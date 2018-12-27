Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка
Украина создала на побережье Азова группировку противодесантной обороны. На генпрокурора Юрия Луценко подали заявление о разглашении сведений в резонансном деле. Украина получила огромный кредит под гарантию Всемирного банка. Американец Колин О'Беди стал первым, кто самостоятельно пересек Антарктиду. Такими были главные новости четверга, 27 декабря, в Украине и мире.
Усиление обороны Азова
В составе Объединенных сил создали группировку противодесантной обороны в связи со значительной угрозой вторжения вражеских сил со стороны акватории Азовского моря. На этом направлении также провели ряд мероприятий по совершенствованию системы обороны.
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Командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на сегодня в военном смысле украинское побережье Азова надежно защищено.
Он добавил, что в составе Объединенных сил создали отдельное военную группировку и наладили взаимодействие с Военно-морскими силами ВСУ.
С командованием ВМС ВСУ налажено взаимодействие по вопросам обмена разведывательной информацией про воздушную, наземную и морскую обстановку. Кроме того, в составе Объединенных сил создана группировка противодесантной обороны, задачами которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря,
– рассказал Наев.
Говоря о защищенности в частности Мариуполя, он заверил, что в районе этого города создали мощную линию обороны: "Город надежно защищен и с суши, и с моря, и воздуха".
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования азовских портов, в частности продолжит направлять туда военные суда.
Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь у Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение на 30 дней. Его действие завершилось 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.
Заявление на Луценко по делу Гандзюк
Адвокат Маси Найем подал на генерального прокурора заявление об уголовном правонарушении по делу убийства Екатерины Гандзюк. Он обвинил Луценко в разглашении сведений предварительного расследования (часть 2 статьи 387 Уголовного кодекса). Кроме того, заявление на генпрокурора направили в Государственное бюро расследований.
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Адвокат заявил, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования.
Например, публичное объявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им стоит осуществить определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий. Такой же эффект будет иметь и объявление вероятного мотива убийства и сообщения о том, что именно такой мотив пока выводит следствие на имя вероятного заказчика,
– отметил Найем.
Напомним, что следствие по делу Екатерины Гандзюк отрабатывает версию причастности к убийству чиновницы должностных лиц, которые занимаются незаконной вырубкой леса на Херсонщине. Гандзюк активно боролась с этими людьми.
Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал. Мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей". 6 ноября генеральный прокурор заявил, что подает в отставку. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти Екатерины Гандзюк. Однако уже декабрь, а Юрий Витальевич и до сих пор на должности.
Кредит Украине от Всемирного банка
Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро. Деньги в бюджет поступят под гарантию от Международного банка реконструкции и развития, входящего в группу Всемирного банка.
Деньги направят на поддержку государственной политики в сфере экономического роста, они будут поступать двумя траншами – транш А в размере 53,2 миллиона евро со сроком погашения 4 года и транш B в размере 296,1 миллиона евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 лет.
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По этому кредиту использовали часть гарантии в сумме 375 миллиона долларов США в "евровом эквиваленте" из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 миллионов долларов.
В Минфине отмечают, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.
К слову, совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. МВФ уже перечислил Украине первый транш в рамках новой программы в размере 1,4 миллиарда долларов. Однако там ожидают принятия Украиной болезненных шагов, среди которых приведение цен на газ для населения к рыночному уровню, а также государство должно отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.
Первый человек, который самостоятельно пересек Антарктиду
Американский спортсмен Колин О'Бреди стал первым человеком в истории, которому самостоятельно удалось пересечь Антарктиду. Он планировал завершить путешествие длиной в почти 1500 километров в январе 2019 года. Однако справился быстрее.
Колин О'Бреди во время путешествия
"Я сделал это! То, что было "невозможным". Деревянный столб за моей спиной на фото обозначает край шельфового ледника Росса – рубеж, где кончается земля и начинается океанический лед. И хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, они, если быть честным, были также одними из лучших", – написал О'Бреди в своем Instagram.
Колин О'Бреди
На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мир тем, что в состоянии усталости и истощения непрерывно шел на протяжении 32 часов, преодолев за это время почти 130 километров.