Главные новости 25 августа: саммит G7, очередные потери на Донбассе, годовщина основания Донецка

Мировые лидеры успели обсудить ключевые международные вопросы на саммите G7, в частности, возможный возврат России. Среди украинских военных снова потери на фронте – погиб 20-летний боец Виталий Собко. В Харькове обрушилась часть пешеходного моста. В Украине отметили День шахтера и 150-летие ныне оккупированного Донецка. Такими были главные новости воскресенья, 25 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Саммит G7

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Во французской Биаррице стартовал саммит "Большой семерки". Одной из главных тем саммита стало возможное возвращение к формату с Россией. Еще накануне саммита, 20 августа, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году.

Лидеры "Большой семерки" после обсуждения вечером 24 августа согласились укрепить диалог и координацию с Россией. Решили так во время ужина, который открывал саммит. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены - говорят, рано.



Начало саммита лидеров "Большой семерки" ознаменовал рабочий ужин / Twitter

Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит в следующем году "безусловно, возможен".

Перед началом самого саммита состоялся целый ряд двусторонних встреч между мировыми лидерами. Так, первую незапланированную встречу Макрон провел именно с американским лидером. Перед ее началом Макрон заявил журналистам, что хотел бы обсудить с американским коллегой вопросы торговли и экологии.



Встреча Дональда Трампа и Эммануэля Макрона / AFP

Макрон провел еще одну незапланированную встречу - с японским премьером Синдзо Абэ, однако о ее деталях пока нет информации. Также ему удалось поговорить наедине с канцлером Германии Ангелой Меркель - это единственная встреча, которая была объявлена заранее.

В то же время Макрон организовал учредительную встречу для всех европейских лидеров.

Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо успели обменяться мнениями тет-а-тет, осудив в итоге подавление властями протестов в Гонконге и коснувшись темы пожаров в бразильской Амазонии и изменения климата в целом.

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После завершения первого дня саммита лидеров стран "Большой семерки" Джастин Трюдо также отметил, что встреча была продуктивной.

"Мой приоритет в G7 - это работа с нашими союзниками для укрепления среднего класса - не только в Канаде, но и во всем мире. Мы только что завершили продуктивный первый день во Франции, решая некоторые самые большие проблемы в мире. Больше будет завтра", - написал премьер-министр Канады.



Джастин Трюдо и Борис Джонсон провели очную встречу

На Донбассе снова погиб украинский военный

25 августа на Донбассе погиб Виталий Собко - боец 35-й отдельной бригады морской пехоты. 20-летний военный был родом из села Барсуки Лановецкого района Тернопольской области.



Виталий Собко погиб в результате обстрела на Донбассе 25 августа

Вместе с ним получили ранения еще трое военных. Собственно, и сам Виталий погиб от полученных ранений во время эвакуации в медицинское учреждение.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего,

- рассказали в штабе ООС.

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В Харькове обрушился автомобильный мост

В Харькове 25 августа обвалилась одна сторона моста над железнодорожными путями от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. В результате инцидента никто не пострадал, но о разрушении сообщили в полицию.

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По предварительным данным, мост обрушился из-за динамического удара перегруженной фуры, сообщили в "Укравтодоре". Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения. В результате удара произошло смещение плиты и конструкция была повреждена.

Сейчас специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы, чтобы окончательно выяснить причину разрушения моста. После обследования решат, восстанавливать ли участок моста, или полностью реконструировать его.

Обвал моста в Харькове: смотрите фото

День шахтера и годовщина основания Донецка

В последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. Впервые этот праздник отметили в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, когда шахтер Алексей Стаханов установил производственный рекорд. Это послужило началом стахановского движения.



Семейная пара шахтеров на Днепропетровщине / Фото "Известия припнепровья"

В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский наградил 54 украинских горняков и людей, имеющих непосредственное отношение к отрасли.

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Горняки были награждены орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами Княгини Ольги III степени, орденами "За доблестный шахтерский труд" III степени, медалями "За труд и доблесть" III степени, а также некоторые получили почетные звания "Заслуженный горняк Украины". Полный перечень награжденных можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, 150-ю годовщину с момента основания отметил город Донецк. Сейчас он оккупирован пророссийскими боевиками, но в будущем обязательно сможет отпраздновать День Независимости и День города вместе со всей Украиной.

Давайте вспомним, каким Донецк был до российской оккупации: смотрите фото

По-настоящему земляков с праздником поздравил донецкий "Шахтер". Горняки разгромили "Мариуполь" на донбасском дерби со счетом 5:1. Таким образом "Шахтер" хорошо поздравил своих болельщиков.

К слову, на матч против "Мариуполя" хозяева вышли со специальными нашивками возле эмблемы в форме герба родного города и надписью "Донецк 150 лет".