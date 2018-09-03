Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине

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В конце августа в городе Армянске, находящемся в оккупированном Крыму произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Теперь превышение содержания токсичных веществ зафиксировали на территории Херсонской области.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Приборы показали превышение содержания химических веществ в воздухе, обнаружили токсичные промышленные вещества. По его словам, во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда обнаружили наличие химических веществ в воздухе.

На данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС и другие правоохранительные органы. Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать ситуацию,

– отметил Олег Слободян.

Кроме этого, стало известно о хитром плане оккупантов по восстановлению водоснабжения в Крыму из материковой Украины.

Российская оккупационная власть Крыма хочет использовать последствия экологической катастрофы на севере полуострова, как аргумент в пользу возобновления подачи воды из Днепра.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в своем Facebook.

"Началось осторожное зондирование возможности возобновления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь как аргументы, призванные разжалобить официальную власть Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванные ядовитыми выбросами завода "Крымский титан"", – отметил политик.

Читайте также: Как ликвидацию Захарченко Кремль использует в войне против Украины: мнение дипломата Нардеп пояснил, что по утверждению оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, якобы, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что и стало причиной отравления окрестностей в Крыму. "Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода "Крымский титан" является деокупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода", – добавил Чубаров. Кроме того, он подчеркнул, что на самом деле Россия хочет получить с подконтрольной Украине территории воду, ведь на полуострове продолжается сильная засуха. Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является стремление любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим,

– подчеркнул Чубаров.

Добавим, что в конце августа в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админпредела с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.

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Местные жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция. Люди рассказывают, что на металлических вещах у них дома появляется неизвестного происхождения маслянистый налет.

Когда Украина прекратит действие договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца сентября направит уведомление России о прекращении действия Договора о дружбе между странами.

Порошенко пояснил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года не будет расторгнут, он только прекратит свое действие в связи с не продлением.

Читайте также: Почему в Украине не ввели военное положение: заявление Порошенко Я подчеркиваю, что он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с не продлением,

– сказал Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций в Администрации Президента вечером 3 сентября. Президент также отметил, что вопрос о продлении или непродлении этого договора именно в его компетенции. Поэтому после получения необходимых документов от МИД, он намерен до 30 сентября направить со своей подписью сообщение России о непродлении действия этого договора. Порошенко также анонсировал по этому поводу заседание СНБО. "Это требует голосования в парламенте, но, безусловно, я хотел бы провести по этому поводу консультацию, чтобы узнать мнение парламента, чтобы учесть его при подготовке соответствующего решения СНБО", – пояснил глава государства. Что такое договор о дружбе Украины с Россией?Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали нерушимость существующих между ними границ".

Первый рейс Ryanair из Украины

3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершил свой первый рейс из Украины в Берлин.

Весной этого года стало известно, что авиакомпания уже с 2018 года начнет летать из Украины в ряд стран Европы: Польшу, Германию, Литву, Словакию, Великобританию, Испанию и Швецию.