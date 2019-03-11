Друзів Порошенка не покарають за оборудки в "Укроборонпромі"

Завершальну серію розслідування журналістів Bihus.info щодо розкрадань любими друзями Петра Порошенка оборонного бюджету України мають оприлюднити сьогодні.

Вже нині ввечері будуть наведені нові факти і докази того, як саме давній товариш Верховного Головнокомандувача пан Гладковський та його талановитий 22-річний син постачали на державні оборонні заводи деталі за більш ніж втричі завищеними цінами.

Перша серія розслідування була оприлюднена два тижні тому і викликала чималий суспільний резонанс. І, звісно, не тільки тому, що там були викриті факти цинічного грабування оборонного бюджету воюючої держави. І не тільки тому, що там було продемонстровано справжнє ставлення українськи еліт до своєї країни – з їхньою ницою жадобою до грошей та готовністю наживатися на крові.

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Як не дивно, для нас факти розкрадань взагалі не стали якимось одкровенням. Якби правоохоронці чи журналісти-розслідувачі викрили на багатомільйонних оборудках із армійським бюджетом когось з численних директорів "Укроборонпрому" – це була б новина однієї години чи (максимум) одного дня. І ми це досить швидко забули б...

Проте, журналісти Bihus.info викрили причетність до цих розкрадань одного з найближчих друзів Петра Порошенка, який обіцяв "руки рубати" тим, хто спробує нажитися на армії. І скандал набирав обертів саме тому, що попри свої неодноразові грізні обіцянки люто карати розкрадальників армії президент чомусь не поспішав рубати руки ані своєму другу Гладковському, ані його нахабному синові. Останній, прикриваючись батьківською посадою в РНБО та дружбою з Порошенком, й примушував оборонні заводи купувати через його фірми-прокладки деталі за завищеними в рази цінами.

Але біда Петра Порошенка у тому, що він своїх друзів у біді не кидає – це давно відомий факт, який досить позитивно характеризує чинного президента. От тільки від такого заступництва страждає тепер уся держава, в якої президентські друзі крадуть. Так сталося, що і цього разу, навіть попри вибори й ризик опинитися в епіцентрі скандалу, Порошенко собі не зрадив й вирішив таки друга прикрити!

Тактика Банкової не пройде

В адміністрації президента увімкнули стандартний механізм нівелювання подібних скандалів: журналістське розслідування та самих журналістів почали дискредитувати, зібрані ними докази висміювати, а самі фігуранти узялися запевняти, що вони чистіші за ангелів, а увесь той компромат був сфабрикований з єдиною метою – кинути тінь на Петра Олексійовича.

Можливо така тактика спрацювала б і цього разу, але наведені журналістами докази виявилися просто залізобетонними. І це не дивно, адже, виявляється, журналісти оприлюднили злиті їм матеріали кримінальних проваджень. Військова прокуратура ще кілька років тому проводила слідчі дії по оборудках в "Укроборонпромі" . Але результати розслідувань відклали у довгий ящик, бо зрозуміли, що за схеми доведеться саджати за грати друзів Порошенка.

Хоч і справи – відклали, але зібрані докази ніхто не знищив. Тепер, напередодні виборів, компромат оприлюднили. Хто це зробив і навіщо – версії різняться. За однією з них, матеріали злив той, хто мав до них доступ, а саме військовий прокурор Анатолій Матіос, чиє відомство й проводило розслідування по "Укроборонпрому". Подейкують, злив Матіос матеріали конкурентці Петра Порошенка, яка пообіцяла прокурору – після своєї перемоги – посаду Генпрокурора. Зауважу – це лише голослівні припущення й жодних доказів їхньої правдивості я не маю, а переказав їх для загального розуміння ситуації.

Наостанок дозволю собі ще кілька особистих припущень. Я більше ніж впевнений, що друзям Порошенка ці оборудки із "Укроборонпромом" зійдуть з рук. Припускаю, що злочинці або за кордон втечуть, у разі програшу Порошенка на прийдешніх виборах, або ж ці справи в суді розваляться. Цим також нікого не здивуєш – в Україні давно вже не садять за грати тих, хто вкрав в держави більше мільйона.

Отже, ця нажива на оборонному бюджету воюючої країні нам цікава натепер лише з єдиної причини – наскільки негативно вона вплине на передвиборний рейтинг чинного президента. І чи не станеться так, що шляхетна звичка Петра Порошенка рятувати своїх друзів, коштуватиме йому нового-старого президентського крісла…

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром"

СКАНДАЛ В "УКРОБОРОНПРОМІ": ОСТАННІ НОВИНИ

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