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Еще один украинский пленник Кремля начал голодовку

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Стас Клих
Стас Клих / Радио Свобода

Осужденный в России украинец Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на слова матери политзаключенного.

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"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клих сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", – отметила Геращенко.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинский в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцов начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости политики Новости Украины голодовка Новости России Олег Сенцов Петр Порошенко Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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