Инцидент произошел в поселке Козова на Бережанщине. Врачи, к сожалению, не успели спасти малыша.
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Что известно о смерти малыша
Фельдшер бригады экстренной медпомощи сообщил, что мальчик умер. Когда врачи приехали по вызову, то уже было поздно.
Родители заметили, что вечером ребенку стало плохо, а вскоре они увидели кровь, которая шла из носа малыша. Какова причина смерти – неизвестно.
Больше деталей станет известно уже после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщили эксперты, на теле мальчика не зафиксировали следы насилия.
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