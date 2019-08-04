Жуткая стрельба в торговом центре США: комментарии очевидцев

В торговом центре Walmart города Эль-Пасо, что в Техасе, 21-летний парень устроил стрельбу. Жертвами расстрела стали по меньшей мере 20 человек, еще 26 получили ранения. Известно, что среди погибших есть 2-летний ребенок. О том, как происходила жуткая трагедия – читайте дальше.

По версии очевидцев, стрелок действовал не один, хотя полиция утверждает, что люди погибли от пуль одного и того же человека.

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Самой молодой жертве было всего два года, а самой старшей – 83. На момент трагедии в торговом центре было много семей с детьми, так как в США в самом разгаре подготовка к учебному сезону.

Я как раз ждала в очереди, чтобы рассчитывалась в магазине, как в торговый центр зашел мужчина и начал стрелять по людям. Их было минимум трое, все в черном. Своими глазами я видела как они стреляли, видела оружие и то, как разлетались патроны,

– сказала очевидец Адриана.



Стрельба в США

Местные правоохранители заявили, что основным подозреваемым остается 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Вероятно, он использовал АК-47. Мужчина цинично расстреливал всех, кто попадался ему на глаза. Многие, кто в тот день пошли в торговый центр, пропали без вести.

Мы никак не можем найти мужа моей сестры. Он во время стрельбы как раз был в торговом центре. С тех пор от него нет вестей. Мы обзвонили уже все больницы и центры помощи,

– сообщила родственница участника инцидента Лета Ямровськи.

Губернатор Техаса Грег Эббот подчеркнул, что этот инцидент будут тщательно расследовать как умышленное убийство и в частности на почве ненависти. Соболезнования семьям погибших выразил в своем Твиттере и Президент США Дональд Трамп. Он заявил, что стрельба в Эль-Пасо – это не только трагедия, но и акт трусости. И добавил, что убийство невинных людей невозможно оправдать.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2019 г.

Никаких подробностей о жертвах трагедии полиция не распространяет. Известно лишь, что трое погибших и шестеро раненых – это выходцы из Мексики. Поэтому ее граждане по свою сторону границы с США зажгли свечи в память о своих погибших соотечественниках.

Эти акты ненависти действительно очень страшны. Они заставляют нас чувствовать себя бессильными в отношении вещей, которые происходят вокруг,

– отметила гражданка Мексики Люсия Валенсуэла.

Правоохранители разыскивают других виновников теракта и уже начали расследование. Дело будут рассматривать как террористический акт.

Что известно о стрелке?​По версии следствия, это 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Накануне нападения мужчина опубликовал в интернете манифест, в котором поддержал теракт в мечети в Новой Зеландии. А также постоянно постил в соцсетях расистские и антисемитские высказывания.





Патрик Крузиус, которого подозревают в стрельбе в Эль-Пасо

К слову, через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная стрельба. В Дайтоне (штат Огайо) произошла вторая за день резонансная стрельба. Полиция и медики говорят о многих погибших.