Головні новини 27 грудня: Посилення оборони Азова, заява на Луценка і кредит від Світового банку
Україна створила на узбережжі Азова угруповання протидесантної оборони. На генпрокурора Юрія Луценка подали заяву про розголошення відомостей у резонансній справі. Україна отримала величезний кредит під гарантію Світового банку. Американець Колін О'Бреді став першим, хто самотужки перетнув Антарктиду. Такими були головні новини четверга, 27 грудня, в Україні та світі.
Посилення оборони Азова
У складі Об'єднаних сил створили угруповання протидесантної оборони у зв’язку зі значною загрозою вторгнення ворожих сил зі сторони акваторії Азовського моря. На цьому напрямку також провели низку заходів щодо вдосконалення системи оборони.
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Командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на сьогодні у військовому сенсі українське узбережжя Азова надійно захищене.
Він додав, що у складі Об'єднаних сил створили окреме військове угруповання і налагодили взаємодію з Військово-морськими силами ЗСУ.
З командуванням ВМС ЗСУ налагоджено взаємодію з питань обміну розвідувальною інформацією про повітряну, наземну і морську обстановку. Крім того, у складі Об'єднаних сил створене угруповання протидесантної оборони, завданнями якої є посилення охорони морського узбережжя Азовського моря,
– розповів Наєв.
Говорячи про захищеність зокрема Маріуполя, він запевнив, що в районі цього міста створили потужну лінію оборони: "Місто надійно захищене і з суші, і з моря, і повітря".
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна ніколи не відмовиться від використання азовських портів, зокрема продовжить направляти туди і військові судна.
Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан на 30 днів. Його дія завершилась 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.
Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.
Заява на Луценка через справу Гандзюк
Адвокат Масі Найєм подав на генерального прокурора заяву про кримінальне правопорушення у справі вбивства Катерини Гандзюк. Він звинуватив Луценка у розголошенні відомостей досудового розслідування (частина 2 статті 387 Кримінального кодексу). Крім того, заяву на генпрокурора направили до Державного бюро розслідувань.
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Адвокат заявив, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування.
Наприклад, публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій. Такий же ефект матиме і оголошення ймовірного мотиву вбивства та повідомлення про те, що саме такий мотив наразі виводить слідство на ім‘я ймовірного замовника,
— зазначив Найєм.
Нагадаємо, що слідство у справі Катерини Гандзюк відпрацьовує версію причетності до вбивства чиновниці посадовців, які займаються незаконною вирубкою лісу на Херсонщині. Гандзюк активно боролася із цими людьми.
Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано.
Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднив. Мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".
6 листопада генеральний прокурор заявив, що подає у відставку. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті Катерини Гандзюк. Проте вже грудень, а Юрій Віталійович і досі на посаді.
Кредит Україні від Світового банку
Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.
Гроші спрямують на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та надходитимуть двома траншами – траншу A у розмірі 53,2 мільйона євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 мільйона євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років.
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За цим кредитом використали частину гарантії в сумі 375 мільйона доларів США у "євровому еквіваленті" із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 мільйонів доларів.
У Мінфіні зазначають, що залучення наступного кредиту під невикористану частину Гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.
До слова, рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. МВФ вже перерахував Україні перший транш в рамках нової програми у розмірі 1,4 мільярда доларів. Проте там очікують прийняття Україною болючих кроків, серед яких доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також держава має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.
Перша людина, яка самотужки перетнула Антарктиду
Американський спортсмен Колін О'Бреді став першою людиною в історії, якій самотужки вдалося перетнути Антарктиду. Відчайдух планував завершити мандрівку, довжиною у майже 1500 кілометрів у січні 2019 року. Однак, справився швидше.
Колін О'Бреді під час подорожі
"Я зробив це! Те, що було "неможливим". Дерев'яний стовп за моєю спиною на фото позначає край шельфового льодовика Росса – рубіж, де закінчується земля й починається океанічний лід. І хоча останні 32 години були одними з найскладніших в моєму житті, вони, якщо бути чесним, були також одними з найкращих", – писав О'Бреді у своєму Instagram.
Колін О'Бреді
На фінальному відрізку шляху рекордсмен вразив світ тим, що в стані втоми й виснаження безперервно йшов впродовж 32 годин, подолавши за цей час майже 130 кілометрів.