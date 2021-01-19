Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками разработала довольно странный проект Постановления Кабинета министров. Документ полностью меняет смысловое наполнение принятого осенью прошлого года закона о дистанционной торговле и почтовой доставке медицинских препаратов.

На этом акцентируют внимание ведущие украинские эксперты. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев указывает на пункт 184-13 предлагаемых изменений, в соответствии с которым Гослекслужба предлагает ограничить онлайн-торговлю лекарственными средствами для лицензиатов и потребителей территориально-административными границами каждой конкретной области Украины.

"Закон преследует абсолютно иную цель – с помощью интернет-торговли предоставить людям возможность находить и покупать необходимые, отсутствующие в их областях, лекарства в других регионах. Кроме того, за счет появления рыночной конкуренции люди должны получить право сравнивать цены и экономить на покупке лекарств. В данном же случае Гослекслужба хочет ограничить территориальными границами каждой конкретной области право потребителя на выбор нужных и более дешевых препаратов. То-есть, мы наблюдаем очередную попытку аптечных монополистов отыграть неудобный прогрессивный закон, не допустить появления конкурентов и сохранить практику ценового диктата посредством монопольных сговоров на рынке", – считает Карасев.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко акцентирует внимание на еще одной не менее одиозной нормативной идее Гослекслужбы – пункте 184-2 о разрешении торговать лекарствами онлайн исключительно тем лицензиатам, которые не менее двух лет до этого торговали препаратами через стационарные аптеки. Более того, получить лицензию на онлайн-торговлю смогут лишь те из них, которые имеют не менее 10 стационарных аптечных пунктов.

Проще говоря, Гослекслужба хочет, чтобы право торговать лекарствами через интернет осталось исключительно за монополистами фармацевтического рынка. Более того, данный пункт позволит аптечным олигархам избавиться и от мелких стационарных конкурентов, посягающих на их кусок пирога. Понятное дело, что о появлении новых и уже действующих сейчас операторах электронной торговли лекарствами говорить не приходится. Экономические интересы олигархов не терпят конкуренции,

– констатирует эксперт.

Экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко констатирует, что проект правительственного постановления авторства Гослекслужбы имеет ряд других мелких "шипов", о которые могут больно уколоться потенциальные операторы онлайн-торговли лекарственными средствами на момент лицензирования.

"Взять к примеру требование Гослекслужбы предоставлять претендентам на онлайн-торговлю лекарствами заключенный договор с почтовым оператором. Хочу спросить – а на каком основании почтовые операторы будут заключать договор с потенциальным субъектом хозяйствования, у которого еще нет лицензии на право осуществлять соответствующую деятельность?.. Весьма удивляет еще один более чем странный пункт, требующий от почтовых перевозчиков влажной уборки транспортного средства, перевозимого лекарства, с использованием дезинфицирующих средств не реже одного раза в смену. Неужели в Гослекслужбе не понимают, что чистота автомобиля, находящегося в дороге при различных погодных условиях, не зависит от количества влажных уборок? Да и кто будет проверять это требование, какие стандарты чистоты? На мой взгляд, все это делается умышленно с целью похоронить идею цивилизованного рынка дистанционной торговли лекарствами в зародыше, сохранив полный контроль за производством, формированием цен и розничной торговлей за владельцами крупных аптечных сетей", – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года, Верховная рада во втором чтении приняла закон, которым вносятся изменения в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли медицинскими препаратами.

Закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку препаратов конечным потребителям с привлечением почтовых операторов.