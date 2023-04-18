На глазах у девочки оккупанты убили мать, а ее саму насиловали каждый день. Очевидец, гражданин Казахстана Константин Кястутисович, рассказал подробности жуткой истории из Ворзеля.

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Ребёнок помнит все: он живая жертва военного преступления

Девочка помнит, как на ее глазах убили мать. Женщину подстрелили в ногу и она много дней истекала кровью, умерла в подвале. А самую девочку насиловали каждый день. Она еще ребенок, однако из-за того, что с ней делали, она никогда не сможет иметь детей.

Пьяные орки делали это по очереди. Я знаю, что сейчас она прошла много реабилитаций и находится в Европе. Она никогда не сможет иметь детей, потому что ей там повредили все, что можно,

– рассказал Константин.

Как удалось спасти ребенка

Муж рассказал, как ему удалось спасти девочку, которую насиловали русские солдаты.

Это была улица, на которой мне нельзя было заходить в дома, а только забрасывать свертки с едой в дома, где были белые тряпки. Это было правило орков – если в доме жили люди, обязательно должны были вывешивать белые тряпки на ворота. Я оставлял свою машину, шел по улице и опрокидывал свертки через забор. Однажды я вернулся к своему автомобилю, почувствовал, что кто-то есть в машине. Вернулся назад и увидел лежавшую под сиденьями маленькую девочку. Она просто попросила спасти ее,

– рассказал он.

Мужчина признался, что испугался. У него был страх, что произошло страшное, и их обоих убьют. Когда им удалось уехать, в этот день он вывозил еще пару преклонных лет. Он попросил их сказать, что эта девочка – их внучка и у нее нет документов, потому что она приехала на каникулы и осталась. Хотя они проверяли все тщательно, это сработало. У них не было договоренности общаться с находившимися в городе оккупантами.

Я ездил каждый день и понимал, когда у тебя на первом посту все выворачивают, потом на втором или третьем я понимал, что они не знают, кто стоит перед ними. Благодаря этому нам все удалось. Ибо если бы они знали, кто она и что с ней произошло, думаю, что ни ее, ни меня они бы не выпустили,

– рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что эта девочка является основным свидетелем по обвинению российского руководства в преступлениях.

Я хочу увидеть своими глазами, когда всех этих извергов, включая Путина, будут судить в Международном суде и что эта девушка сможет оправиться от того, что с ней сделали. Ибо ощущение справедливости очень важно для нее, чтобы она знала, что за все происходящее с ней здесь понесут наказания виновные. Это важно для нас, наших детей, будущих поколений украинцев, чтобы все изверги ответили. За это наши ребята каждый день умирают, чтобы воцарилась справедливость,

– добавил он.