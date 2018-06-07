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Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка

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Головні новини 7 червня в Україні та світі
Головні новини 7 червня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

На 84-му році життя померла українська режисерка Кіра Муратова. Верховна Рада нарешті проголосувала за закон про антикорупційний суд і звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка. А український в'язень Кремля Олександр Кольченко припинив голодування. Такими були головні новини України та світу 7 червня.

Померла Кіра Муратова

На 84-му році життя померла відома українська режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова.

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Вона була найяскравішою режисеркою свого покоління зі своїм неповторним стилем. Перші фільми Муратової "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її знаменитою.

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Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедія "Настроювач" була показана на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі, а свою кар'єру завершила у 2012 році.

Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд

7 червня Верховна Рада таки проголосувала за президентський закон про Антикорупційний суд.

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Щоб дати настанови депутатам перед голосуванням, в Раду прийшов сам Петро Порошенко.

Загалом за закон в другому читанні та цілому проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималось 25 нардепів, ще 17 не голосували.

В першому читанні закон було прийнято ще 1 березня, однак до розгляду проекту в другому читанні депутати внесли майже 2 тисячі поправок, тому депутатам знадобилось стільки часу, щоб усіх їх розглянути.

Дивіться відеосюжет, як Верховна Рада ухвалювала закон про Антикорупційний суд: 

Нагадаємо, що створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.

Олександр Данилюк – більше не міністр фінансів

7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів та власне прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні депутати.

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Гройсман пояснив, що Данилюк спровокував конфлікт, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС.

Пізніше у четвер під час позачергового засідання уряду Кабмін призначив першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову виконувачем обов’язків міністра фінансів.

Після звільнення Данилюка у ЗМІ з’явилась інформація про те, що новим міністром фінансів Президент Петро Порошенко хоче бачити нардепа від своєї фракції Ніну Южаніну.

Кольченко припинив голодування

Український політв'язень Олександр Кольченко, якого незаконно засудили у Росії до 10 років позбавлення волі, через погіршення стану здоров'я припинив голодування у російській тюрмі.

З цього приводу Кольченко написав листа. За час голодування він схуд на 10 кілограмів.

Голодування Кольченко оголосив 31 травня на знак підтримки Олега Сенцова, який у російському полоні голодує з 14 травня.

У Києві розгромили ще один табір ромів

Представники так званих "Національних дружин" зухвало розігнали табір ромів, який був у Голосіївському парку.

Свою акцію радикали назвали "толокою".

На фото, які з'явились у мережі видно, як молодики спортивної статури у футболках з написами "Національні дружини", з молотками та сокирами трощили саморобні намети у парку.

Національні дружини табір роми Київ

Національні дружини табір ромів Київ
"Національні дружини" розгромили табір ромів в Голосіївському парку у Києві

Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Кіно Роми Національна дружина Українці в полоні РФ голодування Міністерство фінансів України Верховна Рада Втрати Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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