Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
Токсичные вещества из загрязненного крымского Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. Порошенко назвал дату, когда ждать прекращения договора о дружбе с Россией. Ryanair выполнил первый рейс из Украины. В Турции инфляция побила рекорд за 15 лет. Такими были главные новости 3 сентября в Украине и мире.
Экобеда из оккупированного Крыма добралась до Украины
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В конце августа в городе Армянске, находящемся в оккупированном Крыму произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Теперь превышение содержания токсичных веществ зафиксировали на территории Херсонской области.
Об этом в своем Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Приборы показали превышение содержания химических веществ в воздухе, обнаружили токсичные промышленные вещества. По его словам, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе.
На данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию,
– отметил Олег Слободян.
Кроме этого, стало известно о хитром плане оккупантов по восстановлению водоснабжения в Крыму из материковой Украины.
Российская оккупационная власть Крыма хочет использовать последствия экологической катастрофы на севере полуострова, как аргумент в пользу возобновления подачи воды из Днепра.
Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в своем Facebook.
"Началось осторожное зондирование возможности возобновления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь как аргументы, призванные разжалобить официальную власть Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванные ядовитыми выбросами завода "Крымский титан"", – отметил политик.
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Нардеп пояснил, что по утверждению оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, якобы, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что и стало причиной отравления окрестностей в Крыму.
"Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода "Крымский титан" является деокупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода", – добавил Чубаров.
Кроме того, он подчеркнул, что на самом деле Россия хочет получить с подконтрольной Украине территории воду, ведь на полуострове продолжается сильная засуха.
Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является стремление любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим,
– подчеркнул Чубаров.
Добавим, что в конце августа в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админпредела с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.
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Местные жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.
Когда Украина прекратит действие договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца сентября направит уведомление России о прекращении действия Договора о дружбе между странами.
Порошенко пояснил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не будет расторгнут, он только прекратит свое действие в связи с не продлением.
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Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением,
– сказал Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций в Администрации Президента вечером 3 сентября.
Президент также отметил, что вопрос о продлении или непродлении этого договора именно в его компетенции.
Поэтому после получения необходимых документов от МИД, он намерен до 30 сентября направить со своей подписью сообщение России о непродлении действия этого договора.
Порошенко также анонсировал по этому поводу заседание СНБО.
"Это требует голосования в парламенте, но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультацию, чтобы узнать мнение парламента, чтобы учесть его при подготовке соответствующего решения СНБО", – пояснил глава государства.
Что такое договор о дружбе Украины с Россией?Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".
Первый рейс Ryanair из Украины
3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершил свой первый рейс из Украины в Берлин.
Весной этого года стало известно, что авиакомпания уже с 2018 года начнет летать из Украины в ряд стран Европы: Польшу, Германию, Литву, Словакию, Великобританию, Испанию и Швецию.
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Первые полеты планировались на октябрь, однако затем было анонсировано начало рейсов в Берлин на сентябрь, поэтому именно в этот день Ryanair совершил первый полет.
Отметим, что в 14:20 первый самолет ирландского лоукостера Ryanair прилетел в столицу, а в 14:55 вылетел из киевского аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Шонефельда" в Берлине.
Как говорят в авиакомпании, в этот раз они пришли к компромиссу при договоренностях. Сейчас ожидают еще 2 авиакомпании в Борисполе.
Авиаперевозки в связи с лоукостами Ryanair могут подешеветь, но себестоимость является себестоимостью,
– заявил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.
В В Киев прибыл первый самолет ирландского лоукостера Ryanair
В Турции инфляция побила 15-летний рекорд
Из-за обвала лиры в августе 2018 года уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки в 17,9 процента.
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Цены производителей в Турции в августе взлетели более чем на 32% в годовом выражении и на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%.
На продукты питания и безалкогольные напитки цены выросли на 19,75%. Больше всего ощущается повышение цен на транспорт – 27,13%.
Рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки.
Отказ Центробанка сделать это вызывал сомнения в независимости институции.
Центральный банк Турции объявил, что готов корректировать денежно-кредитную политику на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября, чтобы сдержать связанные с инфляцией риски.
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Добавим, что 10 августа президент Турции Реджеп Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру. Он анонсировал, что Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.
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