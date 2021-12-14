Обвинительный акт направили в суд. Туркам инкриминируют контрабанду, незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотиков.
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Наркотики привозили из Ирана в Украину
Следователи выяснили, что героин доставлялся из Ирана через территорию Грузии – в Украину. Далее наркотики должны были перевозить в Европейский Союз.
Чтобы преодолевать беспрепятственно границы государств, наркотики маскировали в специальный пустотелый кирпич. Организаторы наркотрафика были задержаны в июле 2021 года. Общий вес изъятого у них "товара" впечатляет – 368 килограммов, вес героина в смеси – 192 килограмма.
Наркотики прятали в пустотелом кирпиче / Фото Офиса генпрокурора
Вес героина в смеси – 192 килограмма / Фото Офиса генпрокурора
Кратко о последних разоблачениях масштабных схем наркоторговли:
- В Киеве задержали двух наркодилеров, торговавших наркотиками через интернет-магазин.
- Во Львове сотрудники СБУ задержали трансзаграничную преступную группу. Злоумышленники занимались финансовыми махинациями, деньги от которых направляли на наркобизнес.
- В Днепропетровской области экс-полицейский и уроженец Грузии создали наркогруппировку.