Уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова рассказала, что имеет в виду пост от 19 мая – об изнасиловании свечой младенца.
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Денисова подчеркнула, что правда о геноциде украинского народа путем изнасилований и актов сексуального насилия в других формах, которые совершают россияне, шокирует, но она должна быть услышана.
Мир должен осознать истинное лицо "русского мира", который оккупанты принесли на нашу землю,
– подчеркнула чиновница.
Страшные преступления рашистов
Омбудсмен отметила, что 18 мая в горячую линию поступило 56 звонков, в которых говорилось об изнасиловании россиянами. Только за один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, из них 8 – несовершеннолетние, в том числе двое мальчиков в возрасте 10 лет. Большинство звонков поступают из Харьковской области, которую постепенно освобождают украинские защитники.
- В Изюме россияне изнасиловали 9-летних девочек-тройняшек. У них тяжелые травмы половых органов. Нелюди насиловали детей на глазах у матери, женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.
- На глазах другой женщины свечой изнасиловали девятимесячную дочь. Мать обратилась за помощью.
- Однолетнего мальчика изнасиловали сразу два оккупанта. Ребенок умер от страшных травм.
- Еще двое россиян изнасиловали двухлетнюю девочку. К счастью, ребенок выжил.
- Кроме того, об изнасиловании сообщили мужчины в возрасте 67 и 78 лет.
Что делать, если вы или родные стали жертвой изнасилования
Нужно сообщить в правоохранительные органы: в полицию (по номеру 102), в прокуратуру своей области или в ОВА по месту нахождения или по месту совершения преступления.
Если есть возможность, следует обратиться в больницу.
Если вы находитесь на оккупированной территории, нужно обращаться в Офис генпрокурора:
- Электронная почта: conflict2022.ua@gmail.com;
- Телефонный номер для звонков и сообщений в Viber, Telegram, WhatsApp и Signal: 096-755-02-40;
- Единый ресурс для фиксации военных преступлений: https://warcrimes.gov.ua.
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