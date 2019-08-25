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      Главные новости 25 августа: саммит G7, очередные потери на Донбассе, годовщина основания Донецка

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      Новости Украины сегодня 25 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 25 августа / Коллаж 24 канала

      Мировые лидеры успели обсудить ключевые международные вопросы на саммите G7, в частности, возможный возврат России. Среди украинских военных снова потери на фронте – погиб 20-летний боец Виталий Собко. В Харькове обрушилась часть пешеходного моста. В Украине отметили День шахтера и 150-летие ныне оккупированного Донецка. Такими были главные новости воскресенья, 25 августа.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

      Саммит G7

      Интересно: На саммите G7 произошли столкновения: полиция пустила слезоточивый газ и задержала 68 человек

      Во французской Биаррице стартовал саммит "Большой семерки". Одной из главных тем саммита стало возможное возвращение к формату с Россией. Еще накануне саммита, 20 августа, во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили вопрос приглашения России к участию в саммите G7 в 2020 году.

      Лидеры "Большой семерки" после обсуждения вечером 24 августа согласились укрепить диалог и координацию с Россией. Решили так во время ужина, который открывал саммит. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены - говорят, рано.

      Саміт G7
      Начало саммита лидеров "Большой семерки" ознаменовал рабочий ужин / Twitter

      Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит в следующем году "безусловно, возможен".

      Перед началом самого саммита состоялся целый ряд двусторонних встреч между мировыми лидерами. Так, первую незапланированную встречу Макрон провел именно с американским лидером. Перед ее началом Макрон заявил журналистам, что хотел бы обсудить с американским коллегой вопросы торговли и экологии.

      Дональд Трамп, Еммануель Макрон
      Встреча Дональда Трампа и Эммануэля Макрона / AFP

      Макрон провел еще одну незапланированную встречу - с японским премьером Синдзо Абэ, однако о ее деталях пока нет информации. Также ему удалось поговорить наедине с канцлером Германии Ангелой Меркель - это единственная встреча, которая была объявлена заранее.

      В то же время Макрон организовал учредительную встречу для всех европейских лидеров.

      Зустріч лідерів

      Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо успели обменяться мнениями тет-а-тет, осудив в итоге подавление властями протестов в Гонконге и коснувшись темы пожаров в бразильской Амазонии и изменения климата в целом.

      К слову: Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию

      После завершения первого дня саммита лидеров стран "Большой семерки" Джастин Трюдо также отметил, что встреча была продуктивной.

      "Мой приоритет в G7 - это работа с нашими союзниками для укрепления среднего класса - не только в Канаде, но и во всем мире. Мы только что завершили продуктивный первый день во Франции, решая некоторые самые большие проблемы в мире. Больше будет завтра", - написал премьер-министр Канады.

      Джастін Трюдо і Борис Джонсон
      Джастин Трюдо и Борис Джонсон провели очную встречу

      На Донбассе снова погиб украинский военный

      25 августа на Донбассе погиб Виталий Собко - боец 35-й отдельной бригады морской пехоты. 20-летний военный был родом из села Барсуки Лановецкого района Тернопольской области.

      На Донбасі загинув 20-річний боєць Віталій Собко
      Виталий Собко погиб в результате обстрела на Донбассе 25 августа

      Вместе с ним получили ранения еще трое военных. Собственно, и сам Виталий погиб от полученных ранений во время эвакуации в медицинское учреждение.

      Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего,
      - рассказали в штабе ООС.

      Важно: Украина приостановила демонтаж оборонных укреплений в Станице Луганской

      В Харькове обрушился автомобильный мост

      В Харькове 25 августа обвалилась одна сторона моста над железнодорожными путями от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. В результате инцидента никто не пострадал, но о разрушении сообщили в полицию.

      Это стоит увидеть: Словами ко Дню Независимости Зеленский довел до истерики российских пропагандистов

      По предварительным данным, мост обрушился из-за динамического удара перегруженной фуры, сообщили в "Укравтодоре". Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения. В результате удара произошло смещение плиты и конструкция была повреждена.

      Сейчас специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы, чтобы окончательно выяснить причину разрушения моста. После обследования решат, восстанавливать ли участок моста, или полностью реконструировать его.

      Обвал моста в Харькове: смотрите фото

      День шахтера и годовщина основания Донецка

      В последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера. Впервые этот праздник отметили в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, когда шахтер Алексей Стаханов установил производственный рекорд. Это послужило началом стахановского движения.

      Сімейна пара шахтарів
      Семейная пара шахтеров на Днепропетровщине / Фото "Известия припнепровья"

      В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский наградил 54 украинских горняков и людей, имеющих непосредственное отношение к отрасли.

      Интересно: Как прошел День Независимости в Украине: фото, видео

      Горняки были награждены орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами Княгини Ольги III степени, орденами "За доблестный шахтерский труд" III степени, медалями "За труд и доблесть" III степени, а также некоторые получили почетные звания "Заслуженный горняк Украины". Полный перечень награжденных можно посмотреть по ссылке.

      Кроме того, 150-ю годовщину с момента основания отметил город Донецк. Сейчас он оккупирован пророссийскими боевиками, но в будущем обязательно сможет отпраздновать День Независимости и День города вместе со всей Украиной.

      Давайте вспомним, каким Донецк был до российской оккупации: смотрите фото

      По-настоящему земляков с праздником поздравил донецкий "Шахтер". Горняки разгромили "Мариуполь" на донбасском дерби со счетом 5:1. Таким образом "Шахтер" хорошо поздравил своих болельщиков.

      К слову, на матч против "Мариуполя" хозяева вышли со специальными нашивками возле эмблемы в форме герба родного города и надписью "Донецк 150 лет".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Награды Шахтер Новости Донецка Новости Харькова Операция Объединенных сил Война на Донбассе Эммануэль Макрон Джастин Трюдо Ангела Меркель Дональд Трамп Саммит G7
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