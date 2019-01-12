Голодування жінок із "Селідоввугілля" припинено, заборгованість почали сплачувати, – обмудсмен

Закінчилася акція протесту працівників ДП "Селідоввугілля", шахти якого розташовані на території Донецької області – жінки припинили голодування, яке тривало понад тиждень.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник уповноваженого з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

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"Акція протесту на ДП "Селідоввугілля" припинена", – написав він. За його ж словами, на робочих зборах учасники протесту ухвалили рішення тимчасово зупинити акцію і припинити голодування, оскільки 11 січня двома траншами погасили заборгованість за вересень 2018 року і частково – за жовтень.

Їм виділили півтора місячного фонду заробітної плати – працівникам непромислової групи і інженерно-технічним працівникам підприємства,

– зазначив Лиснянський.

Окрім того, голова Донецької ОДА Олександр Куць пообіцяв, що наступного тижня погасять заборгованість ще 35% місячного фонду заробітної плати, а це – 27 мільйонів гривень. Утім, залишається борг по заробітній платі за половину жовтня, листопад і грудень.



Акція протесту на ДП "Севідоввугілля" у січні 2019 року

До слова, протести на вугледобувному підприємстві почалися з другого січня через заборгованість по зарплаті майже за півроку. Ситуація на цьому підприємстві трапляється не вперше, голодування шахтарі оголошували і в 2016, і у лютому 2018 року через ті ж причини.



Акція протесту на ДП "Севідоввугілля" у лютому 2018 року