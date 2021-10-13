За словами потерпілої, вона завагітніла після зґвалтування, однак судово-медична експертиза та огляд гінеколога не підтвердили цього.
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Деталі розслідування
Жінка, яка заявила про зґвалтування, стверджує, що злочин вчинили двоє чоловіків, з якими вона була на спільному застіллі. Один із них є місцевим дільничим. Слідчі ДБР працюють над встановленням усіх деталей подій. У рамках розслідування проводять усі необхідні слідчі дії.
У Національні поліції заявили, що всіляко сприятимуть розслідуванню ДБР. Крім того, правоохоронці розпочали службову перевірку щодо дільничого. Відомо, що з 30 вересня він перебував на лікарняному.
Окрім того, поліція передасть усі матеріали службової перевірки слідчим ДБР.
Зґвалтування на Полтавщині: головне
- 12 жовтня 2021 року мешканка Лубенського району заявила про зґвалтування, яке вчинили 2 чоловіків.
- Нардеп Ігор Мосейчук у своєму телеграмі повідомив, що потерпіла жінка є матір'ю-одиначкою, а після зґвалтування завагітніла.
- Також нардеп повідомив, що другий підозрюваний колись нібито працював у карному розшуку.