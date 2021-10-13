По словам потерпевшей, она забеременела после изнасилования, однако судебно-медицинская экспертиза и осмотр гинеколога не подтвердили этого.

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Детали расследования

Женщина, которая заявила об изнасиловании, утверждает, что преступление совершили двое мужчин, с которыми она была на совместном застолье. Один из них является местным участковым. Следователи ГБР работают над установлением всех деталей событий. В рамках расследования проводят все необходимые следственные действия.

В Национальной полиции заявили, что будут всячески способствовать расследованию ГБР. Кроме того, правоохранители начали служебную проверку участкового. Известно, что с 30 сентября он находился на больничном.

Кроме того, полиция передаст все материалы служебной проверки следователям ГБР.

Обратите внимание! За изнасилование Уголовным кодексом предусмотрено наказание от 7 до 12 лет заключения.

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