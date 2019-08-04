Третя стрілянина у США за добу: жертвами стали семеро людей у Чикаго

Сім людей зазнали поранень через дії невідомого стрілка, який відкрив вогонь із вікна автомобіля поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа у американському місті Чикаго. Дивом ніхто не загинув, хто стріляв – досі невідомо.

У ніч з 3 на 4 серпня невідомий чоловік приблизно о першій ночі відкрив вогонь із вікна чорного Camaro у групу людей, що відпочивали в парку американського Чикаго. Про це повідомила поліція міста місцевому телеканалу NBC Chicago.

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Дивом ніхто не загинув, але семеро людей зазнали поранень, дехто – серйозних. Відомо про 21-річного хлопця, що з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані. Ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Поліція твердить, що загрози життю цих людей немає.



Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC

Ця стрілянина – вже третя протягом доби у США. У Чикаго без смертей обійшлося, натомість у двох інших випадках жертв було дуже багато.

У Ель-Пасо (штат Техас) розстріляли відвідувачів у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч осіб. Щонайменше 20 людей – загинули, ще 26 зазнали поранень, зокрема і 2 дитини. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.



За кілька годин після подій у Техасі сталася ще одна смертельна стрілянина – у Дейтоні, штат Огайо, в історичному центрі міста, де багато кафе та ресторанів. Загинули щонайменше 9 людей і ще 16 зазнали поранень.

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