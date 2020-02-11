Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского

Президент Зеленский 11 февраля уволил Богдана с должности главы АП и назначил на этот пост Ермака. Зеленский также дал большое интервью: о скандалах со "Слугами народа", отношениях с Коломойским, выбора на Донбассе и новом обмен пленными. За "украинский вопрос" в России будет отвечать Дмитрий Козак. Украина может провести Олимпиаду вместе с Беларусью. Такими были главные новости 11 февраля.

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Увольнение Богдана и назначение Ермака

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента. Вместо Богдана на должность главы ОП Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака.

Слухи об отставке Богдана ходили давно. Журналисты ранее выяснили, что чиновник больше не является касательным к значимым государственным делам. Кроме того, он несколько раз не участвовал в важных мероприятиях.

Причины отставки Богдана

Скорее, причиной увольнения Богдана стала не столько его связь с Коломойским, сколько склонность чиновника к самостоятельным действиям, рассказал 24 каналу политэксперт Петр Олещук. По его словам, Богдан прежде всего ориентировался на свои интересы и шел к собственной цели – выше должность, больше власти, больше влияния. В окружении президента хорошо понимали, что Богдан работает только на себя.

В то же время не исключено, что увольнение Богдана связано с определенными рекомендациями извне. Ведь Богдан в глазах Запада имеет неоднозначную репутацию.

Одна из причин, почему его (Богдана) устранили – определенные провалы в реализации ключевых тем Зеленского. Начиная от земельной реформы, которую не так быстро удается реализовать, как хотелось,

– рассказал 24 каналу руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития" Игорь Рейтерович.

Он добавил, что позиция Богдана по рынку земли, в конце концов, не была поддержана в парламенте.

По данным СМИ, Богдан хотел уволиться еще после конфликта с Ермаком, который отвечал за решение "иранского кризиса". Тогда Богдана отговорили заместители и ближайшее окружение. В то же время Зеленский продолжал демонстрировать свою приверженность Ермаку.

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Последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился с Папой Римским Франциском. Во время визита президента сопровождал Ермак и глава МВД Арсен Аваков, у которого отношения с Богданом также не сложились.

Говорят, что в этом случае у Богдана сработало уже личное оскорбление, ведь он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.

Смотрите видео о новом главе офиса Президента Андрее Ермаке:

Чего можно ожидать от назначения Ермака

Ермак, который занимался международной политикой, может полностью устранить от переговорных процессов (Минск и Нормандия) Министерство иностранных дел, рассказал 24 каналу Политолог и директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Кадровые изменения в офисе Президента свидетельствуют лишь о том, что вследствие аппаратной борьбы за влияние на главу государства Богдан проиграл, а Ермак – выиграл. Однако политика Зеленского за это не изменится, рассказал в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Фесенко считает: те, кто говорят о пророссийских взглядах Ермака, формулируют очень упрощенные стереотипы или сознательные политтехнологические штампы.

Думаю, кредо Ермака – "служение Зеленскому". Он этого не скрывает. Единственный источник истины для него, как сказал Гончарук, его заказчик и главный светоч – президент,

– отметил Фесенко.

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Интервью Зеленского

Зеленский дал обширное интервью, в котором нарушил сразу несколько важных для Украины тем. 24 канал собрал ключевые тезисы из интервью президента.

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О выборах и огне на Донбассе

Зеленский надеется, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года – одновременно с местными выборами на остальной территории Украины, кроме Крыма. Президент сказал, что несмотря на сложность переговоров с Россией и отсутствие общего мнения в некоторых пунктах минских договоренностей, местные выборы на Донбассе возможны. Однако более понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель.

Если там будет опять топтание на месте, – шансы на местные выборы уменьшатся в разы,

– сказал Зеленский.

Важно! Украина считает, что выборы на Донбассе возможны только после изменения некоторых пунктов минских соглашений. В частности, российские вооруженные формирования должны уйти из региона до выборов, а еще должен быть восстановлен контроль Украины над ее участком госграницы.

Относительно прекращения огня на Донбассе Зеленский пока не может сказать всю правду. Однако он уверен, что Украине удастся достичь мира.

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Обмен пленными

По словам Зеленского, в Украине и России уже есть достаточно большие списки лиц для обмена удерживаемыми лицами.

На той стороне – почти 200 наших, у нас здесь – где-то 175 – 180 человек. А это значит, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов,

– пояснил Зеленский.

Сейчас списки участников обмена обсуждают на заседаниях ТКГ в Минске.

О встрече с Путиным в Париже

Зеленский уверен, что президент России Владимир Путин понимает, что надо закончить войну. Президент также сказал, что захват Украины – это реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту.

Я уверен, что они не будут прекращать своих попыток создавать новые глобальные идеи. Но самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует,

– сказал Зеленский.

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О дезинформации в Украине

Президент считает, что против Украины ведут агрессивную медийную политику и с этим следует что-то делать – фиксировать, применять санкции. Ведь именно фейки и дезинформация раскалывают украинцев. В то же время Зеленский добавил, что не имеет планов в ближайшее время добиваться принятия закона для того, чтобы "зажать" или "закрутить" журналистов.

Я очень либерально отношусь к телевидению, к журналистике, потому что моя бывшая профессия прочно с этим связана. У меня нет никакого желания влезать в честную работу журналистов,

– отметил украинский лидер.

В то же время он пояснил, что ботофермы – это реальный и серьезный бизнес. И против таких вещей надо бороться, ведь те, кто сегодня отстаивают в соцсетях, например, независимость Украины, завтра могут быть против.

"За независимость страны, независимость личности, права человека надо бороться любыми способами", – подчеркнул глава государства.

Больше о том, как работают ботофермы и кто из украинских политиков пользовался их услугами – читайте по ссылке.

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Смотрите видео одного рабочего дня президента Зеленского:

О конфликте с олигархом Коломойским

После обысков на телеканале "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому, Зеленский допускает обострения конфликта между ним и олигархом. Однако к этому глава государства относится спокойно.

Ну, будет конфликт, что я могу сделать? У меня столько конфликтов со всеми. Знаете, плюс один, один плюс один,

– пошутил президент.

По поводу обысков на "1+1" Зеленский отметил, что главное – определить, кто заказал, смонтировал и выкладывал информацию о прослушке премьера Алексея Гончарука. Президент подчеркнул, что нужно развязать этот узел.

О скандале с Брагарем

Зеленский сказал, что плохо относится к скандалам, которые связаны с депутатами из "Слуги народа". Если депутат из его фракции попал в скандал, то президент чувствует вину. В то же время глава государства отметил, что "мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков".

Мы говорили, что будет очистка – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить – "ты не можешь быть лицом нашей партии",

– отметил Зеленский.

Заметим, что таким образом он прокомментировал скандал с участием нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, которой посоветовал пенсионерке продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить коммунуслуги.

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О выборах президента в США

Зеленский заявил, что Украина будет иметь "серьезные и нормальные отношения" с США независимо от результатов президентских выборов 2020 года.

"Мы не обидели ни одной стороны, мы не дали втянуть себя во внутренний политический конфликт в США. Они все, я знаю, и демократы, и республиканцы будуть уважать наше поведение в этой ситуации", – отметил президент.

Новый ответственный в Кремле за украинский вопрос

Вопросами Украины в Кремле отныне будет заведовать заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что это новая должность Козака, поэтому можно предположить, что заместителем главы администрации он больше не будет.

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Песков добавил, что точной формулировки распределения обязанностей Козака официально пока нет. Лишь известно, что это украинский вопрос и интеграция.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, спикер Владимира Путина отметил, что "не России и Украины".

"В России есть много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно", – сказал Песков.



Новый ответственный в Кремле за украинский вопрос Дмитрий Козак / Фото: comments.ua

Раньше за украинский вопрос в Кремле отвечал Владислав Сурков. В конце января приближенный к нему российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы. Причина – якобы изменение политического курса России в отношении Украины. Перед этим Путин назначил Козака на должность заместителя руководителя администрации президента.

Официальной отставки Суркова не было еще. Правда, Песков подтвердил, что тот все же просил уволить его с занимаемой должности. Но его просьба пока не подписана.

Козак родился в 1958 году на территории современной Украины, а именно в поселке Бандурово, что на Кировоградщине – тогда Украинская ССР. Козак ранее признавался, что в советской армии он проходил службу в Главном разведывательном управлении.

Примечательно, что Козак уже имеет опыт наработки моделей интеграции. К примеру, в 2003 году именно он занимался проектом федерализации соседней с Украиной Молдавии. Тогда Кремль вел такую же политику, как сейчас в отношении Украины. В частности, финансово и военно поддерживал боевиков непризнанного Приднестровья, а те, со своей стороны, раскалывали страну изнутри.

Также он имеет опыт работы с украинским вопросом. Известно, что в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Ермаком именно Козак готовил обмен пленными.

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Смотрите видео о Дмитрии Козаке:

Купание Савченко

И напоследок – немножко развлечений из мира политиков. Бывшая народная депутат Надежда Савченко в фейсбуке поделилась личным видео с отдыха вблизи Северного ледовитого океана.

На видео Савченко заходит в воду в красном платье, а потом начинает бороться с волнами.

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Если уже ты на краю света, то не теряй момент,

– подписала видео экс-нардеп.

Пользователи неоднозначно отреагировали на ролик в фейсбуке. Одни считают, что Савченко сошла с ума, а другие искренне переживают за здоровье экс-нардепа.

Смотрите видео, как Савченко искупалась в Северном ледовитом океане: