Голодание за сына: мать Примова за шесть дней похудела на три килограмма

Шестой день подряд в оккупированном Крыму голодает мать пленника Кремля Раиме Примова. За этот период женщина потеряла три килограмма.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

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Женщина посетила терапевта и сдала анализ крови. Врач советует ей прекратить голодовку. Раиме Примова имеет вторую группу инвалидности, у нее отсутствует одна почка.

У Раимы Примовой сегодня день рождения, ей исполнилось 68 лет. Лучшим подарком для нее было бы возвращение ее сына домой,

– говорится в сообщении.

Отметим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Нури Примов – в первой "волне" в списках на визит, который подала Украина российской стороне.

Напомним, 68-летняя Раиме Примова требует, что ее сына Нури Примова внесли в списки на обмен. Она написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. Нури – гражданин Украины, фигурант севастопольской дела "Хизб ут-Тахрир" находится в российской колонии. В сентябре прошлого года суд в Ростове-на-Дону дал фигурантам дела пять лет исправительной колонии общего режима.