Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка

На 84-му році життя померла українська режисерка Кіра Муратова. Верховна Рада нарешті проголосувала за закон про антикорупційний суд і звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка. А український в'язень Кремля Олександр Кольченко припинив голодування. Такими були головні новини України та світу 7 червня.

Померла Кіра Муратова

На 84-му році життя померла відома українська режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова.

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Вона була найяскравішою режисеркою свого покоління зі своїм неповторним стилем. Перші фільми Муратової "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її знаменитою.

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Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедія "Настроювач" була показана на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі, а свою кар'єру завершила у 2012 році.

Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд

7 червня Верховна Рада таки проголосувала за президентський закон про Антикорупційний суд.

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Щоб дати настанови депутатам перед голосуванням, в Раду прийшов сам Петро Порошенко.

Загалом за закон в другому читанні та цілому проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималось 25 нардепів, ще 17 не голосували.

В першому читанні закон було прийнято ще 1 березня, однак до розгляду проекту в другому читанні депутати внесли майже 2 тисячі поправок, тому депутатам знадобилось стільки часу, щоб усіх їх розглянути.

Дивіться відеосюжет, як Верховна Рада ухвалювала закон про Антикорупційний суд:

Нагадаємо, що створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.

Олександр Данилюк – більше не міністр фінансів

7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів та власне прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні депутати.

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Гройсман пояснив, що Данилюк спровокував конфлікт, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС.

Пізніше у четвер під час позачергового засідання уряду Кабмін призначив першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову виконувачем обов’язків міністра фінансів.

Виконання обов’язків Міністра фінансів України покладено на першого заступника Міністра Оксану Маркарову. Відповідне рішення було одноголосно ухвалено на позачерговому засіданні Уряду. До виконання обов’язків Міністра Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня. pic.twitter.com/NxIDPH9osf — Кабмін України (@Kabmin_UA) 7 червня 2018 р.

Після звільнення Данилюка у ЗМІ з’явилась інформація про те, що новим міністром фінансів Президент Петро Порошенко хоче бачити нардепа від своєї фракції Ніну Южаніну.

Кольченко припинив голодування

Український політв'язень Олександр Кольченко, якого незаконно засудили у Росії до 10 років позбавлення волі, через погіршення стану здоров'я припинив голодування у російській тюрмі.

З цього приводу Кольченко написав листа. За час голодування він схуд на 10 кілограмів.

Голодування Кольченко оголосив 31 травня на знак підтримки Олега Сенцова, який у російському полоні голодує з 14 травня.

У Києві розгромили ще один табір ромів

Представники так званих "Національних дружин" зухвало розігнали табір ромів, який був у Голосіївському парку.

Свою акцію радикали назвали "толокою".

На фото, які з'явились у мережі видно, як молодики спортивної статури у футболках з написами "Національні дружини", з молотками та сокирами трощили саморобні намети у парку.



"Національні дружини" розгромили табір ромів в Голосіївському парку у Києві