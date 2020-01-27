Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы принесет последний месяц зимы

Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака обещает больше дел и сложных решений, которые придется принимать в разгар ретроградного Меркурия.

Основные события месяца:

Меркурий разворачивается в ретроградное движение 17 числа



Полнолуние 9 февраля



20.02.2020 неблагоприятный день, на который припадает ретро-Меркурий и убывающая Луна



Новолуние 23 числа

Овен

Если вы заняты какими-то юридическими вопросами, или просто, пока только готовите документы к нужному событию, то все это может затянуться. Во-первых, ретро-Меркурий сделает все, чтобы дать вам отсрочку на обдумывание, во-вторых, остальные планеты заняли его позицию, и тоже не благоволят разрешению ситуации. Если вы хотите успеть что-то сделать важное, (даже не юридического характера) поторопитесь успеть еще в январе.

Ваш партнер бывший может постучаться к вам в дверь. Хотите вы или нет, дело в ваших воспоминаниях. Чем чаще вы возвращаетесь у себя в голове к этому вопросу - тем, соответственно больше вероятность того, что к вам вернуться. В целом, подобного повторения я не рекомендую, так как, может быть серьезное разочарование.

По полнолунию, в 9 -15 числах, у вас может разрешиться важный вопрос, связанный с личной жизнью.

Телец

Весь период ретроградного Меркурия у вас есть возможность обдумать то, что вы будете делать дальше. Предпринимать серьезных решений я не рекомендую, но составить буквально пошаговый план имеет смысл. Составить карту желаний желательно 23 числа, в Новолуние. Сильная энергия поможет всем планам и желания сбыться.

Вас ждет важная и большая покупка или продажа, смотря что вам актуально.

Вы можете в феврале найти такую недвижимость, которую, в последствии вы приобретете. Либо будете копить на нее деньги, либо определяться, так как покупка произойдет позднее февраля. Не отторгайте подсказки звезд по недвижимости.

В феврале вы можете стать заложником в разбирательствах, или в скандале близких вам людей. В связи с этим, отношения могут испортиться.

Близнецы

Для вас этот месяц имеет особую значимость. В связи с ретро-Меркурием вы можете в этот период быть забывчивыми, ранимыми, и, в какой-то мере скандальными. Вы можете испортить отношения с близкими и на работе, благодаря своему нестабильному состоянию.

Многие Близнецы в этот месяц могут отправляться в путешествие, поэтому будьте аккуратны при переездах или перелетах, сейчас это очень небезопасно. А в самом путешествии, если вы отправляетесь по любой причине, кроме туристической, могут быть разочарования.

Вы можете найти себе новые увлечения, а вместе с ними, и новый круг общения.

По полнолунию, в 9-15 числах, у вас проявиться какая-то новая жизненная дорога, или возможность для старта удачного дела или проекта.

Рак

Этот месяц для вас будет периодом переосмысления сложившихся жизненных ситуаций, а также, раскроются возможности переделать что-то, если вас это не устраивало.

У вас может быть повышение по карьерной лестнице или повышение заработной платы.

В феврале у возможна ценная покупка или подарок. В виде денежного блага или автомобиля.

Если вы длительное время пытались найти свое место под солнцем, получить нужную должность или подписать контракт – вы с легкостью это получите.

Юпитер, который стоит в вашей личной карте солярного(годового) гороскопа активируется в 2020 именно с февраля, всячески первое полугодие будет поддерживать вас в финансовом плане.

Лев

Февраль и активизированный Марс в этом месяце встанут на вашу защиту. Если вы длительное время чего-то боялись: потерять любовь, работу, не справиться с арендой жилья и т.д., то именно этот месяц лишит вас подобных страхов и преподнесет обстоятельства, которые дадут уверенность в ситуации.

Полнолуние будет в вашем личном гороскопе в доме начинаний, поэтому, если вы хотите что-то открыть для себя новое, с чем не сталкивались ранее – вас ждет успех.

У вас будет хорошая возможность заявить о себе: быть в центре внимания, оказаться в нужное время в нужном месте и начать прокладывать путь к новой карьере.

Многие Львы могут получить предложение руки и сердца или узаконить свои отношения.

Дева

Если вы состоите в ссоре с близким или небезразличным вам человеком, то в начале февраля есть возможность не просто примириться, но и пересмотрев эти отношения сделать их гораздо крепче.

Если в вашем браке по последнему времени погасли понимание, коммуникация, доверие, то в середине февраля ситуация измениться.

Венера может дать к концу месяца новые финансовые потоки.

Вы можете раскрыть внутрисемейную тайну, которая будет касаться вас.

Весы

Вы можете взять на себя груз ответственности. В последствии, это может обернуться для вас не слишком позитивно.

В первой половине месяца есть возможность рассчитаться с долгами. Если же должник не вы – то, смело можете ожидать пополнение своего кошелька.

У вас может появиться новый человек в жизни: либо ваша вторая половинка, либо подруга, которые останутся в вашей жизни надолго.

Если у вас есть важные дела, которые должны разворачиваться в феврале, то постарайтесь решить их еще в январе, чтобы долго не задерживаться на одном месте.

Скорпион

У вас возможен любовный треугольник, ждите вестей с прошлого

В связи с ретроградным Меркурием в вашем 5 доме гороскопа, все дела, которые связаны с этим домом остановятся. У вас замедлиться производительность труда, умственная активность и желание что-либо делать, в принципе.

Ваша интуиция по полнолунию, а именно в 9-15 числах достигнет своего пика. Вы будете чувствительны ко всему:к работе, к личным обстоятельствам. У вас могут начаться вещие сны. Помните, что полученной информацией нельзя пользоваться эмоционально и во вред другим.

Вас ожидает поездка за город, некоторых Скорпионов – поездка заграницу.

Стрелец

Со всех сторон в первой половине февраля будет на вас давление. Особенно сложно будет 9 числа. Эмоциональный негативный настрой остальных по отношению к вам будет сбивать вас с толку. Вы почувствуете, что все, что происходит – несправедливо. Не поддавайтесь провокациям, возможно, кто-то ждет момента, когда вы опустите руки.

Сам месяц будет для вас активный: вы будете постоянно чуть-ли не бегать с места на место. Это к добру, так как за это вас ждет достойное поощрение.

Кармический ниспадающий узел облегчает ваш февраль новыми полезными знакомствами.

Козерог

Вам будет необходимо бороться за свои права. Первое, и самое важное – на работе могут испортиться отношения внутри коллектива. Все бы ничего, если бы эта ситуация не дошла до руководства. Не давайте волю эмоциям.

Ваша личная жизнь наладиться: либо вы встретите своего партнера, либо найдете новые точки соприкосновения со своей любовью.

Ваш организм с начала месяца будет ощущать слабость. Это недомогание вы почувствуете в связи со сниженными физическими биоритмами.

Вы можете получить в подарок хорошую сумму денег или оформить выгодный кредит.

Водолей

Этот месяц для вас пассивный. Марс притупит ваши желания идти вперед и добиваться своих целей. Сделайте все самое важное еще в январе, чтобы вы не пропустили ничего нужного.

В любовных отношениях с середины месяца вас ждут перемены. Взаимопонимание может значительно ухудшиться с вашим партнером. Не слушайте мнений со стороны, так как кто-то хочет разрушить ваше счастье.

Вы можете раскрыть в себе по Новолунию новые возможности. Если вы хотели что-то начинать новое – действуйте прямо сейчас.

Если вокруг вас есть не честные по отношению к вам люди, то они уйдут из вашей жизни.

Рыбы

Вы можете уехать заграницу для разрешения вопросов личной жизни.

В этом месяце у вас могут быть некоторые ограничения: финансовые, гастрономические (активное похудение), и т.д.

В феврале вы будете всерьез задумываться над тем, чтобы переехать.

Если вы одиноки, то вас ждет хорошее знакомство. Вы можете получить важную новость относительно мужа, брата или отца.

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