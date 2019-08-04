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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Третя стрілянина у США за добу: жертвами стали семеро людей у Чикаго

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      Стрілянина у Чікаго
      Стрілянина у Чікаго / NBC

      Сім людей зазнали поранень через дії невідомого стрілка, який відкрив вогонь із вікна автомобіля поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа у американському місті Чикаго. Дивом ніхто не загинув, хто стріляв – досі невідомо.

      У ніч з 3 на 4 серпня невідомий чоловік приблизно о першій ночі відкрив вогонь із вікна чорного Camaro у групу людей, що відпочивали в парку американського Чикаго. Про це повідомила поліція міста місцевому телеканалу NBC Chicago.

      Дивіться також: Моторошна стрілянина у торговому центрі США – коментарі очевидців

      Дивом ніхто не загинув, але семеро людей зазнали поранень, дехто – серйозних. Відомо про 21-річного хлопця, що з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані. Ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Поліція твердить, що загрози життю цих людей немає.

      США
      Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC

      Ця стрілянина – вже третя протягом доби у США. У Чикаго без смертей обійшлося, натомість у двох інших випадках жертв було дуже багато. 

      У Ель-Пасо (штат Техас) розстріляли відвідувачів у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч осіб. Щонайменше 20 людей – загинули, ще 26 зазнали поранень, зокрема і 2 дитини. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      За кілька годин після подій у Техасі сталася ще одна смертельна стрілянина – у Дейтоні, штат Огайо, в історичному центрі міста, де багато кафе та ресторанів. Загинули щонайменше 9 людей і ще 16 зазнали поранень.

      До теми про моторошну стрілянину у Техасі: опублікували перші відео з місця трагедії (18+)

      blog_ava
      Моторошна стрілянина у Техасі: опублікували перші відео з місця трагедії (18+)
      сьогодні
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      Теги: Новини США Стрілянина Стрілянина у Техасі Жертви
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