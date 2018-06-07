Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка

На 84-м году жизни умерла украинский режиссер Кира Муратова. Верховная Рада наконец-то проголосовала за закон об антикоррупционном суде и уволила министра финансов Александра Данилюка. А украинский узник Кремля Александр Кольченко прекратил голодовку. Такими были главные новости Украины и мира 7 июня.

Умерла Кира Муратова

На 84-м году жизни скончалась известная украинская режиссер, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.

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Она была самым ярким режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Первые фильмы Муратовой "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.

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Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе, а свою карьеру завершила в 2012 году.

Рада приняла закон об Антикоррупционном суде

7 июня Верховная Рада таки проголосовала за президентский закон об Антикоррупционном суде.

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Чтобы дать наставления депутатам перед голосованием, в Раду пришел сам Петр Порошенко.

В целом за закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов, против – 25, воздержались 25 депутатов, еще 17 не голосовали.

В первом чтении закон был принят еще 1 марта, однако до рассмотрения проекта во втором чтении депутаты внесли почти 2 тысячи поправок, поэтому депутатам понадобилось столько времени, чтобы всех их рассмотреть.

Смотрите видеосюжет, как Верховная Рада принимала закон об Антикоррупционном суде:

Напомним, что создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.

Александр Данилюк – больше не министр финансов

7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров и собственно премьер-министра Владимира Гройсмана относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных депутата.

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Гройсман пояснил, что Данилюк спровоцировал конфликт, распространив в письме международным партнерам Украины искаженную информацию в преддверии важных переговоров с ЕС.

Позже в четверг во время внеочередного заседания правительства Кабмин назначил первого заместителя главы Минфина Оксану Маркарову исполняющим обязанности министра финансов.

Виконання обов’язків Міністра фінансів України покладено на першого заступника Міністра Оксану Маркарову. Відповідне рішення було одноголосно ухвалено на позачерговому засіданні Уряду. До виконання обов’язків Міністра Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня. pic.twitter.com/NxIDPH9osf — Кабмін України (@Kabmin_UA) 7 червня 2018 р.

После увольнения Данилюка в СМИ появилась информация о том, что новым министром финансов Президент Петр Порошенко хочет видеть нардепа от своей фракции Нину Южанину.

Кольченко прекратил голодовку

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, которого незаконно осудили в России к 10 годам лишения свободы, из-за ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку в российской тюрьме.

По этому поводу Кольченко написал письмо. За время голодовки он похудел на 10 килограммов.

Голодание Кольченко объявил 31 мая в знак поддержки Олега Сенцова, который в русском плену голодает с 14 мая.

В Киеве разгромили еще один лагерь ромов

Представители так называемых "Национальных дружин" вызывающе разогнали лагерь ромов, который был в Голосеевском парке.

Свою акцию радикалы назвали "толокой".

На фото, которые появились в сети, видно, как молодые люди спортивного телосложения в футболках с надписями "Национальные дружины", с молотками и топорами крушили самодельные палатки в парке.



"Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве