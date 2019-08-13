Сын спросил, умру ли я, – Янина Соколова против смертельной болезни

Автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" дала большое интервью для сайта телеканала 24 – о жестокой борьбе за собственную жизнь, съемках беспрецедентного фильма "Я, Нина" и трогательной дружбе с Валерием Харчишиным и Святославом Вакарчуком.

30 курсов лучевой терапии, бесчисленные "химии", потеря волос, ресниц и бровей. Она прошла сквозь настоящий ад. И выжила.

Первую и вторую часть интервью с Яниной Соколовой читайте на сайте 24 канала

Сейчас Янина довольно спокойно рассказывает обо всех пытках. Даже улыбается, когда вспоминает, как сыновья бегали за ней с ее же париком: "Мама, ты забыла свои волосы!" Голос на мгновение подводит Соколову лишь в одном моменте: "Сын спросил, умру ли я…"

Она дала обещание себе, детям и всем:

Все будет хорошо.

Первые семь дней после "химии" – это ад

Готовясь к этому разговору, я прочитал и просмотрел несколько ваших интервью, однако ни в одном из них не было темы детей и матери, которая борется с тяжелым недугом. Ваши сыновья, пожалуй, уже многое понимают. Замечают, что с мамой творится что-то "не то". Как вы им объяснили?

Мирону – 5, Николаю – 8. Мирон еще не много понимает кроме слова "болезнь", что для него ассоциируется с насморком или коликами. А вот Николай... Его прадедушка Ваня умер от рака кишечника. Мы были в больнице, когда ему сделали операцию. Николай за этим процессом наблюдал, а потом узнал, что прадедушка умер.

Поэтому, когда мне этот диагноз поставили, мы детям особо ничего не рассказывали. Они узнали, когда меня побрили. Волосы сильно выпадали, уже не было что расчесывать, у меня не оставалось выбора. Коля спросил, почему я бритая. Сказала ему, что у меня рак. Он спросил, умру ли я. Я ответила, что не планирую, что все будет хорошо. Он успокоился. Потом были даже смешные моменты. Я иногда выбегаю, а Николай кричит: "Мама, ты забыла свои волосы!" И они вдвоем несут мне этот парик, который сейчас на мне. Это очень забавно. Словом, я им пообещала, что не умру и буду стараться сдержать свое слово (Улыбается).

Были ли у вас моменты максимального отчаяния, когда казалось, что это – конец?

Максимальное отчаяние связано с физическими процессами, которые в тебе происходят. Для читателей я поясню, что после второй "химии" у тебя выпадают волосы, брови и ресницы. То есть, где-то на третьей "химии" у меня не было уже ничего. Украинцы об этом еще ничего не знали, все мои проекты выходили, а мы 2,5 часа делали мне брови и ресницы – никто этого даже не заметил. Из-за качественного парика, которая сейчас на мне, очень сложно поверить, что это не мои волосы. Он реально выглядит очень естественно.

Но отчаяние, которое я имела из-за химиотерапии, связано еще и с различными физиологическими изменениями – не буду расписывать, они не очень приятные. Я прошла 30 курсов лучевой терапии – когда ты ложишься в такой саркофаг, похожий на солярий, и тебя облучают. А потом на облученных участках – реакция, ибо это же фактически радиация…

Когда ты делаешь проекты, как обычно, когда на работе какие-то проблемы и ты должен все контролировать, а тебе – крайне плохо, потому что это только третий день после "химии"... Поясню для тех, кто, к счастью, никогда не имел с этим дела. Первые семь дней после "химии" – это ад, которого я не пожелаю даже врагу. Ты не можешь спокойно сидеть на месте – тебя настолько выкручивает, что хочется выть воем. И ничего не помогает.

Поэтому я сейчас активно говорю о доступе к медицинскому каннабису, ведь все те препараты, которые мне кололи, имели побочное действие. Доступ к медицинскому каннабису – это возможность украинцам, имеющим недуги онкологические, эпилептические, неврологические, плюс – военным, страдающим от посттравматического синдрома без конечностей (а это – бешеная боль!), избавиться от боли и избежать побочного действия. Американские украинцы передали мне несколько футляров с канабисом. Я использовала его во время этого ужасного периода. Поэтому очень жду, что закон наконец будет принят.



Я прошла 30 курсов лучевой терапии / Фото: May Lee

Я избавилась от токсичных людей

Как этот период изменил вас внутренне? Произошла ли переоценка ценностей?

Очень изменил. Я перестала бояться чего-либо, кроме проблем со здоровьем моих близких. Теперь я точно понимаю, что все это решено там, на небе. Я максимально избавилась от токсичных людей вокруг себя. Всех, кто вносил в меня уныние. Всех, кто позволял себе критиковать то, что принадлежит моему миру. Всех, кто давал мне оценку и осуждал меня за моей спиной. Всех этих людей со мной нет. Я их не то что удалила с Фейсбука, я поудаляла номера их телефонов и больше с ними не вижусь.

Хотя часть из них – это люди, которые были со мной много лет. Просто бывает так, что ты с кем дружишь, потому что это привычка, или вы учились в одном классе или на одном курсе университета. Надо жить каждый день, как последний, и делать все, чтобы быть счастливым. А люди, которые вселяют в нас уныние и не дают нам любви и счастья, должны идти на три буквы.

Сейчас меня окружают только те, кто меня любит. Все проекты, которые я делаю, – это проекты людей, которые объединены любовью, чувством юмора, сопереживанием друг к другу. Другие у нас просто не задерживаются. А это – огромное количество проектов! "Рандеву", где работают 6 человек. "Вечер" – 14 человек. Фильм "Я, Нина", команда которого составляет около 100 человек. "Кино с Яниной Соколовой", моя телевизионная школа, где работает десяток человек. То есть, вокруг меня – огромная армия людей, которые любят, верят и всегда поддерживают. С другими я не хочу иметь дело никогда.

Ждала Вакарчука, а Харчишин меня бесил

Ваш близкий друг – Валерий Харчишин. Вы, наверное, еще учились, когда он уже взрывал стадионы своими концертами…

Я училась на первом курсе института и помню момент, когда в Запорожье мама заставляла меня убирать квартиру, а сама куда-то пошла... как раз рассказывала ему эту историю несколько дней назад. Им вручали звезду на Аллее звезд в Киеве, Валерий меня пригласил, чтобы я речь "толкнула" (Смеется). Так вот, мне было 17. Запорожье, "хрущевка" в центре города, каштаны цвели – май. Я пылесосила и на магнитофоне "Весна" поставила кассету "территории А". И там была песня "Другої Ріки". Я пела и пылесосила (улыбается).

А сейчас я стою на Аллее звезд и мой лучший друг высматривал меня, ибо я нагло опаздывала. "У меня есть 10 минут. Давай, чтобы я по быстрячку все сказала". Жизнь – непредсказуема. Ты можешь быть чьим-то фанатом, как вот с Вакарчуком, а потом встретиться, и человек, плача, как Вакарчук, скажет: "Ты – мой кумир. Я тебя просто обожаю, невероятно восхищаюсь твоей силой".

И здесь я возвращаюсь в себя, 14-летнюю, которая ходила в спортзал во Дворце спорта целый месяц, чтобы попасть на его концерт. У меня не было денег на билет, меня воспитывала только мама. Поэтому я намеренно записалась в спортзал, примыкающий к университету, заплатив 15 гривен, ходила туда, чтобы создавать иллюзию. И таки дождалась, когда Вакарчук направлялся через служебный вход, который пролегал сквозь спортзал. Тогда увидела его впервые. А сейчас я позволяю ему обнять меня, говорю разные фразы, сбрасываю его, когда мне звонит (Улыбается).

Как вы познакомились с Харчишиным?

С Валерием мы познакомились 5 лет назад. Я страшно его недолюбливала, он меня бесил. Ведь в свое время делала свое первое интервью на телевидении в Киеве, я тогда вела "Завтрак с 1+1". Харчишин стал дебютным гостем моей звездной рубрики. Мы встретились на Подоле, он вел себя очень вызывающе, плохо отвечал на вопросы. Сидит человек, который тупит, а ты же хочешь сделать максимально интересное интервью, однако получаешь ответы "да", "нет", "не знаю". Я была очень разъяренной: "Ах ты, жук. Дерзкая рок-звезда... Я же твою музыку слушала, убирая с пылесосом, а ты вот так…"

А потом так случилось, что нам предложили сыграть вместе антрепризу о любви. Мы встретились на репетиции. Я должна была сыграть роль его любовницы, с которой он встречается на приеме у сексолога. Вот так мы на приеме у сексолога пересеклись и с того времени дружим (Улыбается). Это – мой лучший друг, а я – его лучшая подруга.



Я перестала бояться чего-либо, кроме проблем со здоровьем моих близких / Фото: May Lee

В моей жизни с любовными историями все довольно примитивно

Вы работаете над фильмом "Я, Нина", бюджет которого – 40 миллионов гривен. Какова ситуация по состоянию на сегодня? Какуя сумма собрана? Что уже сделано?

На данный момент (разговор состоялся в воскресенье – прим. ред.) собрано чуть меньше 4 миллионов. Это с 22 мая, когда я выставила фото с текстом в Фейсбуке. За это время около 5 миллионов человек узнали в соцсетях о нашем проекте и около 4,5 тысяч помогли нам разными донейтами. Сейчас мы ждем решения Госкино относительно необходимого нам дофинансирования. Уже отсняли всю одесскую часть и как раз потратили эти 4 миллиона. Теперь нужно оставшуюся сумму, чтобы осенью начать съемки киевской части. Если Госкино дает нам часть этой суммы, мы впрягаемся в работу уже в сентябре. А потом будем ждать Украинский культурный фонд, который в августе запустит программу – тоже претендуем на деньги. Плюс – у нас есть договоренности с несколькими фондами, которые пока присматриваются к нам.

Таким образом по крупицам мы соберем всю эту историю, которая, поверь мне, будет такой мощной, которой еще никто не видел. Во-первых, это жизненный байопик человека, которого все видят на телевидении. Безусловно, с художественным вымыслом. Плюс – главные роли исполняют я, Валерий Харчишин и Валерия Ходос. Она – одна из топовых актрис сериалов. Валерий, как музыкант, имеет свою аудиторию, я – свою. Три разные аудитории, которые будут собраны под темой любви. Это – любовный треугольник. В этом фильме будет абсолютно все, даже "95 квартал".

Насколько эта лента – автобиографическая? На 100 процентов?

Это где-то процентов 40. Но переживания, которые есть в этом фильме, реальные. Впрочем, любовную историю мы немножко допридумали для того, чтобы зрителю было интереснее. Потому что в моей жизни с любовными историями все довольно примитивно (Улыбается).



В фильме "Я, Нина" будет абсолютно все, даже "95 квартал" / Фото: May Lee