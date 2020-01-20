Главные новости 20 января: самоубийство в здании ЦИК, путешествие Микитася, снижение тарифов

Военнослужащий Управления государственной охраны совершил самоубийство в здании ЦИК в Киеве. Экс-депутата Максима Микитася сняли с рейса и надели электронный браслет. В Украине снизились тарифы на тепло и горячую воду. На Донбассе погиб украинский военный. Такими были главные новости понедельника, 20 января, в Украина и мире.

Самые важные новости за сегодня, 20 января, в Украине и мире.

Самоубийство в здании ЦИК

В помещении Центральной избирательной комиссии, на Печерске в Киеве, нашли застреленным молодого парня. Мужчина был сотрудником Управления государственной охраны и покончил жизнь самоубийством.

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В Государственном бюро расследований рассказали, что военный, предположительно, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. От полученного ранения он мгновенно умер. ГБР уже открыло уголовное дело по этому факту.

Информацию о гибели военнослужащего подтвердили и в Управлении государственной охраны. Там выразили соболезнования родственникам, близким и друзьям погибшего.

Выстрел в здании ЦИК прозвучал около 18:30 вечером 20 января. На место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители, которые начали устанавливать все детали произошедшего.

Ситуация под зданием ЦИК в Киеве: смотрите видео

Что известно об УГО?Управление государственной охраны – специальный правоохранительный орган, который подчиняется Президенту Украины и находится под контролем Верховной Рады Украины. Орган обеспечивает охрану должностных лиц и важных государственных учреждений.

Неудачное путешествие Микитася

Бывшего народного депутата Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. Он пытался уехать в Великобританию. После этого на него снова надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

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Вместе с тем, адвокат Александр Лысак утверждает, что у Микитася было разрешение на 4 дня поездки за границу от НАБУ и САП. А народный депутат Антон Поляков в своем телеграме даже опубликовал разрешение Микитасю на вылет за пределы Украины.

В нем прокур Грищук отмечает, что просьба экс-нардепа удовлетворена, но САП обязывает его после возвращения с "лечения" отдать загранпаспорт до 25 января.

Я думал, мы достигли дна, но на самом деле еще есть куда падать. Украл 25 миллиардов гривен, развел 14 тысяч украинских семей, и прокурор тебе позволяет выехать и отдает паспорт,

– заявил Поляков.



Разрешение Максиму Микитасю на вылет в Великобританию

Что известно о Максиме Микитасе

Он является одним из крупнейших киевских застройщиков. С июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе №206 в Чернигове как самовыдвиженец. Представлял в Верховной Раде объединение "Воля народа". В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

Дело против Максима Микитася: коротко

В конце сентября 2019 года Микитасю сообщило о подозрении ГБР. Ему вменяют хулиганство во время предвыборной кампании. Если вину политика докажут, ему грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысяч гривен). Также его могут арестовать на полгода или ограничить свободу сроком до пяти лет.

Впоследствии Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии на сумму в более чем 81 миллион гривен. Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

По этому делу Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения – залог в размере 5,5 миллионов гривен. Также суд обязал политика посещать служебных лиц с определенной периодичностью, а также сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу. В то же время на него должны были надеть электронный браслет.

Снижение тарифов на тепло и горячую воду

В 124 городах Украины теплокоммунэнерго произвели перерасчет и снизили тарифы на тепло и горячую воду. Премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме сообщил, что перерасчет осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго.

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К правительственной инициативе присоединились 16 областных центров:

Винница;

Луцк;

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Кропивницкий;

Львов;

Одесса;

Ровно;

Тернополь;

Харьков;

Херсон;

Ивано-Франковск;

Хмельницкий;

Чернигов;

Киев.

За декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения:

— сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам: от 80 гривен в Киевской области и до 292 гривен во Львовской области.

— по 2-комнатным квартирам: от 110 гривен в Черниговской области, до 435 гривен в Днепропетровской области;

— по 3-комнатным квартирам: от 140 гривен в Днепропетровской области, до 563 гривен в Ровненской области.

По словам Гончарука, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

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Политик утверждает, что это стало возможно потому, что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.



Тарифы на воду в городах Украины / инфографика 24 канала

Очередные потери на Донбассе

В воскресенье, 19 января, от вражеской пули снайпера на Донбассе погиб 48-летний младший сержант Александр Слободанюк. Боец воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

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Командование и личный состав бригады выражает свои искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и знакомым украинского воина.

Склоняем головы в печали по нашему боевому собрату, который 22 года своей жизни отдал делу защиты народа Украины,

– заявили Черные Запорожцы.

К слову, только за последние пять дней это уже третья боевая потеря бригады в российско-украинской войне на Донбассе. В целом в 2020 году отошли в вечность уже восемь защитников Украины.

Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев.



Погибший на Донбассе военный Александр Слободанюк