В Днепре 24 апреля жестоко убили гражданина Азербайджана Анара Мамедова. Стало известно, что полиция считает киллером известного азербайджанского спортсмена и призера юношеской Олимпиады по борьбе Джаббара Юсифи. Он также выступал на соревнованиях от России и был под следствием украинских правоохранителей.

О личности убийцы рассказали анонимные источники. Полиция о нем сообщала накануне, однако называли только возраст и гражданство.

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Каково его настоящее имя

Речь идет о гражданине Азербайджана с анкетными данными на личность 27-летнего Джаббара Юсифа (Юсифи). Однако в спортивных кругах своей родины он более известен как на 5 лет более молодой Джаббар Наджафов.

Вероятно, мужчина сменил фамилию. Дело в том, что последний пост на странице в фейсбуке Джаббара Наджафова появился в 2015 году. А страницу Юсифи создали в 2016 году. Также в 2014 году в twitter, пользователь с никнеймом Джабар Юсифи выкладывал фотографии, на которых изображен человек, похожий на Наджафова.



Фото из социальных сетей Джаббара Наджафова / Фото "Детектив info"

Юношеский период Джаббара

Парень был воспитанником Адыгейской школы рукопашного боя и смешанных единоборств в России.

Он неоднократно побеждал на первенствах Российской Федерации по панкратиону.

Затем Юсифи / Наджафов якобы по семейным обстоятельствам переехал в Азербайджан и занялся греко-римской борьбой.

В этом виде соревнований Джаббар одерживал победы в чемпионате Азербайджана, на первенствах мира и Европы.

В 2014 году был участником Вторых Юношеских летних Олимпийских игр, проходивших в китайском Нанкине.

Там борец одержал победу в трех схватках, однако в финальном поединке проиграл узбекскому спортсмену Ильхому Бахрамову.

"Серебро" на соревнованиях в Нанкине считается самым большим достижением в карьере атлета Наджафова.



Джаббар Наджафов на встрече с президентом Азербайджана / Фото "Детектив info"

Карьера в России после смены фамилии

В 2016 и 2018 году Джаббар участвовал в турнирах по миксфайту в Крыму и бойцовском турнире в Краснодаре. Мужчина всегда выступал в команде российских спортсменов.

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Пребывание Джабара в Украине

Впервые в поле зрения украинских правоохранителей Джаббар Наджафов / Юсифи попал за два месяца до расстрела Анара Мамедова В Днепре. В ночь на 28 февраля азербайджанца задержали на стоянке возле станции метро "Дворец Украина".



Джабар Юсуф после первого задержания / Фото телеграмм-канала Topor

Джабар выходил из автомобиля Mercedes и при появлении патрульных вытащил из кармана куртки пистолет "Макарова", чтобы избавиться от него. Спортсмену тогда объявили о подозрении в незаконном обороте оружия. А уже 2 марта состоялось заседание суда, где ему избрали меру пресечения.

На время следствия Джабар должен был быть под стражей. Однако ему разрешили выйти на свободу под залог 181,6 тысячи гривен. Вероятно, такие деньги у него были, поскольку уже 24 апреля он попал в объективы камер наблюдения, когда убегал после совершения расстрела.