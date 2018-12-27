Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка

Украина создала на побережье Азова группировку противодесантной обороны. На генпрокурора Юрия Луценко подали заявление о разглашении сведений в резонансном деле. Украина получила огромный кредит под гарантию Всемирного банка. Американец Колин О'Беди стал первым, кто самостоятельно пересек Антарктиду. Такими были главные новости четверга, 27 декабря, в Украине и мире.

Усиление обороны Азова

В составе Объединенных сил создали группировку противодесантной обороны в связи со значительной угрозой вторжения вражеских сил со стороны акватории Азовского моря. На этом направлении также провели ряд мероприятий по совершенствованию системы обороны.

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Командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на сегодня в военном смысле украинское побережье Азова надежно защищено.

Он добавил, что в составе Объединенных сил создали отдельное военную группировку и наладили взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.

С командованием ВМС ВСУ налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией про воздушную, наземную и морскую обстановку. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря,

– рассказал Наев.

Говоря о защищенности в частности Мариуполя, он заверил, что в районе этого города создали мощную линию обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования азовских портов, в частности продолжит направлять туда военные суда.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь у Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение на 30 дней. Его действие завершилось 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

Первый человек, который самостоятельно пересек Антарктиду

Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым человеком в истории, которому самостоятельно удалось пересечь Антарктиду. Он планировал завершить путешествие длиной в почти 1500 километров в январе 2019 года. Однако справился быстрее.



Колин О'Бреди во время путешествия

"Я сделал это! То, что было "невозможным". Деревянный столб за моей спиной на фото обозначает край шельфового ледника Росса – рубеж, где кончается земля и начинается океанический лед. И хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, они, если быть честным, были также одними из лучших", – написал О'Бреди в своем Instagram.



Колин О'Бреди

На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мир тем, что в состоянии усталости и истощения непрерывно шел на протяжении 32 часов, преодолев за это время почти 130 километров.