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Главные новости 7 июня: умерла Кира Муратова, Антикоррупционный суд и увольнение Данилюка

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Главные новости 7 июня в Украине и мире
Главные новости 7 июня в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

На 84-м году жизни умерла украинский режиссер Кира Муратова. Верховная Рада наконец-то проголосовала за закон об антикоррупционном суде и уволила министра финансов Александра Данилюка. А украинский узник Кремля Александр Кольченко прекратил голодовку. Такими были главные новости Украины и мира 7 июня.

Умерла Кира Муратова

На 84-м году жизни скончалась известная украинская режиссер, академик Национальной академии искусств Украины Кира Муратова.

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Она была самым ярким режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Первые фильмы Муратовой "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.

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Фильм "Астенический синдром" Муратовой в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Кира Муратова жила и работала в Одессе, а свою карьеру завершила в 2012 году.

Рада приняла закон об Антикоррупционном суде

7 июня Верховная Рада таки проголосовала за президентский закон об Антикоррупционном суде.

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Чтобы дать наставления депутатам перед голосованием, в Раду пришел сам Петр Порошенко.

В целом за закон во втором чтении и целом проголосовали 315 народных депутатов, против – 25, воздержались 25 депутатов, еще 17 не голосовали.

В первом чтении закон был принят еще 1 марта, однако до рассмотрения проекта во втором чтении депутаты внесли почти 2 тысячи поправок, поэтому депутатам понадобилось столько времени, чтобы всех их рассмотреть.

Смотрите видеосюжет, как Верховная Рада принимала закон об Антикоррупционном суде:

Напомним, что создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия.

Александр Данилюк – больше не министр финансов

7 июня Верховная Рада поддержала представление Кабинета министров и собственно премьер-министра Владимира Гройсмана относительно отставки министра финансов Александра Данилюка. За проголосовали 254 народных депутата.

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Гройсман пояснил, что Данилюк спровоцировал конфликт, распространив в письме международным партнерам Украины искаженную информацию в преддверии важных переговоров с ЕС.

Позже в четверг во время внеочередного заседания правительства Кабмин назначил первого заместителя главы Минфина Оксану Маркарову исполняющим обязанности министра финансов.

После увольнения Данилюка в СМИ появилась информация о том, что новым министром финансов Президент Петр Порошенко хочет видеть нардепа от своей фракции Нину Южанину.

Кольченко прекратил голодовку

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, которого незаконно осудили в России к 10 годам лишения свободы, из-за ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку в российской тюрьме.

По этому поводу Кольченко написал письмо. За время голодовки он похудел на 10 килограммов.

Голодание Кольченко объявил 31 мая в знак поддержки Олега Сенцова, который в русском плену голодает с 14 мая.

В Киеве разгромили еще один лагерь ромов

Представители так называемых "Национальных дружин" вызывающе разогнали лагерь ромов, который был в Голосеевском парке.

Свою акцию радикалы назвали "толокой".

На фото, которые появились в сети, видно, как молодые люди спортивного телосложения в футболках с надписями "Национальные дружины", с молотками и топорами крушили самодельные палатки в парке.Національні дружини табір роми Київ

Національні дружини табір ромів Київ
"Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве

Теги: Новости Украины Кино Новости политики Ромы Национальная дружина Украинцы в плену РФ голодовка Министерство финансов Украины Александр Данилюк Верховная Рада Потери Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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