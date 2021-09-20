Детали стрельбы
Инцидент произошел в 05:15 во дворе одного из домов. Словесная перепалка переросла в стрельбу.
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Огонь открыл 31-летний уроженец Сумской области, который теперь проживает в Киеве. Он несколько раз выстрелил в сторону другого участника конфликта. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки.
На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и патрульные. Во время осмотра они изъяли пистолет и несколько вещественных доказательств. Все это направили для проведения соответствующей экспертизы.
Что известно о нападавшем
Стрелка оперативно задержали недалеко от места преступления. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям:
- причинение тяжких телесных повреждений,
- совершение хулиганских действий.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит тюремное заключение на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование.
В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу
Стрельба в Пермском университете
Утром 20 сентября неизвестный мужчина открыл огонь на территории университета в российском городе Пермь. В результате стрельбы 8 человек погибли, а минимум 24 - пострадали.
Самого нападающего тяжело ранили при задержании. Сейчас он находится в больнице. По данным СМИ, стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров. Свое преступление он планировал с 10-го класса.