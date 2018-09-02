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Захарченко ликвидировали: что же теперь будет с Донбассом

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Каким будет Донбасс после смерти Захарченко: эксперт обнародовал варианты
Каким будет Донбасс после смерти Захарченко: эксперт обнародовал варианты / "Радио Свобода"

Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский очертил несколько вариантов развития событий на Донбассе после гибели главаря боевиков Александра Захарченко.

Об этом пише Лига.net.

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Так, по его мнению, ликвидация Захарченко является как раз таким случаем, когда последствия – гораздо важнее самого события, и из-за таких убийств часто начинаются новые войны.

"Важнее, чем сам факт гибели Захарченко, например, вопрос о том, станет ли снова после его исчезновения "хозяином" Донбасса украинский миллиардер Ринат Ахметов? Ведь именно на него ранее работал новый "председатель Совмина "ДНР" Дмитрий Трапезников. Если вдруг снова Ахметов, то произойдет это в рамках передачи "ДНР" и "ЛНР" под контроль Украины. Ведь ходили слухи, что Кремль такой вариант рассматривает, и нечто подобное мог обсуждать недавно с Ангелой Меркель Владимир Путин", – подчеркивает эксперт.

Правда, по его словам, возможно и прямо обратный вариант.

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это угрожает так называемым "минским соглашениями", на основании которых, вроде как, должен идти процесс мирного урегулирования в регионе. Все понимают, что сейчас соглашения не работают. Но означает ли заявление Володина, что Россия не против размораживания полноценного военного конфликта? Со своей стороны, Владимир Путин, он, что имел в виду, когда сказал, что "Россия всегда будет вместе с вами"? Всегда будет рядом с Донбассом, потому что это географически правильно? Или это означает, что Кремль продолжит укреплять марионеточные "республики"? А, может быть, Путин пугает Запад тем, что Кремль решился присоединить Донбасс?" – заметил Преображенский.

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В связи с вышеизложенным политолог делает вывод, что любой ответ на эти вопросы будет иметь гораздо большее политическое, социальное и историческое значение, чем итоги расследования убийства.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва. Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Украина – Россия Новости России Владимир Путин Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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