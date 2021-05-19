Пресс-служба Управления СБУ в Херсонской области сообщила, что руководитель-пастор "имеет устойчивые связи с "коллегой", который живет на территории временно аннексированного Крыма".

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Пастор вместе со своим сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов,

– рассказали в СБУ.

По данным силовиков, в "лечебном заведении" находились примерно 80 человек из разных регионов Украины. В частности, оккупированного Крыма.

"Пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали реабилитанты, выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали", – говорится в сообщении СБУ.

В процессе обыска на территории так называемого реабилитационного центра правоохранители изъяли:

документацию на людей, которые там "лечились";

списки "больных";

бланки центра;

другие доказательства противоправной деятельности.

По данным СБУ, сейчас идут следственные действия. Если вину организаторов докажут, им грозит до 12 лет лишения свободы.