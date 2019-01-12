18:13
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Голодування жінок із "Селідоввугілля" припинено, заборгованість почали сплачувати, – обмудсмен

      165 Читать новость на русском
      Шахтарі не отримують зарплату
      Шахтарі не отримують зарплату / Фото з відкритих джерел

      Закінчилася акція протесту працівників ДП "Селідоввугілля", шахти якого розташовані на території Донецької області – жінки припинили голодування, яке тривало понад тиждень.

      Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник уповноваженого з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

      Читайте також: На Львівщині багато шахтарів протестують під землею: відома причина

      "Акція протесту на ДП "Селідоввугілля" припинена", – написав він. За його ж словами, на робочих зборах учасники протесту ухвалили рішення тимчасово зупинити акцію і припинити голодування, оскільки 11 січня двома траншами погасили заборгованість за вересень 2018 року і частково – за жовтень.

      Їм виділили півтора місячного фонду заробітної плати – працівникам непромислової групи і інженерно-технічним працівникам підприємства,
      – зазначив Лиснянський.

      Окрім того, голова Донецької ОДА Олександр Куць пообіцяв, що наступного тижня погасять заборгованість ще 35% місячного фонду заробітної плати, а це – 27 мільйонів гривень. Утім, залишається борг по заробітній платі за половину жовтня, листопад і грудень.

      Селідоввугілля
      Акція протесту на ДП "Севідоввугілля" у січні 2019 року

      До слова, протести на вугледобувному підприємстві почалися з другого січня через заборгованість по зарплаті майже за півроку. Ситуація на цьому підприємстві трапляється не вперше, голодування шахтарі оголошували і в 2016, і у лютому 2018 року через ті ж причини.

      Селідоввугілля
      Акція протесту на ДП "Севідоввугілля" у лютому 2018 року

      найгучніші протести гірників у 2016-2018 роках
      Теги: Новини України Новини Донецька Протести шахтарів Голодування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сьогодні , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 942
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сьогодні , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 357
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      41710
      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні , 15:45 Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      20195
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:14 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      72569
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що сказав Варфоломій під час вручення Томосу Україні
      6 січня , 17:38
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      В Україні розпочато виробництво автомобілів "Швидкої допомоги"
       18 вересня 2018 , 14:48
      Мілан сенсаційно вилетів з єврокубків
       13 грудня 2018 , 23:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук