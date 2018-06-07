Головні новини 7 червня: померла Кіра Муратова, Антикорупційний суд і звільнення Данилюка
На 84-му році життя померла українська режисерка Кіра Муратова. Верховна Рада нарешті проголосувала за закон про антикорупційний суд і звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка. А український в'язень Кремля Олександр Кольченко припинив голодування. Такими були головні новини України та світу 7 червня.
Померла Кіра Муратова
На 84-му році життя померла відома українська режисерка, академік Національної академії мистецтв України Кіра Муратова.
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Вона була найяскравішою режисеркою свого покоління зі своїм неповторним стилем. Перші фільми Муратової "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її знаменитою.
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Фільм "Астенічний синдром" Муратової у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедія "Настроювач" була показана на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисерки стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".
Кіра Муратова жила і працювала в Одесі, а свою кар'єру завершила у 2012 році.
Рада ухвалила закон про Антикорупційний суд
7 червня Верховна Рада таки проголосувала за президентський закон про Антикорупційний суд.
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Щоб дати настанови депутатам перед голосуванням, в Раду прийшов сам Петро Порошенко.
Загалом за закон в другому читанні та цілому проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималось 25 нардепів, ще 17 не голосували.
В першому читанні закон було прийнято ще 1 березня, однак до розгляду проекту в другому читанні депутати внесли майже 2 тисячі поправок, тому депутатам знадобилось стільки часу, щоб усіх їх розглянути.
Дивіться відеосюжет, як Верховна Рада ухвалювала закон про Антикорупційний суд:
Нагадаємо, що створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.
Олександр Данилюк – більше не міністр фінансів
7 червня Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів та власне прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За проголосували 254 народні депутати.
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Гройсман пояснив, що Данилюк спровокував конфлікт, поширивши у листі міжнародним партнерам України викривлену інформацію напередодні важливих перемовин з ЄС.
Пізніше у четвер під час позачергового засідання уряду Кабмін призначив першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову виконувачем обов’язків міністра фінансів.
Після звільнення Данилюка у ЗМІ з’явилась інформація про те, що новим міністром фінансів Президент Петро Порошенко хоче бачити нардепа від своєї фракції Ніну Южаніну.
Кольченко припинив голодування
Український політв'язень Олександр Кольченко, якого незаконно засудили у Росії до 10 років позбавлення волі, через погіршення стану здоров'я припинив голодування у російській тюрмі.
З цього приводу Кольченко написав листа. За час голодування він схуд на 10 кілограмів.
Голодування Кольченко оголосив 31 травня на знак підтримки Олега Сенцова, який у російському полоні голодує з 14 травня.
У Києві розгромили ще один табір ромів
Представники так званих "Національних дружин" зухвало розігнали табір ромів, який був у Голосіївському парку.
Свою акцію радикали назвали "толокою".
На фото, які з'явились у мережі видно, як молодики спортивної статури у футболках з написами "Національні дружини", з молотками та сокирами трощили саморобні намети у парку.
"Національні дружини" розгромили табір ромів в Голосіївському парку у Києві