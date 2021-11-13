Інцидент стався в селищі Козова на Бережанщині. Лікарі, на жаль, не встигли врятували малюка.

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Що відомо про смерть малюка

Фельдшер бригади екстреної меддопомоги повідомив, що хлопчик помер. Коли лікарі приїхали на виклик, то вже було запізно.

Батьки зауважили, що ввечері дитині стало погано, а невдовзі вони побачили кров, яка йшла з носа малюка. Яка причина смерті – наразі невідомо.

Більше деталей стане відомо вже після того, як проведуть судово-медичну експертизу. Як повідомили експерти, на тілі хлопчика не зафіксували слідів насильництва.

Зауважимо! Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

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