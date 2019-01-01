Главная новости 1 января:Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили общественного активиста

Зеленский заявил, что идет в Президенты Украины. В Запорожье избили и подстрелили лидера "АвтоЕвроСилы". Новый глава ОБСЕ едет в Украину. В Украине почтили память Степана Бандеры. Такими были главные новости 1 января в Украине и мире.

Зеленский идет в Президенты Украины

За несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины.

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Видео с заявлением Зеленского появилось во всех касающихся его соцсетях.

Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел Вам бесполезно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я Вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю Вам пойти в президенты Украины, и сразу выполняю. Я иду в Президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа!

– заявил Владимир Зеленский.

Впоследствии генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко объяснил, почему перед Новым годом в эфире телеканала не показали поздравление Президента Украины Петра Порошенко.

Мы – коммерческая телекомпания. Это советская традиция – показывать президентов под бой курантов. Курантов уже давно нет, а вы все грустите,

– добавил Ткаченко.

Сообщение гендиректора 1+1

Кроме того, уже вечером Владимир Зеленский начал открытую президентскую кампанию. В видео-сообщении на Facebook-странице он пригласил людей в свою команду. Он отметил, что ему не важен пол, религия, образование и "язык, на котором ты говоришь".

К слову, пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на заявление Зеленского, но отнеслись к решению комика по-разному.

Некоторые пользователи желают ему победы на выборах и заявляют, что будут голосовать за него. В то же время другие утверждают, что он зависим от олигарха Игоря Коломойского. Пользователи советуют Зеленскому оставаться в шоу-бизнесе и юморе, и не идти в политику, потому что "каждый должен заниматься своим".

Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео

В Запорожье напали на лидера "АвтоЕвроСилы": фото 18+

В Запорожье сильно избили лидера общественной организации "АвтоЕвроСила" Владислава Погорелова. Пострадавший утверждает, что его начал бить неизвестный после того, как Погорелов сделал ему замечание, чтобы тот не бросал пиротехнику под авто.

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"Прострелена нога и множественные травмы за замечание не бросать приводы под авто", – написал лидер "АвтоЕвроСилы" у себя на Facebook-странице.

Правоохранители выяснили личность нападавшего. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Его задержали и обвиняют в хулиганстве.

Что такое "АвтоЕвроСила"?

Всеукраинская общественная организация, созданная и зарегистрированная в сентябре 2016 года, которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейских номерах и пытается повлиять на принятие Верховной Радой Украины законодательства, которое бы позволяло растамаживать автомобили, ввезенные из-за границы по таким ставкам, как в европейских странах.

Кроме того, 1 января годовщина убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. В прошлом году вблизи села Демидов под Киевом в водоеме нашли ее тело.

Убитая горем мать озвучивает несколько подозрений, в частности говорит, что дочери угрожал нардеп Антон Яценко, с которым она работала длительное время, но их взгляды разошлись во время Революции Достоинства. Однако Яценко такие обвинения называет чушью и говорит, что работали с Ириной совсем недолго.

Новый глава ОБСЕ едет в Украину

С 1 января 2019 года стартовал годовой срок председательства министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Глава МИД Павел Климкин в Twitter написал, что глава ОБСЕ вскоре приедет в Украину и посетит оккупированный Донбасс.

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Буду рад приветствовать Мирослава (Лайчака) в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс,

– написал глава МИД Украины.

Вітання Словаччині і моєму доброму другові @MiroslavLajcak з нагоди початку головування в #ОБСЄ. Бажаю @Slovakia_OSCE бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються РФ. Буду радий вітати Мирослава в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 1, 2019

Позже новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак назвал ситуацию в Украине и вокруг нее вопросом "общей безопасности".

Мирослав Лайчак сказал, что Словакия в процессе своего председательства будет активно участвовать "в снижении напряжения и усилении доверия".

Затянувшийся кризис в Украине и вокруг нее является одной из важнейших проблем нашей общей безопасности,

– говорится в заявлении Лайчака.

Более того, председатель ОБСЕ заверил, что будет поддерживать полное выполнение существующих договоренностей, включая уважение режима тишины и отвод тяжелого вооружения.

В Украине почтили память Степана Бандеры

Ровно 110 лет назад в селе Старый Угрынив на Прикарпатье родился Степан Бандера. В конце декабря Верховная Рада объявила этот день официальным праздником.

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Во Львове к памятнику Бандере пришли сотни людей. Именно в этом городе он формировался, как украинский националист. Сюда юный Степан приехал учиться в 1928 году. Но во время учебы вступил в Организацию Украинских националистов, а впоследствии стал ее проводником.

В мероприятии приняли участие представители власти, общественности, ветераны ОУН-УПА и АТО. К памятнику возложили цветы и помолились за новых героев.

Я связана с УПА, когда мне было 16 лет, я разносила по селам эстафеты, те что передавали. Боролась всю жизнь, а мне уже 90 лет и я до сих пор борюсь,

– рассказала львовянка София.

В Киеве устроили шествие, посвященное 110-й годовщине рождения украинского политического деятеля, одного из лидеров ОУН Степана Бандеры. В этом году участники шествия вышли на акцию без традиционных факелов, взамен зажгли бенгальские огни.

Факельна хода до 110 річниці дня народження Степана Бандери. Слава Україні! #Київ pic.twitter.com/Tvr9PrrHDC — Drive (@cintavra) January 1, 2019

Кто такой Степан Бандера?

Украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола ОУН – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем – в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года находился в концлагере Заксенхаузен, впоследствии Бандеру освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако он отклонил предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился.



Советское правительство уполномочило КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.