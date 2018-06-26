Главные новости 26 июня: посещение заложников и транш для Украины от ЕС

Российская омбудсмен Москалькова посетила задержанных в Украине граждан РФ, а ее украинской коллеге Денисовой не дали посетить находящихся в России украинцев. Совет Евросоюза одобрил выделение Украине 1 миллиарда евро. В рейтинге кандидатов в президенты Украины сменился лидер. Такими были главные новости 26 июня в Украине и мире.

Заложники

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова 26 июня прибыла в Украину. Она должна была посетить россиян в украинских тюрьмах синхронно с украинским коллегой Людмилой Денисовой, которая ожидает визиты к украинским политзаключенных.

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Однако пока ситуация сильно не сдвинулась. Москалькова встретилась с экипажем российского судна "Норд", которое задержали в Азовском море. В то же время Денисова просит о встрече с членами экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".



Москалькова и Денисова

При этом Москалькову не пустили на встречу с "крымским дезертиром" Максимом Одинцовым из-за недостатка документов. А Денисову до сих пор не пустили к журналисту Романуа Сущенко. Украинская омбудсвумен говорит, что они с российской коллегой могут сделать это синхронно: если ее пустят к Сущенко, Москалькову пустят к Одинцову. Однако, к сожалению, процесс пока стоит на месте.

Отметим, что только теперь стало известно о задержании еще 10 апреля в российском Нижнем Новгороде гражданина Украины Игоря Кияшко, который является майором МВД в отставке и ехал в РФ за лекарствами для маленького сына. Российское следствие обвинило украинца в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Миллиард евро для Украины

Совет Евросоюза утвердил программу макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 миллиард евро. Против такого решения проголосовали только представители Венгрии.

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#Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 июня 2018 г.

Отметим, что Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. При этом для выделения средств Украине единодушия нужно не было, достаточно было двух третей голосов.

После этого решения Еврокомиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Решение ЕС не открывает путь к немедленному получению макрофинансовой помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Свежие политические рейтинги

Опубликованные свежие рейтинги кандидатов в президенты Украины и политических партий от социологов из группы "Рейтинг". Так, среди кандидатов в президенты первая тройка не изменилась – лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

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При этом в первую пятерку ворвались комик Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук. Кстати, ни один из них еще не заявил о намерении идти в президенты. Пятое место с Вакарчуком делят Олег Ляшко и Петр Порошенко.

Что касается рейтингов политических партий, то сегодня в Верховную Раду прошли бы такие:

ВО "Батькивщина" – 17%;

"Оппозиционный блок" – 10,7%;

"Гражданская позиция" – 10,5%;

"Слуга народа" – 10,4%;

"За жизнь" – 9,6%;

Радикальная партия – 8,2%;

БПП Солидарность – 7,4%;

"Самопомич" – 5,1%.

Смотрите короткое видео Зеленского в контексте предстоящих выборов:

Украинские города с 4G

Два украинских мобильных оператора lifecell и Vodafone с 1 июля расширят мобильный интернет с технологией 4G в диапазоне 1800 МГц в Украине.

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По словам директора мобильной сети lifecell Махмута Ерюретена, оператор расширит действие 4G в 232 населенных пунктах Украины.

"Vodafone Украина" тоже анонсировал запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц уже 1 июля. В ближайшее воскресенье 4G станет доступным для пользователей Vodafone еще в 50 населенных пунктах в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.



4G в Украине