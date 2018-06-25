15:41
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Голодание за сына: мать Примова за шесть дней похудела на три килограмма

53 Читати новину українською
Мать Примова за шесть дней голодания похудела на три килограмма
Мать Примова за шесть дней голодания похудела на три килограмма / Крымская солидарность

Шестой день подряд в оккупированном Крыму голодает мать пленника Кремля Раиме Примова. За этот период женщина потеряла три килограмма.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Читайте также: Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку: у женщины есть серьезная инвалидность

Женщина посетила терапевта и сдала анализ крови. Врач советует ей прекратить голодовку. Раиме Примова имеет вторую группу инвалидности, у нее отсутствует одна почка.

У Раимы Примовой сегодня день рождения, ей исполнилось 68 лет. Лучшим подарком для нее было бы возвращение ее сына домой,
– говорится в сообщении.

Отметим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Нури Примов – в первой "волне" в списках на визит, который подала Украина российской стороне.

Напомним, 68-летняя Раиме Примова требует, что ее сына Нури Примова внесли в списки на обмен. Она написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. Нури – гражданин Украины, фигурант севастопольской дела "Хизб ут-Тахрир" находится в российской колонии. В сентябре прошлого года суд в Ростове-на-Дону дал фигурантам дела пять лет исправительной колонии общего режима.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ голодовка Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сегодня, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 469
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сегодня, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 70
Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
сегодня, 12:00 Неповторимый продукт в домашних условиях: первые исследования Клима Житника
135
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сегодня, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1131
Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
сегодня, 10:01 Дома, за границей или на даче: как планируют отдыхать украинцы
169
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук