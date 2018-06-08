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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Ще один український бранець Кремля розпочав голодування

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Станіслав Клих
Станіслав Клих / Радіо Свобода

Засуджений у Росії українець Станіслав Клих заявив адвокату, що оголошує голодування.

Про це повідомила у Facebook перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко з посиланням на слова матері політв’язня.

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"Це була дуже щира і важка зустріч, бо кожна історія кожного бранця – це велике горе. Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов голодує в російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я режисера значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини політики голодування Ірина Геращенко Петро Порошенко Олег Сенцов Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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