Головні новини 26 червня: відвідування заручників і транш для України від ЄС

Російська омбудсмен Москалькова відвідала затриманих в Україні громадян РФ, натомість її українській колезі Денісовій не дали відвідати утримуваних у Росії українців. Рада Євросоюзу схвалила виділення Україні 1 мільярда євро. У рейтингу кандидатів у президенти України змінився лідер. Такими були головні новини 26 червня в Україні та світі.

Заручники

Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова 26 червня прибула в Україну. Вона мала відвідати росіян в українських в’язницях синхронно з українською колегою Людмилою Денісовою, яка очікує на візити до українських політв’язнів.

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Проте поки що ситуація дуже не зрушилась. Москалькова зустрілася з екіпажем російського судна "Норд", яке затримали в Азовському морі. Натомість Денісова просить про зустріч із членами екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041".



Москалькова та Денісова

При цьому Москалькову не пустили на зустріч з "кримським дезертиром" Максимом Одинцовим через нестачу документів. А Денісову досі не пустили до журналіста Романа Сущенка. Українська омбудсвумен каже, що вони з російською колегою можуть зробити це синхронно: якщо її пустять до Сущенка, Москалькову пустять до Одинцова. Проте, на жаль, процес поки що стоїть на місці.

Зазначимо, що тільки тепер стало відомо про затримання ще 10 квітня у російському Нижньому Новгороді громадянина України Ігоря Кіяшка, який є майором МВС у відставці та їхав до РФ по ліки для маленького сина. Російське слідство звинуватило українця у шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків.

Мільярд євро для України

Рада Євросоюзу затвердила програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Проти такого рішення проголосували лише представники Угорщини.

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#Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 июня 2018 г.

Зазначимо, що Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. При цьому для виділення коштів Україні одностайності потрібно не було, достатньо було двох третин голосів.

Після цього рішення Єврокомісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Рішення ЄС не відкриває шлях до негайного отримання макрофінансової допомоги . Це відбудеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Свіжі політичні рейтинги

Опубліковані свіжі рейтинги кандидатів у президенти України і політичних партій від соціологів з групи "Рейтинг". Так, серед кандидатів у президенти перша трійка не змінилася – лідирують Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко і Юрій Бойко.

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При цьому у першу п'ятірку увірвалися комік Володимир Зеленський та музикант Святослав Вакарчук. До речі, жоден з них ще не заявив про намір іти у президенти. П’яте місце з Вакарчуком ділять Олег Ляшко і Петро Порошенко.

Щодо рейтингів політичних партій, то сьогодні до Верховної Ради пройшли б такі:

ВО "Батьківщина" – 17%;

"Опозиційний блок" – 10,7%;

"Громадянська позиція" – 10,5%;

"Слуга народу" – 10,4%;

"За життя" – 9,6%;

Радикальна партія – 8,2%;

БПП Солідарність – 7,4%;

"Самопоміч" – 5,1%.

Дивіться коротке відео про Зеленського у контексті майбутніх виборів:

Українські міста з 4G

Два українські мобільні оператори lifecell та Vodafone з 1 липня розширять мобільний інтернет за технологією 4G в діапазоні 1800 МГц в Україні.

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За словами директора мобільної мережі lifecell Махмута Ерюретена, оператор розширить дію 4G у 232 населених пунктах України.

"Vodafone Україна" теж анонсував запуск мережі 4G в діапазоні 1,8 ГГц вже 1 липня. У найближчу неділю 4G стане доступним для користувачів Vodafone ще у 50 населених пунктах у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.



4G в Україні