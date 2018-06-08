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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Путина надо пристыдить, чтобы Сенцова освободили до того, как произойдет трагедия, – WP

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Путину стоит согласиться на предложение по обмену Сенцова на российских пленных
Путину стоит согласиться на предложение по обмену Сенцова на российских пленных / Chechenews

Если Олег Сенцов продолжит голодовку, он может умереть во время предстоящего Чемпионата мира по футболу, который проводит Россия. Режим Владимира Путина необходимо пристыдить, чтобы украинского режиссера освободили до того, как произойдет трагедия.

Об этом говорится в редакционном обзоре The Washington Post.

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Задержанный в Крыму Сенцов, который сейчас находится в сибирской колонии, 14 мая начал голодовку, чтобы потребовать освобождения 64 украинских политзаключенных, в число которых он себя не включил. С тех пор, по словам адвоката, он очень похудел, существует опасность отказа его жизненно важных органов, напоминает издание.

Страны, которые этим летом отправят в Россию на Чемпионат мира сборные и болельщиков, принесут Путину престиж вопреки этой истории и несмотря на то, что в прошлом Кремль накачивал допингом своих спортсменов. Политические лидеры этих стран должны, по меньшей мере, настаивать на том, чтобы Путин освободил Сенцова и других украинских заключенных,
– считают авторы статьи.

Между тем Украина высказала идею обмена пленными, в рамках которого 23 россиян, осужденных за совершение преступлений на ее территории, освободили бы в обмен на Сенцова и нескольких других заключенных. Со стороны Путина было бы мудро согласиться на предложение, иначе может сложиться так, что у него будут требовать объяснений, почему умер человек, которого не должны были перевозить в Россию и тем более сажать его там в тюрьму, заключает WP.

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Добавим, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Владимир Путин Олег Сенцов голодовка Обмен пленными
Источник: 24 Канал
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