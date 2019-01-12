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      Голодание женщин с "Селидовугля" прекращено, задолженность начали платить, – омбудсмен

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      Шахтеры не получают зарплату
      Шахтеры не получают зарплату / Фото из открытых источников

      Закончилась акция протеста работников ГП "Селидовуголь", шахты которого расположены на территории Донецкой области – женщины прекратили голодовку, которая продолжалась больше недели.

      Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

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      "Акция протеста на ГП "Селидовуголь" приостановлена", – написал он. По его же словам, на рабочих собраниях протестующие приняли решение временно остановить акцию и прекратить голодовку, поскольку 11 января двумя траншами погасили задолженность за сентябрь 2018 года и частично – за октябрь.

      Им выделили полтора месячного фонда заработной платы – работникам непромышленной группы и инженерно-техническим работникам предприятия,
      – отметил Лиснянський.

      Кроме того, председатель Донецкой ОГА Александр Куц пообещал, что на следующей неделе погасят задолженность еще 35% месячного фонда заработной платы, а это – 27 миллионов гривен. Впрочем, остается долг по заработной плате за половину октября, ноябрь и декабрь.

      Селідоввугілля
      Акция протеста на ГП "Селидовуголь" в январе 2019 года

      К слову, протесты на угледобывающем предприятии начались со второго января из-за задолженности по зарплате почти за полгода. Ситуация на этом предприятии случается не впервые, голодание шахтеры объявляли и в 2016 году, и в феврале 2018 года по тем же причинам.

      Селідоввугілля
      Акция протеста на ГП "Селидовуголь" в феврале 2018 года

      САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРОТЕСТЫ ГОРНЯКОВ В 2016-2018 ГОДАХ

       
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Протесты шахтеров Голодовка
      Источник: 24 Канал
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