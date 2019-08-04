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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Моторошна стрілянина у торговому центрі США: коментарі очевидців

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      У торговому центрі Walmart міста Ель-Пасо, що у Техасі, 21-річний хлопець зчинив стрілянину. Жертвами розстрілу стали щонайменше 20 людей, ще 26 зазнали поранень. Відомо, що серед загиблих є 2-річна дитина. Про те, як відбувалася моторошна трагедія – читайте далі.

      За версією очевидців, стрілець діяв не сам, хоча поліція переконує, що люди загинули від куль однієї й тієї ж людини. 

      Читайте також: Жертвами розстрілу в Техасі могли стати відомі музиканти з Blink-182

      Наймолодшій жертві було лише два роки, а найстаршій – 83. На момент трагедії у торговому центрі було багато сімей з дітьми, оскільки у США саме у розпалі підготовка до навчального сезону.

      Я якраз чекала у черзі, аби розраховувалась у магазині, як до торгового центру зайшов чоловік і почав стріляти по людях. Їх було мінімум троє, всі у чорному. На власні очі я бачила як вони стріляли, бачила зброю і те, як розліталися патрони,
      – сказала очевидиця Адріана.


      Стрілянина у США

      Місцеві правоохоронці заявила, що основним підозрюваним залишається 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Ймовірно, він використовував АК-47. Чоловік цинічно розстрілював усіх, хто траплявся йому на очі. Чимало людей, які того дня пішли до торгового центру, зникли безвісти.

      Ми ніяк не можемо знайти чоловіка моєї сестри. Він у час стрілянини якраз був у торговому центрі. Від тоді від нього немає звістки. Ми обдзвонили вже всі лікарні й центри допомоги,
      – повідомила родичка учасника інциденту Лета Ямровські.

      Губернатор Техасу Грег Еббот наголосив, що цей інцидент будуть ретельно розслідувати як умисне вбивство і зокрема на ґрунті ненависті. Співчуття родинам загиблих висловив у своєму Твіттері і Президент США Дональд Трамп. Він заявив, що стрілянина в Ель-Пасо – це не лише трагедія, але й акт боягузтва. Та додав, що вбивство невинних людей неможливо виправдати.

      Жодних подробиць про жертв трагедії поліція не розповсюджує. Відомо лише, що троє загиблих та шестеро поранених – це вихідці з Мексики. Відтак по свій бік кордону зі США люди запалити свічки у пам'ять про своїх загиблих співвітчизників.

      Ці акти ненависті справді дуже страшні. Вони змушують нас відчувати себе безсилими щодо речей, які відбуваються навколо,
      – зазначила громадянка Мексики Люсія Валенсуела.

      Правоохоронці розшукують інших винуватців теракту і вже почали розслідування. Справу розглядатимуть як терористичний акт. 

      Що відомо про стрільця?За версією слідства, це 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Напередодні нападу чоловік опублікував в інтернеті маніфест, в якому підтримав теракт в мечеті в Новій Зеландії. А також постійно постив у соцмережах расистські та антисемітські висловлювання.


      Патрік Крузіус, якого підозрюють у стрілянині в Ель-Пасо

      До слова, за кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина. У Дайтоні (штат Огайо) сталася друга за день резонансна стрілянина. Поліція та медики говорять про багатьох загиблих.

      blog_ava
      Масовий розстріл людей стався у Техасі: щонайменше 20 людей загинули
      сьогодні
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      Автор: Олена Кук
      Теги: Техас Стрілянина Поліція Розслідування Дональд Трамп Теракт Вбивство Стрілянина у Техасі Новини США
      Джерело: 24 канал
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