его мнению, должен предупреждать терроризм. Американский лидер требует смертную казнь за массовые расстрелы и другие преступления на почве ненависти.

      Соответствующий законопроект поручено разработать Министерству юстиции США, рассказал Дональд Трамп в своем Twitter.

      Важно: Ряд кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

      Он также отмечает, что приговоры должны выполняться быстро и без годов "ненужных ожиданий".

      Почему Дональд Трамп заговорил о терроризме?

      4 августа 2019 Соединенные Штаты и весь мир всколыхнули жуткие новости – за одни сутки в США состоялись сразу же три массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки людей.

      Так, в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

      Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия случилась в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения.

      До конца суток в США случилась еще одна стрельба. Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб.

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      8 августа
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      Теги: Новости США Стрельба в Техасе Стрельба Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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