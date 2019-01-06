Главные новости 6 января: Украина получила Томос, ракеты РФ в Крыму и коллапс в аэропорту Львова

Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Военные РФ снова учились запускать ракеты по морским целям в оккупированном Крыму. Аэропорт во Львове временно прекращал работу после инцидента с самолетом компании Turkish Airlines. Такими были главные новости 6 января в Украине и мире.

ПЦУ получила Томос об автокефалии

Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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Божественная литургия и церемония передачи Томоса состоялось в Патриаршем храме Святого Георгия. С самого утра туда прибыла официальная делегация и обычные украинцы, которые в канун Рождества решили приехать в Стамбул, чтобы увидеть историческое событие собственными глазами.

Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

Так, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос, который провозглашает автокефалию. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена. Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства. Отметим, что благодаря Томосу Православная Церковь Украины потеряла любую зависимость от России. После торжеств с приветственным словом выступили Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Порошенко. Митрополит Епифаний, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор. Если вы еще не знаете, что предоставление Томоса об автокефалии означает для украинцев, то редакция 24 канала подготовила для вас статью-ориентир по религиозной жизни страны.

Российские ракеты в оккупированном Крыму

Оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", что расположены на анексированном полуострове. Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

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24 канал писал, что эти ракетные комплексы Россия перебросила к побережью оккупированного Крыма после введения военного положения в Украине.

Почему Украина вводила военное положение? 25 ноября 2018 года в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порта Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму, а затем вывезли на суд в Москву.

После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Действие военного положения после 26 декабря не продолжали.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что учения – плановые. Военные РФ учились наносить "условные ракетные удары во время развертывания с марша".

Экипажи стартовых батарей отработали способы размещения техники на разных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, изменению боевого порядка и места расположения после применения оружия,

– говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время учений выполнили электронные пуски ракет.

К слову, информация о проведении ракетных испытаний на оккупированном полуострове появилась совсем недавно – 2 декабря. Тогда оккупанты начали учения ракетных комплексов Черноморского флота Российской Федерации "Бал" и "Бастион".

Что известно о комплексе "Бал"? Это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении ВС России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Коллапс в аєропорту Львова

Львовский аэропорт временно прекратил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы.

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Администрация Международного аэропорта "Львов" пояснила, что 6 января в 10:23 самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов – Стамбул, при развороте на взлетной полосе частично выкатился за ее пределы.

Ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, в результате инцидента не пострадал. Были проведены мероприятия по высадке пассажиров и доставке их в терминал "А". Сейчас проводятся мероприятия по эвакуации воздушного судна с полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время,

– отметили в пресс-службе.

Из-за инцидента следующие самолеты, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing, не смогли прибыть в аэропорт вовремя.

Аэропорт Львова остановил работу из-за проблемы с пассажирским самолетом

Около 15 часов самолет отбуксировали на перрон и начали регистрацию пассажиров на ближайшие рейсы.