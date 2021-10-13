За словами потерпілої, вона завагітніла після зґвалтування, однак судово-медична експертиза та огляд гінеколога не підтвердили цього.

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Деталі розслідування

Жінка, яка заявила про зґвалтування, стверджує, що злочин вчинили двоє чоловіків, з якими вона була на спільному застіллі. Один із них є місцевим дільничим. Слідчі ДБР працюють над встановленням усіх деталей подій. У рамках розслідування проводять усі необхідні слідчі дії.

У Національні поліції заявили, що всіляко сприятимуть розслідуванню ДБР. Крім того, правоохоронці розпочали службову перевірку щодо дільничого. Відомо, що з 30 вересня він перебував на лікарняному.

Окрім того, поліція передасть усі матеріали службової перевірки слідчим ДБР.

Зверніть увагу! За зґвалтування Кримінальним кодексом передбачене покарання від 7 до 12 років ув'язнення.

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