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      Дональд Трамп хоче страчувати терористів

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      Президент США Трамп вимагає смертельної кари для терористів
      Президент США Трамп вимагає смертельної кари для терористів / kp.ua

      На тлі масових розстрілів у США президент держави Дональд Трамп вигадав спосіб, який, на його думку, має упереджувати тероризм. Американський лідер вимагає смертну кару за масові розстріли та інші злочини на ґрунті ненависті.

      Відповідний законопроект доручено розробити Міністерству юстиції США, розповів Дональд Трамп у своєму Twitter.

      Важливо: Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо

      Він також наголошує, що вироки повинні виконуватися швидко і без років "непотрібних зволікань".

      Чому Дональд Трамп заговорив про тероризм?

      4 серпня 2019 року Сполучені Штати та увесь світ сколихнули моторошні новини – за одну добу у США відбулися одразу ж три масові розстріли, жертвами яких стали десятки людей.

      Так, в американському місті Ель-Пасо (штат Техас) невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дитини.

      За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина. Трагедія трапилась у місті Дайтоні, що у штаті Огайо. Внаслідок атаки загинули 9 осіб, ще 27 отримали поранення.

      До кінця доби у США трапилась ще одна стрілянина. Сім людей зазнали поранень через дії невідомого стрілка, який відкрив вогонь із вікна автомобіля поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа у американському місті Чикаго. Дивом ніхто не загинув.

      blog_ava
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      Джерело: 24 канал
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