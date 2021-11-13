Инцидент произошел в поселке Козова на Бережанщине. Врачи, к сожалению, не успели спасти малыша.

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Что известно о смерти малыша

Фельдшер бригады экстренной медпомощи сообщил, что мальчик умер. Когда врачи приехали по вызову, то уже было поздно.

Родители заметили, что вечером ребенку стало плохо, а вскоре они увидели кровь, которая шла из носа малыша. Какова причина смерти – неизвестно.

Больше деталей станет известно уже после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщили эксперты, на теле мальчика не зафиксировали следы насилия.

Заметим! На данный момент правоохранители проводят следственные действия.

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