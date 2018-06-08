Еще один украинский пленник Кремля начал голодовку

Осужденный в России украинец Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на слова матери политзаключенного.

Читайте также: Путина надо пристыдить, чтобы Сенцова освободили до того, как произойдет трагедия, – WP

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клих сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", – отметила Геращенко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинский в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцов начали оказывать поддерживающую терапию.