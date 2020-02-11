Головні новини 11 лютого: справжнє звільнення Богдана, велике інтерв’ю Зеленського

Президент Зеленський 11 лютого звільнив Богдана з посади голови ОП і призначив на цей пост Єрмака. Зеленський також дав велике інтерв’ю: про скандали зі "Слугами народу", стосунки з Коломойським, вибори на Донбасі та новий обмін полоненими. За "українське питання" в Росії відповідатиме Дмитро Козак. Україна може провести Олімпіаду разом з Білоруссю. Такими були головні новини 11 лютого в Україні.

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Звільнення Богдана і призначення Єрмака

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента. Замість Богдана на посаду голови ОП Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака.

Чутки про відставку Богдана ходили давно. Журналісти раніше з’ясували, що чиновник більше не є дотичним до значущих державних справ. Крім того, він кілька разів не брав участь у важливих заходах.

Причини відставки Богдана

Швидше, причиною звільнення Богдана став не стільки його зв'язок із Коломойським став, скільки схильність посадовця до самостійних дій, розповів 24 каналу політексперт Петро Олещук. За його словами, Богдан перш за все орієнтувався на свої інтереси і йшов до власної мети – вища посада, більша влада, більше впливу. В оточенні президента добре розуміли, що Богдан працює тільки на себе.

Водночас не виключено, що звільнення Богдана пов’язане з певними рекомендаціями ззовні. Адже Богдан в очах Заходу має неоднозначну репутацію.

Одна з причин, чому його (Богдана) усунули – певні провали в реалізації ключових тем Зеленського. Починаючи від земельної реформи, яку не так швидко вдається реалізувати, як хотілося,

– розповів 24 каналу керівник політико-правових програм "Українського центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

Він додав, що позиція Богдана по ринку землі, зрештою, не була підтримана у парламенті.

За даними ЗМІ, Богдан хотів звільнитися ще після конфлікту з Єрмаком, який відповідав за вирішення "іранської кризи". Тоді Богдана відмовили заступники та найближче оточення. Водночас Зеленський продовжував демонструвати свою прихильність до Єрмака.

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Останньою краплею для Богдана стала поїздка Зеленського до Італії, де він зустрівся із Папою Римським Франциском. Під час візиту президента супроводжував Єрмак та глава МВС Арсен Аваков, у якого відносини із Богданом також не склалися.

Кажуть, що у цьому разі в Богдана спрацювала вже особиста образа, адже він греко-католик зі Львова, і його не взяли у відрядження у Ватикан.

Дивіться відео про нового голову Офісу Президента Андрія Єрмака:

Чого можна очікувати від призначення Єрмака

Єрмак, який займався міжнародною політикою, може повністю усунути від переговорних процесів (Мінськ та Нормандія) Міністерство закордонних справ, розповів 24 каналу Політолог та директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Кадрові зміни в Офісі Президента свідчать лише про те, що внаслідок апаратної боротьби за вплив на главу держави Богдан програв, а Єрмак – виграв. Проте політика Зеленського через це не зміниться, розповів в ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

Фесенко вважає: ті, хто говорять про проросійські погляди Єрмака, формулюють дуже спрощені стереотипи або свідомі політтехнологічні штампи.

Думаю, кредо Єрмака – "служіння Зеленському". Він цього не приховує. Єдине джерело істини для нього та, як сказав Гончарук, його замовник та головний світоч – президент,

– наголосив Фесенко.

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Інтерв’ю Зеленського

Зеленський дав розлоге інтерв'ю, в якому порушив одразу декілька важливих для України тем. 24 канал зібрав ключові тези з інтерв'ю президента.

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Про вибори та вогонь на Донбасі

Зеленський сподівається, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року – одночасно з місцевими виборами на решті територій України, окрім Криму. Президент сказав, що попри складність переговорів із Росією та відсутність спільної думки у деяких пунктах мінських домовленостей, місцеві вибори на Донбасі можливі. Однак зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.

Якщо там буде знову топтання на місці, – шанси на місцеві вибори зменшаться в рази,

– сказав Зеленський.

Важливо! Україна вважає, що вибори на Донбасі є можливими лише після зміни деяких пунктів мінських угод. Зокрема, російські збройні формування мають піти з регіону до виборів, а ще має бути відновлений контроль України над її ділянкою держкордону.

Щодо припинення вогню на Донбасі Зеленський наразі не може сказати всю правду. Однак він впевнений, що Україні вдасться досягнути миру.

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Обмін полоненими

За словами Зеленського, в Україні та Росії вже є досить великі списки осіб для обміну утримуваними особами.

На тому боці – майже 200 наших, у нас тут – десь 175 – 180 осіб. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому це процес буде ділитися на кілька обмінів,

– пояснив Зеленський.

Наразі списки учасників обміну обговорюють на засіданнях ТКГ у Мінську.

Про зустріч із Путіним у Парижі

Зеленський впевнений, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що треба закінчити війну. Президент також сказав, що захоплення України – це реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту.

Я впевнений, що вони не будуть припиняти своїх спроб створювати нові глобальні ідеї. Але найстрашніше, що може бути для Росії – це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує,

– сказав Зеленський.

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Про дезінформацію в Україні

Президент вважає, що проти України ведуть агресивну медійну політику і з цим слід щось робити – фіксувати, застосовувати санкції. Адже саме фейки та дезінформація розколюють українців. Водночас Зеленський додав, що не має планів найближчим часом домагатися ухвалення закону для того, аби "зажати" чи "закрутити" журналістів.

Я дуже ліберально ставлюся до телебачення, до журналістики, бо моя колишня професія міцно з цим пов'язана. У мене нема жодного бажання влізати у чесну роботу журналістів,

– зауважив український лідер.

Водночас він пояснив, що ботоферми – це реальний і серйозний бізнес. І проти таких речей треба боротися, адже ті, хто сьогодні відстоюють у соцмережах, наприклад, незалежність України, завтра можуть бути проти.

"За незалежність країни, незалежність особистості, права людини треба боротися будь-якими способами", – наголосив глава держави.

Більше про те, як працюють ботоферми та хто з українських політиків користувався їхніми послугами – читайте за посиланням.

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Дивіться відео одного робочого дня президента Зеленського:

Про конфлікт з олігархом Коломойським

Після обшуків на телеканалі "1+1", який належить Ігорю Коломойському, Зеленський допускає загострення конфлікту між ним та олігархом. Однак до цього глава держави ставиться спокійно.

Ну, буде конфлікт, що я можу зробити? У мене стільки конфліктів з усіма. Знаєте, плюс один, один плюс один,

– пожартував президент.

Щодо обшуків на "1+1" Зеленський зазначив, що головне – визначити, хто замовив, змонтував і викладав інформацію про прослушку прем'єра Олексія Гончарука. Президент наголосив, що потрібно розв'язати це вузол.

Про скандал із Брагарем

Зеленський сказав, що погано ставиться до скандалів, які пов'язані з депутатами зі "Слуги народу". Якщо депутат з його фракції потрапив у скандал, то президент відчуває провину. Водночас глава держави зазначив, що "ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, усіх мажоритарників".

Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розставатися. Спокійно казати – "ти не можеш бути обличчям нашої партії",

– зазначив Зеленський.

Зауважимо, що таким чином він прокоментував скандал за участю нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, якій порадив пенсіонерці продати "собаку елітної породи", щоб сплатити за компослуги.

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Про вибори президента у США

Зеленський заявив, що Україна матиме "серйозні та нормальні відносини" зі США незалежно від результатів президентських виборів 2020 року.

"Ми не образили жодної сторони, ми не дали втягнути себе у внутрішній політичний конфлікт у США. Вони всі, я знаю, і демократи, і республіканці поважать нашу поведінку у цій ситуації", – зазначив президент.

Новий відповідальний у Кремлі за українське питання

Питаннями України у Кремлі відтепер заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив,що це нова посада Козака, тож можна припустити, що заступником голови адміністрації він більше не буде.

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Пєсков додав, що точного формулювання розподілу обов'язків Козака офіційно поки немає. Лише відомо, що це українське питання та інтеграція.

Відповідаючи на уточнювальне питання про те, інтеграцією "кого з ким" займатиметься Козак, речник Володимира Путіна зауважив, що "не Росії та України".

"У Росії є багато інтеграційних процесів, в яких вона бере участь вельми успішно", – сказав Пєсков.



Новий відповідальний у Кремлі за українське питання Дмитро Козак / Фото: comments.ua

Раніше за українське питання у Кремлі відповідав Владислав Сурков. Наприкінці січня наближений до нього російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що Сурков пішов з державної служби. Причина – начебто зміна політичного курсу Росії щодо України. Перед цим Путін призначив Козака на посаду заступника керівника адміністрації президента.

Офіційної відставки Суркова не було ще досі. Щоправда, Пєсков підтвердив, що той все ж просив звільнити його із займаної посади. Але його прохання наразі не підписано.

Козак народився у 1958 на території сучасної України, а саме в селищі Бандурове, що на Кіровоградщині – тоді Українська РСР. Козак раніше зізнавався, що у радянському війську він проходив службу в Головному розвідувальному управлінні.

Примітно, що Козак уже має досвід напрацювання моделей інтеграції. До прикладу, у 2003 році саме він займався проєктом федералізації сусідньої з Україною Молдови. Тоді Кремль вів таку саму політику, як нині щодо України. Зокрема, фінансово та військово підтримував бойовиків невизнаного Придністров'я, а ті, зі свого боку, розколювали країну зсередини.

Також він має досвід роботи з українським питанням. Відомо, що торік разом із помічником Президента України Єрмаком саме Козак готував обмін полоненими.

До теми: Єрмак назвав Козака тим, хто найбільше з оточення Путіна налаштований на діалог з Україною

Дивіться відео про Дмитра Козака:

Купання Савченко

І наостанок – трішки розваг зі світу політиків. Колишня народна депутатка Надія Савченко у фейсбуці поділилася особистим відео з відпочинку поблизу Північного льодовитого океану.

На відео Савченко заходить у воду в червоній сукні, а потім починає боротися з хвилями.

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Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить,

– підписала відео екснардепка.

Користувачі неоднозначно відреагували на ролик у фейсбуці. Одні вважають, що Савченко збожеволіла, а інші щиро переживають за здоров’я екснардепки.

Дивіться відео, як Савченко скупалася в Північному льодовитому океані: