Моторошна стрілянина у торговому центрі США: коментарі очевидців

У торговому центрі Walmart міста Ель-Пасо, що у Техасі, 21-річний хлопець зчинив стрілянину. Жертвами розстрілу стали щонайменше 20 людей, ще 26 зазнали поранень. Відомо, що серед загиблих є 2-річна дитина. Про те, як відбувалася моторошна трагедія – читайте далі.

За версією очевидців, стрілець діяв не сам, хоча поліція переконує, що люди загинули від куль однієї й тієї ж людини.

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Наймолодшій жертві було лише два роки, а найстаршій – 83. На момент трагедії у торговому центрі було багато сімей з дітьми, оскільки у США саме у розпалі підготовка до навчального сезону.

Я якраз чекала у черзі, аби розраховувалась у магазині, як до торгового центру зайшов чоловік і почав стріляти по людях. Їх було мінімум троє, всі у чорному. На власні очі я бачила як вони стріляли, бачила зброю і те, як розліталися патрони,

– сказала очевидиця Адріана.



Стрілянина у США

Місцеві правоохоронці заявила, що основним підозрюваним залишається 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Ймовірно, він використовував АК-47. Чоловік цинічно розстрілював усіх, хто траплявся йому на очі. Чимало людей, які того дня пішли до торгового центру, зникли безвісти.

Ми ніяк не можемо знайти чоловіка моєї сестри. Він у час стрілянини якраз був у торговому центрі. Від тоді від нього немає звістки. Ми обдзвонили вже всі лікарні й центри допомоги,

– повідомила родичка учасника інциденту Лета Ямровські.

Губернатор Техасу Грег Еббот наголосив, що цей інцидент будуть ретельно розслідувати як умисне вбивство і зокрема на ґрунті ненависті. Співчуття родинам загиблих висловив у своєму Твіттері і Президент США Дональд Трамп. Він заявив, що стрілянина в Ель-Пасо – це не лише трагедія, але й акт боягузтва. Та додав, що вбивство невинних людей неможливо виправдати.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2019 г.

Жодних подробиць про жертв трагедії поліція не розповсюджує. Відомо лише, що троє загиблих та шестеро поранених – це вихідці з Мексики. Відтак по свій бік кордону зі США люди запалити свічки у пам'ять про своїх загиблих співвітчизників.

Ці акти ненависті справді дуже страшні. Вони змушують нас відчувати себе безсилими щодо речей, які відбуваються навколо,

– зазначила громадянка Мексики Люсія Валенсуела.

Правоохоронці розшукують інших винуватців теракту і вже почали розслідування. Справу розглядатимуть як терористичний акт.

Що відомо про стрільця?За версією слідства, це 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Напередодні нападу чоловік опублікував в інтернеті маніфест, в якому підтримав теракт в мечеті в Новій Зеландії. А також постійно постив у соцмережах расистські та антисемітські висловлювання.





Патрік Крузіус, якого підозрюють у стрілянині в Ель-Пасо

До слова, за кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина. У Дайтоні (штат Огайо) сталася друга за день резонансна стрілянина. Поліція та медики говорять про багатьох загиблих.