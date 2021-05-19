Пресс-служба Управления СБУ в Херсонской области сообщила, что руководитель-пастор "имеет устойчивые связи с "коллегой", который живет на территории временно аннексированного Крыма".
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Пастор вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов,
– рассказали в СБУ.
По данным силовиков, в "лечебном заведении" находились примерно 80 человек из разных регионов Украины. В частности, оккупированного Крыма.
"Пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали реабилитанты, выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали", – говорится в сообщении СБУ.
В процессе обыска на территории так называемого реабилитационного центра правоохранители изъяли:
- документацию на людей, которые там "лечились";
- списки "больных";
- бланки центра;
- другие доказательства противоправной деятельности.
По данным СБУ, сейчас идут следственные действия. Если вину организаторов докажут, им грозит до 12 лет лишения свободы.