Детали стрельбы

Инцидент произошел в 05:15 во дворе одного из домов. Словесная перепалка переросла в стрельбу.

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Огонь открыл 31-летний уроженец Сумской области, который теперь проживает в Киеве. Он несколько раз выстрелил в сторону другого участника конфликта. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение грудной клетки.

На место вызова немедленно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и патрульные. Во время осмотра они изъяли пистолет и несколько вещественных доказательств. Все это направили для проведения соответствующей экспертизы.

Что известно о нападавшем

Стрелка оперативно задержали недалеко от места преступления. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям:

причинение тяжких телесных повреждений,

совершение хулиганских действий.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит тюремное заключение на срок до 8 лет. Продолжается досудебное расследование.



В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу

Стрельба в Пермском университете

Утром 20 сентября неизвестный мужчина открыл огонь на территории университета в российском городе Пермь. В результате стрельбы 8 человек погибли, а минимум 24 - пострадали.

Самого нападающего тяжело ранили при задержании. Сейчас он находится в больнице. По данным СМИ, стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров. Свое преступление он планировал с 10-го класса.