Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку

Україна створила на узбережжі Азова угруповання протидесантної оборони. На генпрокурора Юрія Луценка подали заяву про розголошення відомостей у резонансній справі. Україна отримала величезний кредит під гарантію Світового банку. Американець Колін О'Бреді став першим, хто самотужки перетнув Антарктиду. Такими були головні новини четверга, 27 грудня, в Україні та світі.

Посилення оборони Азова

У складі Об'єднаних сил створили угруповання протидесантної оборони у зв’язку зі значною загрозою вторгнення ворожих сил зі сторони акваторії Азовського моря. На цьому напрямку також провели низку заходів щодо вдосконалення системи оборони.

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Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.

Гроші спрямують на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та надходитимуть двома траншами – траншу A у розмірі 53,2 мільйона євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 мільйона євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років.

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За цим кредитом використали частину гарантії в сумі 375 мільйона доларів США у "євровому еквіваленті" із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 мільйонів доларів.

У Мінфіні зазначають, що залучення наступного кредиту під невикористану частину Гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.

До слова, рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. МВФ вже перерахував Україні перший транш в рамках нової програми у розмірі 1,4 мільярда доларів. Проте там очікують прийняття Україною болючих кроків, серед яких доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також держава має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.

Перша людина, яка самотужки перетнула Антарктиду

Американський спортсмен Колін О'Бреді став першою людиною в історії, якій самотужки вдалося перетнути Антарктиду. Відчайдух планував завершити мандрівку, довжиною у майже 1500 кілометрів у січні 2019 року. Однак, справився швидше.



Колін О'Бреді під час подорожі

"Я зробив це! Те, що було "неможливим". Дерев'яний стовп за моєю спиною на фото позначає край шельфового льодовика Росса – рубіж, де закінчується земля й починається океанічний лід. І хоча останні 32 години були одними з найскладніших в моєму житті, вони, якщо бути чесним, були також одними з найкращих", – писав О'Бреді у своєму Instagram.



Колін О'Бреді

На фінальному відрізку шляху рекордсмен вразив світ тим, що в стані втоми й виснаження безперервно йшов впродовж 32 годин, подолавши за цей час майже 130 кілометрів.