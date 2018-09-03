Как ликвидацию Захарченко Кремль использует в войне против Украины: мнение дипломата

Историю с ликвидацией лидера боевиков Александра Захарченко можно активно использовать в пропагандистских целях против Украины, и именно этим сейчас и занимается Кремль. В частности, уже от России звучали заявления, в которых в убийстве оккупанта обвиняется Украина.

Такое мнение выразил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает УНИАН.

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По его словам, ликвидированный лидер боевиков Александр Захарченко – преступник, который не был первым и, к сожалению или к счастью, не был последним в длинной цепи убранных Россией свидетелей ее преступлений.

"С Москвой жить – по-московски выть. Там не любят живых свидетелей. А потому ничего удивительного, с точки зрения Москвы, не произошло – просто "убрали" того, кто много знал и мог в любой момент в случае успешной спецоперации украинской стороны оказаться на территории, которая контролируется Украиной, а дальше – по знакомой и понятной схеме... С точки зрения Москвы, таких лучше сразу убрать, чтобы вдруг потом этого не произошло", – подчеркивает он.

Как отметил дипломат, историю с ликвидацией Захарченко можно активно использовать в пропагандистских целях против Украины, и именно этим сейчас занимается Москва, пытаясь обвинить Украину в убийстве оккупанта и затормозить процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

Думаю, Россия просто будет использовать всю эту историю с единственной целью – развертывание пропагандистской кампании против Украины, безосновательно обвиняя ее в этом убийстве и, таким образом, оттягивая на максимально долгий период любые конкретные шаги к урегулированию конфликта, ссылаясь на такую "плохую политику" Киева,

– отмечает Огрызко.

В то же время он добавляет, если анализировать те заявления, которые звучали из Кремля после убийства главаря "ДНР", становится очевидно, что все это очень гармонично ложится в эту логику.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.



Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Также ФСБ России отправила на Донбасс своих сотрудников, чтобы те якобы помогли в расследовании преступления. В частности, российские силовики уже указали на вероятный украинский след в преступлении.