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      Третья стрельба в США за сутки: жертвами стали семь человек в Чикаго

      939 Читати новину українською
      Стрельба в Чикаго
      Стрельба в Чикаго / NBC

      Семь человек получили ранения из-за действий неизвестного стрелка, который открыл огонь из окна автомобиля вблизи детской площадки в парке Даглас в американском городе Чикаго. Чудом никто не погиб, кто стрелял – пока неизвестно.

      В ночь с 3 на 4 августа неизвестный мужчина примерно в час ночи открыл огонь из окна черного Camaro в группу людей, отдыхавших в парке американского Чикаго. Об этом сообщила полиция города местному телеканалу NBC Chicago.

      Смотрите также: Жуткая стрельба в торговом центре США – комментарии очевидцев

      Чудом никто не погиб, но семь человек получили ранения, некоторые серьезные. Известно о 21-летнем парне, который с ранением в пах находится в больнице в критическом состоянии. Еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставлены в местные медучреждения. Полиция утверждает, что угрозы жизни этих людей нет.

      США
      Фото с места стрельбы в Чикаго / NBC

      Эта стрельба – уже третья в течении суток в США. В Чикаго обошлось без смертей, зато в двух других случаях жертв было очень много. 

      В Эль-Пасо (штат Техас) расстреляли посетителей в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находилось около 3 тысяч человек. По меньшей мере 20 человек  погибли, еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка. Подробнее – в материале 24 канала.

      Через несколько часов после событий в Техасе произошла еще одна смертельная стрельба – в Дейтоне, штат Огайо, в историческом центре города, где много кафе и ресторанов. Погибли по меньшей мере 9 человек и еще 16 получили ранения.

      К теме о жуткой стрельбе в Техасе: опубликовали первые видео с места трагедии (18+)

      blog_ava
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      8 августа
      430
      Теги: Новости США Жертвы Стрельба в Техасе Стрельба
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      Новости за 4 августа
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