Путіна треба присоромити, щоб Сенцова звільнили до того, як станеться трагедія, – WP

Якщо Олег Сенцов продовжить голодування, він може померти під час майбутнього Чемпіонату світу з футболу, який проводить Росія. Режим Володимира Путіна необхідно присоромити, щоб українського режисера звільнили до того, як станеться трагедія.

Про це йдеться у редакційному огляді The Washington Post.

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Затриманий у Криму Сенцов, який зараз перебуває в сибірській колонії, 14 травня розпочав голодування, щоб вимагати звільнення 64 українських політв'язнів, в число яких він себе не включив. Відтоді, за словами адвоката, він дуже схуд, існує небезпека відмови його життєво важливих органів, нагадує видання.

Країни, які цього літа відправлять до Росії на Чемпіонат світу збірні та уболівальників, принесуть Путіну престиж всупереч цій історії і попри те, що в минулому Кремль накачував допінгом своїм спортсменів. Політичні лідери цих країн повинні, щонайменше, наполягати на тому, щоб Путін звільнив Сенцова та інших українських в'язнів,

– вважають автори статті.

Між тим Україна висловила ідею обміну полоненими, в рамках якого 23 росіян, засуджених за вчинення злочинів на її території, звільнили б в обмін на Сенцова та декількох інших ув'язнених. З боку Путіна було б мудро погодитися на пропозицію, інакше може скластися так, що у нього вимагатимуть пояснень, чому помер чоловік, якого не повинні були перевозити в Росію і тим більше садити його там до в'язниці, робить висновок WP.

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Додамо, український режисер Олег Сенцов голодує в російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я режисера значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.