Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що має на увазі пост від 19 травня – про зґвалтування свічкою немовляти.
Важливо Ґвалтували свічкою немовля, з 1-річного хлопчика знущалися двоє: звірства росіян не мають меж
Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вичняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.
Світ повинен усвідомити справжнє обличчя "русского мира", який окупанти принесли на нашу землю,
– наголосила чиновниця.
Страшні злочини рашистів
Омбудсменка зазначила, що 18 травня на гарячу лінію надійшло 56 дзвінків, у яких мовилось про зґвалтування росіянами. Лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, з них 8 – неповнолітні, зокрема двоє хлопчиків віком 10 років. Більшість дзвінків надходять з Харківської області, яку поступово звільняють українські захисники.
- В Ізюмі росіяни зґвалтували 9-річних дівчаток-трійнят. Вони мають важкі травми статевих органів. Нелюди ґвалтували дітей на очах у матері, жінка досі перебуває у шоковому стані.
- На очах іншої жінки свічкою зґвалтували її дев'ятимісячну донечку. Мати звернулась за допомогою.
- Однорічного хлопчика ґвалтували одразу двоє окупантів. Дитина померла від страшних травм.
- Ще двоє росіян ґвалтували дворічну дівчинку. На щастя, дитина вижила.
- Крім того, про зґвалтування повідомили чоловіки віком 67 та 78 років.
Що робити, якщо ви або рідні стали жертвою зґвалтування
Потрібно повідомили правоохоронні органи: у поліцію (за номером 102), у прокуратуру своєї області або ж в ОВА за місцем перебування чи за місцем скоєння злочину.
Якщо є можливість, слід звернутись до лікарні.
Якщо ви перебуваєте на окупованій території, треба звертатись до Офісу генпрокурора:
- Електронна пошта: conflict2022.ua@gmail.com;
- Телефонний номер для дзвінків та повідомлень у Viber, Telegram, WhatsApp та Signal: 096-755-02-40;
- Єдиний ресурс для фіксації воєнних злочинів: https://warcrimes.gov.ua.
Важливо – 14-річна дівчинка завагітніла після зґвалтування 5 росіянами: