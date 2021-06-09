Решение об этом принял Червонозаводский суд Харькова. Последнее заседание дела состоялось 2 июня.

Тоже в городе Без масок и дистанции: УПЦ МП устроила эпический крестный ход в Харькове – фото, видео

Больше о травмировании ребенка

Это случилось в заведении Fort Boyard. Он расположен в торгово-развлекательном центре "Аргус".

Там праздновали день рождения 17 детей. Один из них в 17:30 упал с высоты 1 метра и ударился головой.

Как следствие, ребенка забрала скорая в отделение нейрохирургии. Медики диагностировали закрытую черепную травму, сотрясение мозга и ушиб.

В момент травмирования родители были в банкетной зоне заведения.

Какое наказание избрали

Судебные заседания проводились без администратор заведения, которая была подсудимой. 31 мая она направила в суд обращение, где попросила рассмотреть дело без нее.

Поскольку это празднование нарушило противоэпидемиологические правила, администратор заведения должен заплатить штраф. Нарушение карантина женщине стоило 17 тысяч гривен. Кроме этого она должна заплатить 454 гривны судебного сбора.

Обратите внимание! Полиция столицы 2 мая обнародовала статистику нарушений карантина в Киеве за период локдауна. Там за 10 дней составили 10 562 административных протокола.